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AI
개요
Snowflake Cortex AISnowflake ML
데이터 에이전트비정형 데이터 분석
AI 및 ML
리소스

NEW Snowflake Summit의 AI 관련 주요 발표

AI를 위한 Snowflake

데이터가 있는 보안 및 거버넌스 환경에서 포괄적인 AI 서비스 제품군을 통해 비정형 데이터 분석, 데이터 에이전트 구축, ML 워크플로우 생성 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다.

snowflake ai dashboard screenshot

사용 사례

데이터를 인텔리전스로 전환하는 AI의 힘

데이터 에이전트

비정형 데이터 분석

ML 워크플로우

데이터와의 대화

엔터프라이즈 데이터 기반에이전트 및 대화형 앱 구축

  • 사용하기 쉽고 직관적인 인터페이스를 통해 비즈니스에 대한 정확한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

  • 문서 분석, 멀티모달 데이터 처리, 컨텍스트 정보 합성 등을 위한 데이터 에이전트를 효율적으로 구축할 수 있습니다. 

  • Cortex AnalystCortex Search로 구동되는 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 검색 기능을 통해 엔터프라이즈의 모든 정형 및 비정형 데이터에 액세스할 수 있습니다.
데이터 에이전트 살펴보기

대규모 텍스트 및 멀티 모달 데이터의 효율적 처리

Snowflake의보안 경계 내에서배치 데이터 분석 실행

  • 비정형 데이터 처리 워크플로우의 관리가 쉬워집니다.

  • Snowflake의 멀티 모달 AI 기능을 활용하면 대규모 텍스트, 문서, 기타 미디어를 효율적으로 분석할 수 있습니다.

  • Snowflake의 보안 경계 내에서 Anthropic(Claude) 및 Meta(Llama)와 같은 업계 최고의 LLM에 액세스할 수 있습니다.
사용 사례 살펴보기
Data and AI Platform Diagram-New

ML 개발 및 프로덕션 간소화

엔드투엔드 머신러닝워크플로우 가속화

  • 도구, 워크플로우 및 컴퓨팅 인프라를 데이터가 있는 곳에서 함께 제공할 수 있는 완전 통합형 플랫폼에서 ML 피처와 모델을 대규모로 개발, 배포 및 모니터링할 수 있습니다.

  • 데이터 로드 및 모델 훈련을 GPU에서 분산 처리하는 컨테이너 기반 런타임을 사용하는 Snowflake Notebooks를 활용하면 모델을 더 빠르게 개발할 수 있습니다. 

  • Snowflake Model Registry를 통해 어디서든 훈련된 모델을 추론에 사용할 수 있습니다.

사용 사례 살펴보기
ML Workflows unified governance diagram-NEW
Zoom logo

“생성형 AI 및 ML을 위한 Snowflake의 간편하고 안전한 플랫폼을 통해 AI를 지속적으로 민주화함으로써 데이터를 더 나은 고객 경험으로 전환하는 작업을 효율적으로 수행하고 있습니다."

Awinash Sinha
CIO, Zoom Communications

사례 읽기

이점

정형 및 비정형 데이터의 인사이트를 하나의 통합 플랫폼에서

AI로 엔터프라이즈 데이터에서 심층적 인사이트 확보

단일 플랫폼에서 실현하는 AI 혁신 가속화

비정형 데이터 처리부터 생성형 AI 앱 개발이나 ML 모델 워크플로우 최적화까지 모든 작업을 단일 플랫폼상에서 간편하게 수행할 수 있습니다.

생성형 AI 고객 성공 사례 읽기
ai data cloud diagram
snowflake ai at scale diagram

AI 기반 인사이트의 손쉬운 확장

데이터가 있는 곳에서효율적인 대규모 AI 개발 실현

Snowflake의 AI 서비스를 이용하면 데이터가 있는 곳에서 바로 대규모 인사이트를 확보할 수 있으며, 완전 관리형 서버리스 플랫폼상에서 다양한 사용 사례를 위한 개발을 간소화할 수 있습니다.

