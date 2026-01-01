“생성형 AI 및 ML을 위한 Snowflake의 간편하고 안전한 플랫폼을 통해 AI를 지속적으로 민주화함으로써 데이터를 더 나은 고객 경험으로 전환하는 작업을 효율적으로 수행하고 있습니다."
Awinash Sinha
CIO, Zoom Communications
데이터가 있는 보안 및 거버넌스 환경에서 포괄적인 AI 서비스 제품군을 통해 비정형 데이터 분석, 데이터 에이전트 구축, ML 워크플로우 생성 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다.
AI로 엔터프라이즈 데이터에서 심층적 인사이트 확보
비정형 데이터 처리부터 생성형 AI 앱 개발이나 ML 모델 워크플로우 최적화까지 모든 작업을 단일 플랫폼상에서 간편하게 수행할 수 있습니다.
AI 기반 인사이트의 손쉬운 확장
Snowflake의 AI 서비스를 이용하면 데이터가 있는 곳에서 바로 대규모 인사이트를 확보할 수 있으며, 완전 관리형 서버리스 플랫폼상에서 다양한 사용 사례를 위한 개발을 간소화할 수 있습니다.
운송
“Snowflake Cortex AI는 간편함과 구현의 용이성이라는 점에서 획기적입니다. 저희 데이터가 이미 Snowflake에 저장되어 있어 외부의 도움 없이 LLM을 활용할 수 있습니다.”
Vishwa Ram
Vice President, Data Science and Analytics, Penske Logistics
제조 산업
Siemens Energy는 Snowflake와 Cortex AI를 통해 물리적 기록을 AI 챗봇으로 검색 가능한 데이터로 변환하여 쉽고 빠르게 인사이트를 확보하고 있습니다.
금융 서비스
TS Imagine은 Snowflake AI로 데이터와 팀을 통합하고 생성형 AI를 확장하여 500곳 이상의 고객사에서 효율성을 높이며 비용을 절감하고 있습니다.
AI를 위한 SNOWFLAKE
Cortex AI, Snowflake ML, 모델 유형 및 거버넌스를 포함한 Snowflake의 AI 기능에 대해 자주 묻는 질문과 답변을 살펴보세요.
Snowflake는 Cortex AI와 Snowpark ML을 통해 다양한 AI 모델을 제공합니다. 여기에는 Snowflake의 자사 Arctic LLM과 주요 타사 LLM(Meta, Anthropic, Mistral, OpenAI 등), 태스크 특화 모델(번역, 요약, 감정, 문서 분석 등) 그리고 기존 예측형 ML 모델을 훈련하고 배포하는 기능이 포함됩니다. 일부 모델의 경우 파인튜닝도 가능합니다.
Cortex AI와 Snowpark ML 등에 포함된 Snowflake AI 기능에 대한 요금은 일반적으로 Snowflake의 사용량 기반 모델을 따릅니다. 요금에 대한 상세 안내와 최신 크레딧 소비에 대한 정보는 공식 Snowflake 요금 페이지 및 Snowflake 서비스 소비 테이블을 참조하시기 바랍니다.
고객 사례 페이지나 Snowflake 블로그에서 다양한 산업의 고객사가 구현한 실제 AI 및 ML 사용 사례에 대해 확인할 수 있습니다. eBook을 다운로드하고 더 많은 고객 사례를 살펴보세요.
네, Snowflake는 둘 다 지원합니다. Cortex AI는 Snowflake의 보안 경계 내에서 비정형 데이터 분석, 대화형 에이전틱 애플리케이션 구축, 주요 LLM 활용 등이 가능하도록 지원하는 종합 플랫폼입니다. Cortex AI는 기술 수준에 상관없이 모든 사용자가 실시간으로 신뢰할 수 있는 AI 기반 인사이트를 쉽고 효율적인 방식으로 얻을 수 있도록 지원합니다. Snowflake ML은 예측, 분류 등을 위한 기존 예측형 ML 모델을 구축, 훈련 및 배포할 수 있도록 지원합니다.
Snowflake는 Snowflake Horizon Catalog를 통해 역할 기반 액세스 제어(RBAC), 데이터 마스킹, 행 액세스 정책, 오브젝트 태깅, 감사 로그 등을 포함하는 강력한 거버넌스를 제공합니다. Cortex Guard와 같은 기능은 모델 출력을 필터링하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기능은 Cortex AI 사용 시 데이터 보안 및 정보 보호를 지원합니다.