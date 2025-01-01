솔루션 개요
AI 데이터 클라우드에서 스타트업 구축하기
Powered by Snowflake스타트업 프로그램
Powered by Snowflake 스타트업 프로그램은 스타트업이 AI 데이터 클라우드에서 데이터 집약적인 애플리케이션과 제품을 구축하고 성장시키는 데 필요한 리소스를 제공하고 있습니다.
수많은 스타트업이 마케팅 자동화, 모니터링 및 옵저버빌리티, IoT, 머신러닝, 임베디드 분석 등 다양한 사용 사례를 위해 AI 데이터 클라우드에서 애플리케이션을 개발하고 있습니다.
배우며 개발하고 성장하기
Snowflake가 제공하는 무료 크레딧, 아키텍처 설계 상담, 커뮤니티 이벤트 및 공동 마케팅 기회를 통해 제품 개발과 고객 기반 확대를 가속화할 수 있습니다.
무료 크레딧을 활용하여 개발 기간 단축
Snowflake의 무료 크레딧을 활용하면 제품 아이디어를 MVP로 구현하고, 프로덕션까지의 과정을 앞당길 수 있습니다.
미래를 겨냥한 제품 준비
기술 전문가와 협력하여 아키텍처를 설계하고 성능 최적화 등을 실현하세요.
비즈니스와 네트워크의 성장 도모
가시성이 높은 GTM 기회를 활용하여 시장 인지도를 향상하고, VC 노출을 확보하며 다양한 커뮤니티 프로그램에 참여할 수 있습니다.
VC 및 액셀러레이터 파트너
스타트업으로서 Snowflake와 함께하는 것은 최고의 경험입니다. Snowflake 팀은 우리를 매일같이 지원하고 자극을 주며 새로운 도전으로 이끕니다. (...) 이런 규모의 회사가 여전히 '스타트업 정신'을 가지고 있다는 것은 정말 흔치 않은 일입니다.
Sven Koerner
Snowflake 생태계에서 다양한 혁신적 벤처 기업들을 보는 것은 진정으로 고무적인 일입니다. 고객을 최우선으로 생각하는 뛰어난 인재들의 커뮤니티를 조성하고 플랫폼을 제공해 준 Snowflake 팀에게 특별한 감사를 전합니다. Snowflake 생태계의 이러한 협력 정신은 어디와도 비교할 수 없는 혁신의 강력한 원동력입니다.
Parth Shah
스타트업 프로그램 덕분에 금융 서비스 제품을 생각보다 훨씬 빨리 시장에 출시할 수 있었습니다. Snowflake 아키텍트들의 세심한 지원이 아니었다면 데이터 거버넌스, 보안, 확장 가능한 아키텍처 등의 요구 사항 해결이 쉽지 않았을 것입니다.
Edgar Lopez-Rojas
이 프로그램을 통해 우리는 Snowflake의 여러 전문가와 함께 자사 아키텍처와 향후 계획에 대해 공유하고 논의하며 지속적인 발전을 도모할 수 있었습니다.
George Petropoulos
우리는 Snowflake와 각별한 협력 관계를 구축하고 있습니다. 이 프로그램을 통해 시장 진출 계획에 도움이 되는 정보와 새로운 기능에 대한 최신 소식을 제공받고 있습니다.
Thomas McKenna
Snowflake 도구를 활용할 수 있는 다양한 분야에 대해 파악하고 있는 전문가와 함께 시스템 설계안을 검토할 수 있어 많은 도움이 됐습니다. 덕분에 불필요한 시스템에 쓸데없이 R&D 시간을 투입하지 않고, 최종 목표에 더욱 가까이 다가갈 수 있는 전략에 집중할 수 있었습니다.”
Yaniv Shapira