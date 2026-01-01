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부서 솔루션

마케팅AI 데이터 클라우드

복잡한 마테크 아키텍처를 단순화하고, 우수한 고객 경험을 제공하며, 마케팅 및 광고 ROI를 극대화합니다.

종합적인 인사이트 신속 제공

내부 및 외부 소스의 모든 고객 데이터와 마케팅 데이터를 형식에 구애받지 않고 여러 채널에 걸쳐 준실시간으로 통합합니다.

협업 중 개인정보 보호

데이터를 이동하거나 복사할 필요 없이 Snowflake 마켓플레이스에서 수천 개의 데이터 제품에 액세스할 수 있습니다. 글로벌 데이터 클린룸을 통해 민감 데이터를 마스킹함으로써 데이터를 노출시키지 않고 협업할 수 있습니다.

사용 편의성

완전 관리형 멀티 클라우드 플랫폼을 활용하여 오버헤드를 최소화하고 시장 출시 시간을 단축하며 차별화된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

마케팅을 위한 AI 데이터 클라우드 파트너 생태계

지속적이고 통합된 데이터 계층을 기반으로 선도적인 파트너가 제공하는 동급 최고의 마케팅 및 광고 AI 데이터 클라우드 애플리케이션을 최대한 활용해 보세요. 지능적인 계획과 활성화부터 세분화된 측정 및 기여도 분석에 이르기까지 마케팅 수명 주기 전반의 모든 활동을 고도로 관리되고 사용이 쉬운 단일 플랫폼에서 실행할 수 있습니다.

보고서
최신 마케팅 데이터 스택Snowflake는 오늘날 마케팅 데이터 스택을 구성하는 10가지 기능별로 선도 기업과 ‘주목할 만한 기업’을 선정하여 보고서에 담았습니다. 데이터 중심 마케터가 데이터 통합, 분석 및 활성화로 어떻게 수익 증대에 기여하고 있는지 알아보세요.
더 보기

데이터 컬렉션

아이덴티티 및 온보딩

분석

고객 데이터 플랫폼

고객 참여 플랫폼

ML 및 AI

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Airbyte
Matillion logo
Fivetran logo
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Acxiom
Experian
Neustar
Aidentified
LiveRamp
Optimizely
Merkle
affinity solutions
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Message Gears
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Dataiku
Peak logo
Datarobot logo
Relational AI logo

Snowflake 데이터 클린룸

구축과 사용이 용이한 Snowflake 데이터 클린룸을 활용하면 가장 민감한 개인정보에 대한 프라이버시 보호가 개선된 환경에서 협업을 강화하면서, 잠재 고객 중복, 도달 범위 및 빈도, 최종 접점 기여 등을 실현할 수 있습니다.
SNOWFLAKE AI 데이터 클라우드를 통해 마케팅을 강화하는 선도적 브랜드 및 기관
Canva logo
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Pepsico
Warner MG
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마케팅 AI 데이터 클라우드비즈니스 크리티컬 사용 사례

Customer 360

모든 고객 데이터를 여타 엔터프라이즈 데이터와의 통합하고, 고객 개인정보를 보호하며, 네이티브 방식으로 아이덴티티를 식별하고, 프로필을 보강함으로써 강력한 데이터 중심 마케팅 기반을 구축할 수 있습니다.

eBook
Snowflake 마켓플레이스로 프로필 보강Snowflake 마켓플레이스에서 신뢰할 수 있는 파트너의 데이터에 액세스하면 데이터를 이동하거나 복사할 필요 없이 Customer 360을 구축할 수 있습니다.
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Customer Service 360 for Marketing

캠페인 인텔리전스

데이터 사일로를 허물고 거의 모든 소스의 광고 및 마케팅 데이터를 확장 가능한 관리형 단일 플랫폼에서 통합하여 마케팅 캠페인의 비즈니스 가치를 입증하세요.

