Oracle Database와 Snowflake AI 데이터 클라우드, 확장된 통합 발표

그림 1에 표시된 바와 같이 Openflow Connector는 준실시간으로 XStream 아웃바운드 서버 대기열에서 논리적 변경 기록(LCR)을 직접 읽습니다. 이와 같은 변경 이벤트는 Snowpipe Streaming을 통해 즉시 Snowflake 대상 테이블로 스트리밍됩니다. 이러한 직접적인 메모리 간 파이프라인은 중간 파일에 데이터를 랜딩하는 것을 피하여 홉과 실패 지점을 줄이고, 엔드투엔드 지연 시간을 초 단위로 실현합니다.

고유한 요구 사항에 대한 복제 프로세스는 유연한 Openflow 프레임워크를 기반으로 구축됩니다. 팀은 Apache NiFi 캔버스로 파이프라인을 확장할 수 있습니다. Snowflake에 도달하기 전에 조회(lookup)로 데이터를 보강하거나 민감한 PII 데이터를 마스킹하는 것 등을 예로 들 수 있습니다.

이와 같은 유연한 아키텍처는 온프레미스, Oracle Exadata, OCI(VM/Bare Metal) 및 AWS RDS Custom for Oracle에서 실행되는 Oracle Database 버전 12c R2(12.2), 18c, 19c, 21c, 23ai 및 26ai를 지원합니다.

신뢰할 수 있는 파트너십, 간소화된 지원 체계

업무 핵심적인 시스템 연결에는 깊은 믿음과 신뢰성이 요구됩니다. Snowflake Openflow Connector for Oracle은 Snowflake와 Oracle 간의 긴밀한 엔지니어링 협업의 결과물로, 간소화된 지원 모델을 제공합니다. 고객은 Snowflake를 하나의 지원 창구로 활용하고, Oracle 파트너는 필요할 때 Oracle 구성 요소에 대한 직접 지원을 보장하는 데 도움을 줍니다. 이러한 방식은 불필요한 업무 인계의 필요성을 제거하고 조정된 해결을 보장합니다.

Snowflake는 이를 통해 AI 데이터 클라우드에 중요한 엔터프라이즈 데이터 소스를 활용하고, Oracle은 현대 클라우드 및 AI 생태계로 데이터베이스의 범위를 확장할 수 있습니다. 고객에게는 성공에 전념하는 두 업계 리더의 지원을 받는 최고의 아키텍처를 제공합니다.

트랜잭션 데이터에서 AI 기반 인사이트 도출

가장 가치 있는 AI 애플리케이션은 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 구축됩니다. Oracle Database는 수십 년 동안 비할 데 없는 성능과 무결성으로 업무 핵심적인 트랜잭션 및 운영 워크로드를 지원해 왔습니다.

하지만 한 과제에 직면했는데, 충실도가 높은 해당 데이터를 실시간으로 제공하며 현대적인 분석 및 지능형 클라우드 애플리케이션을 구동하는 것이었습니다. Snowflake Openflow Connector for Oracle은 Oracle 시스템과 Snowflake AI 데이터 클라우드가 준실시간으로 원활하게 연결될 수 있도록 합니다. 이를 통해 소스 시스템 성능에 영향을 주지 않으면서도 Oracle 데이터의 가치를 운영뿐만 아니라 예측 인사이트와 차세대 애플리케이션에 활용하도록 확장할 수 있습니다. 각 산업에 대한 몇 가지 시나리오를 자세히 살펴보겠습니다.

1. 사기 감지가 필수적인 은행, 금융 서비스 및 보험 업계

수백만 건의 신용카드 트랜잭션을 매시간 처리하는 리테일 금융도 생각해 볼 수 있습니다. 모든 트랜잭션은 고처리량을 자랑하는 Oracle OLTP 시스템에 기록됩니다. 해당 업계에서 사용하는 기존의 사기 감지 모델은 배치로 실행되어 위협을 신속히 포착하지 못합니다. Openflow Connector 또는 GoldenGate를 활용하여 모든 트랜잭션을 몇 초 내에 Snowflake로 스트리밍하면, 은행은 실시간 사기 감지를 위해 Snowpark ML 모델에 라이브 데이터를 제공할 수 있습니다. 의심스러운 트랜잭션은 완료되기 전에 플래그가 지정되고 차단됩니다. 또한, Snowflake Cortex AI의 이상 감지 기능은 민첩성을 통해 기존의 배치 시스템보다 더 빠르게 사기 패턴을 식별할 수 있습니다.

2. 동적 재고 및 개인화가 중요한 리테일 업계

글로벌 리테일 업체는 주요 재고 및 주문 관리 시스템을 지원하는 업무 핵심적인 Oracle Database에 의존하고 있으며, 이러한 중요 데이터는 밤중에만 분석 플랫폼에 로드됩니다. Openflow Connector for Oracle 또는 GoldenGate 스트리밍 복제를 활용하면, 회사는 전체 비즈니스 운영에 대해 일관된 최신 뷰를 얻을 수 있습니다. 이는 AI 사용 사례 확보로 이어집니다. Cortex AI의 Forecasting을 활용하면 지역별로 품목 수요를 예측하여 재고 보충을 촉진할 수 있으며, 동시에 Snowpark 모델은 고객 프로필을 업데이트하고 구매가 발생할 때 개인화된 오퍼를 푸시하여 수익을 높이는 데 기여합니다.

3. 예측 유지 관리 및 공급망 최적화가 필요한 제조 산업

글로벌 자동차 제조업체는 Oracle Database에서 생산 라인과 공급망을 운영하고 있으나, 분석가에게 데이터를 전달할 때 지연 시간이 발생하면 그로 인해 나타나는 중요한 장비 고장 때문에 몇 시간 동안 생산이 중단될 수 있습니다. Openflow Connector 또는 Oracle을 사용하면, 센서 및 물류 데이터를 Snowflake로 스트리밍하여 전체 운영에 대한 실시간 뷰를 생성합니다. 이를 통해 Snowpark ML 모델이 장비 고장을 예측하여 가동 중지 시간을 방지할 수 있습니다. 동시에 Cortex AI 모델이 라이브 공급망 데이터를 모니터링하여 자동으로 자재를 재배치하므로, 중단을 완화하며 생산 라인을 계속해서 운영할 수 있습니다.

지금 바로 시작하기

Openflow Connector for Oracle은 현재 비공식 미리보기(PrPr)로 제공 중이며, 공식 미리보기(PuPr)는 곧 공개될 예정입니다. 자세한 내용은 다음을 확인하세요.

기술 문서와 설정 가이드 살펴보기

Snowflake 계정 팀에 연락하여 커넥터에 대한 액세스 확보하기

Snowflake Openflow Connector for Oracle은 복잡성을 줄이고 엔터프라이즈 데이터 통합 워크플로우의 유연성을 높이기 위해 설계되었습니다. 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 하여 앞으로 여러분이 구축할 놀라운 애플리케이션이 매우 기대됩니다.

미래 전망 진술

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