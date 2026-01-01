기능
Snowflake Openflow
신뢰할 수 있는 단일 플랫폼에서 중요 데이터를 연결하고 통합을 안정적으로 확장하세요.
강력한 확장성을 기반으로 구축
비즈니스 요구를 충족하기 위해 중요 데이터를 유연하게 연결합니다.
AI를 위한 ELT 가속화
ELT 파이프라인을 활용하여 AI 에이전트의 역량을 강화하고, 데이터 유실 없이 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
손쉬운 확장
유연한 배포, 자동화된 옵저버빌리티, 통합 거버넌스를 통해 확장 가능한 엔터프라이즈급 통합을 구축합니다.
커넥터를 더 쉽고 빠르게 배포
Cortex Code로 데이터 소스를 더욱 빠르고 스마트하게 연결
- Cortex Code를 사용하면 Openflow 커넥터의 설치, 관리 및 문제 해결을 간소화할 수 있으며, 고도의 전문 지식이 없어도 됩니다. 데이터를 더 짧은 시간 안에, 더 적은 오류로 Snowflake에 연결할 수 있습니다.
- 모든 설정과 구성을 직접 관리하지 않아도 주요 데이터 소스의 데이터를 Snowflake에 연결할 수 있습니다.
시작, 중지 및 자격 증명 교체와 같은 일상적인 작업도 손쉽게 제어하여 데이터 파이프라인 운영이 지연되지 않도록 할 수 있습니다.
현재 배포된 커넥터와 각 커넥터가 언제든 수행 중인 작업을 정확하게 모니터링할 수 있습니다.
데이터 자산을 자동으로 검색하여 무엇이 연결되어 있는지와 데이터가 어디에 저장되어 있는지 항상 파악할 수 있습니다.
확장성 향상
비즈니스 요구를 충족하는 중요 데이터 연결
개방적이고 상호운용성이 뛰어난 아키텍처를 구현하세요. 데이터를 데이터 레이크와 레이크하우스로 이동하고, Apache Iceberg와 같은 새로운 산업 표준에 손쉽게 대응할 수 있습니다.
SaaS, OLTP 데이터베이스, 이벤트 스트림, 파일 스토리지 등 모든 커넥터를 통해 정형 및 비정형 데이터, 배치 및 스트리밍 데이터 이동을 단일 플랫폼으로 통합합니다.
- 수십 개의 기본 제공 커넥터와 수백 개의 프로세서를 통해 핵심 데이터 통합을 간소화합니다.
근본적으로 개방적이고 확장 가능한 기반 위에서 Snowflake 관리형 플랫폼에 원활하게 통합되는 사용자 지정 커넥터를 구축합니다.
AI 역량 강화
ELT로 AI 배포 가속화
SharePoint, Slack, Box, Google Drive를 포함한 소스에서 멀티 모달 데이터를 직접 활용하세요.
소스 시스템의 액세스 제어 목록(ACL)을 준수하고 소스와 일관된 사용자 권한을 유지합니다.
HTTP 리스너 및 퍼블리셔를 통해 스트리밍과 연속 데이터 이동을 지원하여 준실시간으로 양방향 통신을 수행합니다.
- Snowflake Cortex의 기본 제공 기능은 비정형 파일을 파싱하고 사전 처리한 후 Snowflake에 기록합니다. 이 모든 과정을 하나의 플랫폼에서 수행할 수 있습니다.
운영 효율성 증대
견고한 성장을 위한 확장
사용 편의성, 거버넌스, 투명성을 확보하며 통합 파이프라인의 실행 위치를 완벽하게 제어할 수 있습니다.
통합 파이프라인을 Snowflake 관리형 인프라를 통해, 또는 소스 시스템에 더 가까운 VPC 내에 BYOC(Bring Your Own Cloud) 방식으로 배포할 위치를 직접 결정할 수 있습니다.
파이프라인의 배포 위치에 관계 없이 운영 부담을 최소화할 수 있습니다.
데이터와 파이프라인의 출처와 변화 과정을 완전한 데이터 계보를 통해 모든 단계에서 파악할 수 있습니다.
고급 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 비롯한 엔터프라이즈급 거버넌스 기능을 활용합니다.
Snowflake Openflow 개요
오픈소스 기반
Openflow는 엔터프라이즈급 거버넌스, 보안, 배포 유연성 및 옵저버빌리티를 통해 Apache NiFi의 성능을 비약적으로 향상시킵니다.
