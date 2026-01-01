갈수록 심화되고 있는 데이터 중심의 세상에서 SnowPro 자격 인증을 보유하는 것은 업계에서 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 650명 이상의 SnowPro 자격 인증 보유자를 대상으로 한 조사에 따르면 SnowPro Core 또는 Advanced Certification의 획득이 커리어에서 주요한 영향을 미친 것으로 나타났습니다. SnowPro 자격 인증 보유자가 새로운 경력 기회를 얻고, 보유 스킬을 강화하고, 혹독한 시장 환경에서 경쟁 우위를 점하는 이유를 알아보세요.