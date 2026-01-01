부서 솔루션
마케팅AI 데이터 클라우드
복잡한 마테크 아키텍처를 단순화하고, 우수한 고객 경험을 제공하며, 마케팅 및 광고 ROI를 극대화합니다.
종합적인 인사이트 신속 제공
내부 및 외부 소스의 모든 고객 데이터와 마케팅 데이터를 형식에 구애받지 않고 여러 채널에 걸쳐 준실시간으로 통합합니다.
협업 중 개인정보 보호
데이터를 이동하거나 복사할 필요 없이 Snowflake 마켓플레이스에서 수천 개의 데이터 제품에 액세스할 수 있습니다. 글로벌 데이터 클린룸을 통해 민감 데이터를 마스킹함으로써 데이터를 노출시키지 않고 협업할 수 있습니다.
사용 편의성
완전 관리형 멀티 클라우드 플랫폼을 활용하여 오버헤드를 최소화하고 시장 출시 시간을 단축하며 차별화된 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
마케팅을 위한 AI 데이터 클라우드 파트너 생태계
지속적이고 통합된 데이터 계층을 기반으로 선도적인 파트너가 제공하는 동급 최고의 마케팅 및 광고 AI 데이터 클라우드 애플리케이션을 최대한 활용해 보세요. 지능적인 계획과 활성화부터 세분화된 측정 및 기여도 분석에 이르기까지 마케팅 수명 주기 전반의 모든 활동을 고도로 관리되고 사용이 쉬운 단일 플랫폼에서 실행할 수 있습니다.
마케팅 AI 데이터 클라우드비즈니스 크리티컬 사용 사례
Customer 360
모든 고객 데이터를 여타 엔터프라이즈 데이터와의 통합하고, 고객 개인정보를 보호하며, 네이티브 방식으로 아이덴티티를 식별하고, 프로필을 보강함으로써 강력한 데이터 중심 마케팅 기반을 구축할 수 있습니다.
캠페인 인텔리전스
데이터 사일로를 허물고 거의 모든 소스의 광고 및 마케팅 데이터를 확장 가능한 관리형 단일 플랫폼에서 통합하여 마케팅 캠페인의 비즈니스 가치를 입증하세요.
고객 데이터 플랫폼(CDP)의 현대화
Snowflake로 고객 데이터 플랫폼(CDP) 아키텍처를 현대화하고, 마케터가 단일 진실 공급원에 기반하여 운영할 수 있도록 지원하세요. 선도적인 활성화 플랫폼을 활용함으로써 고객에게 개인 맞춤화되고 인상적인 경험을 더 빠르게 제공할 수 있습니다.
측정
Snowflake의 네이티브 AI 및 ML을 활용하여 캠페인의 영향력을 평가하고 특정 채널이나 접점에 크레딧을 할당하여 ROI를 높이세요.
ML 중심 파이프라인 예측
사일로를 해소하고 AI와 머신러닝을 사용하여 GTM 계획 시 정확하고 실행 가능한 실시간 B2B 영업 파이프라인 예측을 수행하세요.
Snowflake 고객사
데이터 중심 마케팅 리더
업계를 가리지 않고 선도적인 마케터들은 고객, 마케팅 및 엔터프라이즈 데이터를 통합하기 위해 Snowflake를 선택합니다.
“Snowflake와 Hightouch 덕분에 이제는 주말에 CSV 파일을 직접 업로드할 필요가 없습니다. 이 스택을 사용하면 내부 보고서에 저장된 데이터와 동일한 데이터가 광고 플랫폼으로 전달되고 있다고 믿을 수 있습니다.”
Mallory Reese-Bagley
Lucid 선임 마케팅 운영 관리자
52%
광고 수익률 대폭 증가
37%
신규 사용자 증가
마케팅 생태계 Snowflake 기반 구축
선도적인 마케팅 플랫폼 및 애플리케이션을 활용하여 분석, 아이덴티티, 보강, 활성화, 측정 등 다양한 부문의 작업을 수행하세요.
Snowflake 마켓플레이스
데이터 이동이나 복사 없이도 소비자 및 엔터프라이즈 마케팅을 위한 선도적 데이터 및 마케팅 애플리케이션을 활용할 수 있습니다.
Snowflake 파트너
Snowflake 계정에서 필수 시스템 통합자, 기술 공급자 및 애플리케이션을 직접 연결하여 비즈니스의 미래를 구축하세요.
Snowflake 커뮤니티
궁금한 사항에 대해 문의하고 기술 리소스를 탐색해보세요. 교육과 자격 인증을 통해 스킬과 역량을 강화할 수 있으며 다른 Snowflake 사용자들과 소통도 가능합니다.
마케팅 담당자를 위한 리소스
AI 데이터 클라우드를 기반으로 한 AI 및 애플리케이션 활용과 안전한 협업을 통해 어떻게 마케팅 혁신을 이룰 수 있는지 알아보세요.