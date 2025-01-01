Powered by Snowflake 스타트업 프로그램은 스타트업이 AI 데이터 클라우드에서 데이터 집약적인 애플리케이션과 제품을 구축하고 성장시키는 데 필요한 리소스를 제공하고 있습니다. 수많은 스타트업이 마케팅 자동화, 모니터링 및 옵저버빌리티, IoT, 머신러닝, 임베디드 분석 등 다양한 사용 사례를 위해 AI 데이터 클라우드에서 애플리케이션을 개발하고 있습니다.