Openflow 커넥터
Openflow 커넥터는 고도로 선별 및 관리되며, 소스 시스템과의 연동 시에도 강력한 보안과 거버넌스를 제공합니다. 또한, 프로세서 구성 요소를 통해 쉽게 확장하고 사용자 지정할 수 있습니다.
Openflow 서비스 및 API
Openflow 서비스와 API는 Snowflake의 관리형 서비스로 실행되며, 직관적인 UI를 통해 데이터 파이프라인을 손쉽게 프로비저닝하고 관리할 수 있습니다. 실시간 모니터링 및 알림, DAG 시각화, 새로 고침 기록 정보를 제공하는 Connector Dashboard 를 통해 심층적인 옵저버빌리티와 통합된 사용자 경험을 구현하세요.
배포 및 런타임
사용자 환경에서 Openflow 커넥터와 파이프라인을 실행하세요. AWS에서 GA로 제공되는 BYOC(Bring Your Own Cloud) 배포를 통해 사용자 VPC에서 실행하거나, AWS, Azure 및 GCP에서 GA로 제공되는 SPCS(Snowpark Container Services) 기반의 Snowflake 배포에서 실행할 수 있습니다.
Snowflake Openflow
자주 묻는 질문
Snowflake Openflow 기능과 Apache NiFi에 대한 궁금증을 해결하고 데이터 파이프라인을 간소화하는 방법을 확인하세요.
Snowflake Openflow는 Apache NiFi를 기반으로 구축된 관리형 통합 서비스로, 핵심 데이터 소스를 연결하도록 설계되었으며, 정형 데이터와 비정형 데이터를 모두 지원합니다. 운영 제어를 위해 자체 클라우드 환경에서 Openflow를 실행하거나, 운영 부담을 줄이기 위해 Snowflake 관리형 배포를 선택할 수 있습니다.
Snowflake Openflow는 Apache NiFi를 기반으로 구축되었으며, NiFi의 강력한 데이터 흐름 기능을 활용합니다. 따라서 익숙한 NiFi 프로세서와 컨트롤러 서비스를 Snowflake 전용 컴포넌트와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 구성 요소에는 고급 거버넌스 및 제어, 옵저버빌리티, 그리고 고객의 클라우드 환경 또는 Snowpark Container Services 기반 Snowflake Deployment에서 통합을 실행하고 배포할 수 있는 옵션이 포함됩니다. 이 두 서비스는 모두 Snowflake에 의해 관리됩니다.
Openflow는 정형 데이터, 반정형 데이터 및 비정형 데이터(텍스트, 이미지, 오디오, 비디오, 센서 데이터)를 포함한 다양한 데이터를 처리하도록 설계되었습니다. 다양한 SaaS 플랫폼(e.g., Google Ads, Meta Ads, SharePoint, Box), 데이터베이스(MySQL, PostgreSQL), 스트리밍 서비스(Kafka, Kinesis) 등에 대한 커넥터를 제공합니다.
Openflow는 Google Drive나 SharePoint와 같은 소스에서 멀티 모달 데이터 및 비정형 데이터를 준실시간으로 수집할 수 있도록 지원합니다. 이 커넥터는 ETL 파이프라인 내에서 비정형 데이터를 직접 추출, 전처리(Snowflake Cortex LLM 기능 사용), 로드 및 활성화하는 내장형 기능을 제공합니다. 이를 통해 데이터를 AI 처리 및 애플리케이션에 바로 활용할 수 있으며, Snowflake Cortex AI를 활용해 ‘데이터와 대화하는’ 경험을 구현할 수 있습니다.
Snowflake Openflow는 관리형 서비스로, BYOC(Bring Your Own Cloud) 배포 또는 Snowflake 배포 중 원하는 배포 방식을 실행할 수 있습니다. BYOC는 통합을 고객의 클라우드 환경 내에서 실행하며, 현재 AWS 상용 리전에서 제공되고 고객의 VPC(가상 프라이빗 클라우드)에 배포됩니다. 이를 통해 데이터와 네트워크에 대한 통제력을 더욱 강화할 수 있습니다. Snowflake는 UI, 옵저버빌리티 및 런타임 배포 및 관리를 위한 API를 포함하여 Openflow 서비스를 자체적으로 관리합니다. Snowflake 배포는 AWS, Azure, GCP에서 GA 상태로 제공되며, 모든 배포와 런타임은 Snowflake에서 관리합니다.
Snowflake Openflow BYOC는 AWS의 모든 상용 리전에서 GA로 제공되며, Snowflake Openflow 배포는 AWS, Azure 및 GCP의 모든 상용 클라우드 환경에서 GA로 제공됩니다.