Power Digital 사례 읽기

신뢰할 수 있는 AI 구축

통합 거버넌스 및 엔드투엔드 옵저버빌리티를 통한안정적인 AI 배포

신뢰할 수 있는 Snowflake 보안 경계 내에서 생성형 AI 애플리케이션을 프로덕션 환경에 배포하세요. 보안 정책, 액세스 제어, 사용량 추적옵저버빌리티를 데이터와 AI에 대해 손쉽게 적용할 수 있습니다.

보안 및 거버넌스 자세히 알아보기

운송

“Snowflake Cortex AI는 간편함과 구현의 용이성이라는 점에서 획기적입니다. 저희 데이터가 이미 Snowflake에 저장되어 있어 외부의 도움 없이 LLM을 활용할 수 있습니다.”

Vishwa Ram
Vice President, Data Science and Analytics, Penske Logistics

사례 읽기

  • 15일 미만 새로운 AI 요약 모델 구축에 소요되는 기간
활용 사례 읽기
Truck driver smiling while leaning out a window

리소스

Snowflake로 AI를 활용하는 방법 자세히 알아보기

경영진

AI 실무자

데이터 사이언티스트

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  • 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
  • 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
  • 핵심 데이터 워크로드 지원
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AI를 위한 SNOWFLAKE

자주 묻는 질문

Cortex AI, Snowflake ML, 모델 유형 및 거버넌스를 포함한 Snowflake의 AI 기능에 대해 자주 묻는 질문과 답변을 살펴보세요.

Snowflake는 Cortex AI와 Snowpark ML을 통해 다양한 AI 모델을 제공합니다. 여기에는 Snowflake의 자사 Arctic LLM과 주요 타사 LLM(Meta, Anthropic, Mistral, OpenAI 등), 태스크 특화 모델(번역, 요약, 감정, 문서 분석 등) 그리고 기존 예측형 ML 모델을 훈련하고 배포하는 기능이 포함됩니다. 일부 모델의 경우 파인튜닝도 가능합니다.

Cortex AI와 Snowpark ML 등에 포함된 Snowflake AI 기능에 대한 요금은 일반적으로 Snowflake의 사용량 기반 모델을 따릅니다. 요금에 대한 상세 안내와 최신 크레딧 소비에 대한 정보는 공식 Snowflake 요금 페이지Snowflake 서비스 소비 테이블을 참조하시기 바랍니다.

고객 사례 페이지나 Snowflake 블로그에서 다양한 산업의 고객사가 구현한 실제 AI 및 ML 사용 사례에 대해 확인할 수 있습니다. eBook을 다운로드하고 더 많은 고객 사례를 살펴보세요.

네, Snowflake는 둘 다 지원합니다. Cortex AI는 Snowflake의 보안 경계 내에서 비정형 데이터 분석, 대화형 에이전틱 애플리케이션 구축, 주요 LLM 활용 등이 가능하도록 지원하는 종합 플랫폼입니다. Cortex AI는 기술 수준에 상관없이 모든 사용자가 실시간으로 신뢰할 수 있는 AI 기반 인사이트를 쉽고 효율적인 방식으로 얻을 수 있도록 지원합니다. Snowflake ML은 예측, 분류 등을 위한 기존 예측형 ML 모델을 구축, 훈련 및 배포할 수 있도록 지원합니다.

Snowflake는 Snowflake Horizon Catalog를 통해 역할 기반 액세스 제어(RBAC), 데이터 마스킹, 행 액세스 정책, 오브젝트 태깅, 감사 로그 등을 포함하는 강력한 거버넌스를 제공합니다. Cortex Guard와 같은 기능은 모델 출력을 필터링하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기능은 Cortex AI 사용 시 데이터 보안 및 정보 보호를 지원합니다.

AI 시스템 보안을 위한 실용적인 프레임워크에 대한 eBook을 살펴보세요.

*PrPr, † PuPr, ‡ 출시 예정