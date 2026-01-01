여러 서비스에서 발생하는 복잡한 비용을 피하고 전문 인력의 수작업이 필요 없는 최적화를 실현하세요. 완전 관리형 서비스로 전환하면 사용자와 워크로드를 효율적으로 지원하는 동시에 시간과 노력을 절감할 수 있습니다.*

Snowpark Container Services를 위한 Snowflake Native App Framework의 지원 기능**을 통해 정교한 로직, AI/ML 모델, 컴퓨팅을 앱에 제공하고 개발부터 가치 창출까지의 시간을 단축할 수 있습니다.