통신 산업 AI 데이터 클라우드

Snowflake 플랫폼은 다양한 고객 접점에서의 이질적인 데이터 소스를 연결하고 Snowflake Marketplace의 서드 파티 데이터와 통합하여 Customer 360 통합 뷰를 생성하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 기업들은 고객 세그먼트를 미세조정하고 보다 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.