통신 산업AI 데이터 클라우드

기업 내부 및 생태계 전반에 걸친 데이터 사일로를 해소하고 조직이 준실시간으로 쉽고 안전하게 데이터에 액세스할 수 있도록 지원합니다. 나아가 머신러닝 모델을 구축하고 인사이트를 공유하여 더 나은 의사결정과 비즈니스 성과를 창출하도록 돕습니다.

지금 시청하기:

통신 산업 AI 데이터 클라우드

데이터 활용을 위해 Snowflake를 신뢰하는 선도적인 통신 기업들

개요

엔터프라이즈 데이터 및 AI 전략의 현대화

전 세계 주요 통신 및 커뮤니케이션 기업들은 Snowflake와 함께 데이터 접근성을 단순화하고 안전한 협업 환경을 구축하는 것은 물론, 고급 ML 분석과 에이전트 AI 애플리케이션 배포까지 혁신하고 있습니다.

ai-ml icon

데이터 및 AI 전략의 간편한 구현

데이터 유형과 클라우드 전반에 걸쳐 통합된 완전 관리형 단일 플랫폼을 통해 인프라를 구축, 구성 및 튜닝하는 데 드는 시간을 절약할 수 있습니다. 통신 산업 AI 데이터 클라우드는 워크플로우를 간소화하고 비즈니스 크리티컬 사용 사례를 지원하며 새로운 상업적 전략을 발견하는 데 도움을 줍니다.

connected icon

통신 생태계에 연결

모바일 네트워크 운영자, 콘텐츠 공급자, 네트워크 장비 공급자, 최고의 데이터 및 솔루션 공급자의 생태계와 연결합니다. 이 생태계에서 데이터에 대해 원활하게 협업할 수 있어, 네트워크 성능을 최적화하고 고객 경험을 향상시키며 서비스를 보다 효과적으로 수익화하는 데 도움을 줍니다.

trusted icon

통합 거버넌스 기능을 통한 신뢰 구축

최고 수준의 보안 및 데이터 프로토콜로 데이터를 관리하고 보호합니다. 통신 산업 AI 데이터 클라우드는 Snowflake의 보안 경계 내에서 AI와 대규모 언어 모델을 활용할 수 있도록 하며, 내장형 정책, 액세스 제어 및 엔드투엔드 가시성을 통해 신뢰 기반의 혁신이 가능합니다.

hand holding ipad and other hand pointing at ipad; blue and white dotted background
eBook

통신 산업의 AI 혁신: 종합 전략 및 사용 사례

솔루션

연결된 통신 산업의 미래에 지금 합류하세요

연결

현대화

구축

지속 가능성

AI로 고객 경험 강화

최고 수준의 맞춤형 고객 경험 구현

  • 소스나 형식에 관계없이, AI를 활용해 모든 고객 접점에 산재된 데이터를 연결하고 Customer 360 뷰를 고도화합니다.
  • Snowflake Marketplace의 서드 파티 자산으로 고객 프로필을 강화합니다.
spark nz가 ai로 개인화하는 방법 알아보기

지금 시청하기:

Spark NZ가 AI로 개인화하는 방법

AI로 네트워크 운영 강화

AI 기반 네트워크 및 서비스 운영의 보다 빠른 실행

  • 네트워크 인프라를 관리, 모니터링 및 유지하는 방식을 개선합니다.

  • 정형 및 비정형 네트워크 데이터를 분석해 병목 구간, 트래픽 혼잡 지점 및 네트워크 성능 개선이 필요한 영역을 파악합니다.

telecommunication equipment

AI로 비즈니스 운영 강화

AI 인사이트를 통한 워크플로우 및 의사 결정 간소화

  • 데이터 에이전트 등 비기술 사용자도 활용 가능한 AI 기반 도구를 통해 백오피스 리소스 간의 정합성을 높입니다.
  • 비정형 데이터 분석을 활용해 보다 정교한 계획, 신속한 비즈니스 의사 결정, 민첩한 고객 요구 대응, 효율적 네트워크 리소스 관리 및 새로운 서비스의 시장 출시 시간을 단축합니다.

지금 시청하기:

Vodafone Ziggo의 인사이트 확보 방법

미래를 위한 네트워크 구축

지속 가능성 향상 및 에너지 관리 최적화

  • AI 기반의 빠르고 효율적이며 지속 가능한 솔루션으로 미래의 네트워크를 구축합니다.

  • 에너지 집약적인 워크플로우를 파악하여 에너지 절감 조치가 가장 필요한 영역을 정확히 찾아낼 수 있습니다.

Current Offer vs Gen AI Recommended data graph with image of a road within a valley and sun rays beaming above
visual with snowflake blue background with small telecom images

통신 산업에서 AI 활용으로 수익 및 운영 효율성을 높이는 7가지 방법

통신 산업에서 Snowflake를 사용하여 경쟁 우위와 AI 혁신을 제공하는 방법을 알아보세요.

고객

Snowflake와 함께 앞서 나가는 선도 기업

SNOWFLAKE 파트너 네트워크

다양한 업계 파트너를 살펴보세요

데이터 및 서비스 공급자 네트워크에서 Snowflake 배포의 마이그레이션부터 최적화, 확장까지 전 과정을 도와드립니다.

logos

시작하기

Snowflake와 함께다음 단계로 나아가세요

30일 무료 평가판 지금 Snowflake 체험하기

  • 400달러(USD) 상당의 무료 사용 크레딧 제공
  • 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
  • 핵심 데이터 워크로드의 활성화 실현
무료로 시작하기

통신 산업을 위한 Snowflake

자주 묻는 질문

통신 분야에서 Snowflake를 도입할 때 자주 묻는 질문들을 확인해보세요.

Snowflake의 통신 산업 AI 데이터 클라우드는 통신사가 데이터 아키텍처를 단순화하고 연결된 미래를 구축하도록 지원하는 플랫폼입니다. 해당 플랫폼은 주요 비즈니스 사용 사례를 해결하고 기업들이 더 나은 결과를 위해 데이터를 활용하도록 돕기 위해 설계되었습니다.

Snowflake 플랫폼은 다양한 고객 접점에서의 이질적인 데이터 소스를 연결하고 Snowflake Marketplace의 서드 파티 데이터와 통합하여 Customer 360 통합 뷰를 생성하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 기업들은 고객 세그먼트를 미세조정하고 보다 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.

네. Snowflake가 플랫폼은 통신사가 레거시 시스템의 데이터 사일로를 해소하고 네트워크 데이터를 분석할 수 있도록 지원합니다. 해당 분석을 통해 병목 현상을 식별하고 네트워크 성능을 개선하며 운영을 최적화할 수 있습니다.

Snowflake는 내부 데이터 사일로를 해소하여 거버넌스가 적용된 인사이트 접근이 가능해집니다. 이를 통해 팀은 더 빠르고 정확한 의사결정을 내릴 수 있으며, 그 결과 전략적 계획 수립이 용이해지고 신규 서비스의 시장 출시 기간이 단축됩니다.

Snowflake 플랫폼 및 AI 솔루션은 에너지 집약적인 워크플로우를 식별하고, 에너지 절감 조치를 적용할 수 있는 지점을 정확히 찾아내는 데 활용될 수 있습니다. 이를 통해 통신사는 보다 지속 가능한 방식으로 운영할 수 있습니다.

