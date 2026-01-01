Snowflake Openflow

Snowflake Openflow는 관리형 서비스로, BYOC(Bring Your Own Cloud) 배포 또는 Snowflake 배포 중 원하는 배포 방식을 실행할 수 있습니다. BYOC는 통합을 고객의 클라우드 환경 내에서 실행하며, 현재 AWS 상용 리전에서 제공되고 고객의 VPC(가상 프라이빗 클라우드)에 배포됩니다. 이를 통해 데이터와 네트워크에 대한 통제력을 더욱 강화할 수 있습니다. Snowflake는 UI, 옵저버빌리티 및 런타임 배포 및 관리를 위한 API를 포함하여 Openflow 서비스를 자체적으로 관리합니다. Snowflake 배포는 AWS, Azure, GCP에서 GA 상태로 제공되며, 모든 배포와 런타임은 Snowflake에서 관리합니다.