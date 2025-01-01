eBook
The Basics: 통신 산업 AI 데이터 클라우드
통신 산업을 위한 Snowflake AI 데이터 클라우드와 Snowflake의 AI 기능, 그리고 통신 산업 고객들이 데이터를 활용해 비즈니스를 혁신하는 다양한 방식을 소개합니다.
산업 솔루션
기업 내부 및 생태계 전반에 걸친 데이터 사일로를 해소하고 조직이 준실시간으로 쉽고 안전하게 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 나아가 머신러닝 모델을 구축하고 인사이트를 공유하여 더 나은 의사결정과 비즈니스 성과를 창출하도록 돕습니다.
개요
전 세계 주요 통신 및 커뮤니케이션 기업들은 Snowflake와 함께 데이터 접근성을 단순화하고 안전한 협업 환경을 구축하는 것은 물론, 고급 ML 분석과 에이전트 AI 애플리케이션 배포까지 혁신하고 있습니다.
데이터 유형과 클라우드 전반에 걸쳐 통합된 완전 관리형 단일 플랫폼을 통해 인프라를 구축, 구성 및 튜닝하는 데 드는 시간을 절약할 수 있습니다. 통신 산업 AI 데이터 클라우드는 워크플로우를 간소화하고 비즈니스 크리티컬 사용 사례를 지원하며 새로운 상업적 전략을 발견하는 데 도움을 줍니다.
모바일 네트워크 운영자, 콘텐츠 공급자, 네트워크 장비 공급자, 최고의 데이터 및 솔루션 공급자의 생태계와 연결합니다. 이 생태계에서 데이터에 대해 원활하게 협업할 수 있어, 네트워크 성능을 최적화하고 고객 경험을 향상시키며 서비스를 보다 효과적으로 수익화하는 데 도움을 줍니다.
최고 수준의 보안 및 데이터 프로토콜로 데이터를 관리하고 보호합니다. 통신 산업 AI 데이터 클라우드는 Snowflake의 보안 경계 내에서 AI와 대규모 언어 모델을 활용할 수 있도록 하며, 내장형 정책, 액세스 제어 및 엔드투엔드 가시성을 통해 신뢰 기반의 혁신이 가능합니다.
고객
통신 산업을 위한 Snowflake
통신 분야에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문들을 확인해보세요.
Snowflake의 통신 산업 AI 데이터 클라우드는 통신사가 데이터 아키텍처를 단순화하고 연결된 미래를 구축하도록 지원하는 플랫폼입니다. 해당 플랫폼은 주요 비즈니스 사용 사례를 해결하고 기업들이 더 나은 결과를 위해 데이터를 활용하도록 돕기 위해 설계되었습니다.
Snowflake 플랫폼은 다양한 고객 접점에서의 이질적인 데이터 소스를 연결하고 Snowflake Marketplace의 서드 파티 데이터와 통합하여 Customer 360 통합 뷰를 생성하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 기업들은 고객 세그먼트를 미세조정하고 보다 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.
네. Snowflake가 플랫폼은 통신사가 레거시 시스템의 데이터 사일로를 해소하고 네트워크 데이터를 분석할 수 있도록 지원합니다. 해당 분석을 통해 병목 현상을 식별하고 네트워크 성능을 개선하며 운영을 최적화할 수 있습니다.
Snowflake는 내부 데이터 사일로를 해소하여 거버넌스가 적용된 인사이트 접근이 가능해집니다. 이를 통해 팀은 더 빠르고 정확한 의사결정을 내릴 수 있으며, 그 결과 전략적 계획 수립이 용이해지고 신규 서비스의 시장 출시 기간이 단축됩니다.
Snowflake 플랫폼 및 AI 솔루션은 에너지 집약적인 워크플로우를 식별하고, 에너지 절감 조치를 적용할 수 있는 지점을 정확히 찾아내는 데 활용될 수 있습니다. 이를 통해 통신사는 보다 지속 가능한 방식으로 운영할 수 있습니다.