자세히 알아보기
eBook
기본 마케팅 분석에서 고급 마케팅 분석으로 전환디바이스, 플랫폼 및 웹 속성 전반에 걸친 고객 여정에 대한 이해를 높여 정확한 의사 결정을 내리고 ROI를 개선하세요.
자세히 알아보기

고객 데이터 플랫폼(CDP)의 현대화

Snowflake로 고객 데이터 플랫폼(CDP) 아키텍처를 현대화하고, 마케터가 단일 진실 공급원에 기반하여 운영할 수 있도록 지원하세요. 선도적인 활성화 플랫폼을 활용함으로써 고객에게 개인 맞춤화되고 인상적인 경험을 더 빠르게 제공할 수 있습니다.

eBook
최신 고객 데이터 플랫폼데이터 플랫폼과 분리된 레거시 CDP로 작업할 때의 문제점을 살펴보고, 최신 CDP를 활용하면 신뢰 구축, 가치 극대화, 고객 참여 개선이 어떻게 가능한지 알아보세요.
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Customer 360 diagram
Snowflake dashboard showing marketing attribution

ML 중심 파이프라인 예측

사일로를 해소하고 AI와 머신러닝을 사용하여 GTM 계획 시 정확하고 실행 가능한 실시간 B2B 영업 파이프라인 예측을 수행하세요.

자세히 알아보기
웨비나
자세히 살펴보기Snowflake 자체 마케팅 팀이 Snowflake의 AI와 ML을 사용하여 영업, 마케팅 및 재무 리더들에게 신뢰할 수 있는 파이프라인 예측을 어떻게 제공하고 있는지 자세히 살펴보세요.
지금 시청하기
Marketing pipeline diagram
SNOWFLAKE 플랫폼

미래의 크로스 클라우드 구축

데이터 사일로를 허물고 데이터 중심 마케팅에 필요한 협업과 연결성을 지원하는 데 필수적인 데이터 인프라입니다.
Snowflake 고객사

데이터 중심 마케팅 리더

업계를 가리지 않고 선도적인 마케터들은 고객, 마케팅 및 엔터프라이즈 데이터를 통합하기 위해 Snowflake를 선택합니다.

“Snowflake와 Hightouch 덕분에 이제는 주말에 CSV 파일을 직접 업로드할 필요가 없습니다. 이 스택을 사용하면 내부 보고서에 저장된 데이터와 동일한 데이터가 광고 플랫폼으로 전달되고 있다고 믿을 수 있습니다.”

Mallory Reese-Bagley

Lucid 선임 마케팅 운영 관리자

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52%

광고 수익률 대폭 증가

37%

신규 사용자 증가

Group of people talking about data around a computer
Allergan logo
Block
Intelycare
Strava
Vice Media logo

마케팅 생태계 Snowflake 기반 구축

선도적인 마케팅 플랫폼 및 애플리케이션을 활용하여 분석, 아이덴티티, 보강, 활성화, 측정 등 다양한 부문의 작업을 수행하세요.

Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Snowflake 마켓플레이스

데이터 이동이나 복사 없이도 소비자 및 엔터프라이즈 마케팅을 위한 선도적 데이터 및 마케팅 애플리케이션을 활용할 수 있습니다.

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Snowflake Partner Network logo

Snowflake 파트너

Snowflake 계정에서 필수 시스템 통합자, 기술 공급자 및 애플리케이션을 직접 연결하여 비즈니스의 미래를 구축하세요.

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Snowflake Community logo

Snowflake 커뮤니티

궁금한 사항에 대해 문의하고 기술 리소스를 탐색해보세요. 교육과 자격 인증을 통해 스킬과 역량을 강화할 수 있으며 다른 Snowflake 사용자들과 소통도 가능합니다.

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웨비나 시리즈

Snowflake on Snowflake: 마케팅

Snowflake 마케팅 인텔리전스 팀이 데이터 중심 마케팅 구현에 AI 데이터 클라우드를 활용한최고의 사용 사례와 팁을 공유합니다.

마케팅 담당자를 위한 리소스

AI 데이터 클라우드를 기반으로 한 AI 및 애플리케이션 활용과 안전한 협업을 통해 어떻게 마케팅 혁신을 이룰 수 있는지 알아보세요. 