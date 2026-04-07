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Blog/산업별 솔루션

산업별솔루션

Explore industry-specific solutions, trends, and innovations with Snowflake. Learn how we empower businesses across various sectors with data-driven strategies.
APR 07, 2026Public Sector

2026년 공공 부문에 영향을 미칠 3가지 핵심 전망

Snowflake
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APR 02, 2026AI & ML

소셜 미디어 신호를 엔터프라이즈 인텔리전스로 전환하기: Viral Nation

Untitled design - 1
Lubna Takruri
MAR 31, 2026소매 및 소비재

Snowflake Intelligence로 리테일 및 소비재 기업의 엔터프라이즈 AI 확장 지원

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Angela Marrujo Fornaca +1
MAR 20, 2026Telecom

지능형 인프라와 AI OpCo의 부상: Mobile World Congress 2026 핵심 인사이트

Joji Philip
Joji Philip
MAR 11, 2026사고 리더십

새로운 Snowflake 연구 보고서: 헬스케어 리더, 에이전틱 AI 도입 가속… 상호운용성 최우선 과제로 부상

Snowflake
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MAR 11, 2026제조

제조업의 Snowflake Intelligence 활용 사례: 실행 가능한 인사이트 발굴

Nandith Nandakumar
MAR 06, 2026의료 및 생명 과학

현대 헬스케어 조직이 AI 에이전트로 워크플로우를 최적화하고 진료 인사이트를 확보하는 방법

Todd Crosslin
Todd Crosslin
MAR 04, 2026Public Sector

공공 부문의 데이터 기반 의사 결정을 실현하는 Snowflake Intelligence

Ellen Murphy
FEB 28, 2026데이터 엔지니어링

복잡함에서 명확함으로: Debezium에서 Snowflake Openflow로의 전환

Shantanu Gope

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