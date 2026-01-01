AI를 위한 Snowflake

네, Snowflake는 둘 다 지원합니다. Cortex AI는 Snowflake의 보안 경계 내에서 비정형 데이터 분석, 대화형 에이전틱 애플리케이션 구축, 주요 LLM 활용 등이 가능하도록 지원하는 종합 플랫폼입니다. Cortex AI는 기술 수준에 상관없이 모든 사용자가 실시간으로 신뢰할 수 있는 AI 기반 인사이트를 쉽고 효율적인 방식으로 얻을 수 있도록 지원합니다. Snowflake ML은 예측, 분류 등을 위한 기존 예측형 ML 모델을 구축, 훈련 및 배포할 수 있도록 지원합니다.