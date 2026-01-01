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Snowflake Native App
비즈니스는 물론 앱도 개발부터 배포까지 AI 데이터 클라우드에서 네이티브하게 구축하세요.
수익 창출 및 앱 배포
Snowflake 마켓플레이스에서는 앱을 한 번에 게시하고 AI 데이터 클라우드 내 수천 개 조직에 전달함으로써 여러 클라우드 및 리전에 걸쳐 모든 고객이 손쉽게 검색, 체험 및 구매하도록 지원할 수 있습니다.
*배포 기능은 AWS, Azure 및 GCP에서 공식 버전(GA)으로 제공됩니다.
더 빠른 구축, 더 간편한 배포, 손쉬운 운영
여러 서비스에서 발생하는 복잡한 비용을 피하고 전문 인력의 수작업이 필요 없는 최적화를 실현하세요. 완전 관리형 서비스로 전환하면 사용자와 워크로드를 효율적으로 지원하는 동시에 시간과 노력을 절감할 수 있습니다.*
Snowpark Container Services를 위한 Snowflake Native App Framework의 지원 기능**을 통해 정교한 로직, AI/ML 모델, 컴퓨팅을 앱에 제공하고 개발부터 가치 창출까지의 시간을 단축할 수 있습니다.
*Snowflake Native App Framework는 AWS, Azure 및 GCP에서 공식 버전(GA)으로 제공됩니다.
**AWS에서 PuPr로 제공됩니다.
데이터 보안 + 코드 관리 = 채택 가속화
Snowflake Native App은 고객 계정에서 실행되므로 고객이 데이터를 이동하거나 외부에서 액세스할 필요가 없습니다. 따라서 보안 팀의 만족도가 증가하고 조달 문제가 줄어들며 고객의 가치 실현 시간이 단축됩니다.
개발자용 Quickstart
Snowflake의 Quickstart 자습서에 따라 Snowflake Native App을 시작 및 실행하거나 Snowflake Native App 포럼에 참여하여 다른 개발자들과 소통하세요.