PROGRAM POLICIES
SnowPro Certification
Snowflake 데이터 클라우드 기술을 검증받아 경쟁에서 우위를 선점하세요.
경쟁력 유지
Snowflake 데이터 클라우드 플랫폼의 새로운 기능과 릴리스를 비롯하여 최신 기술 동향의 정보를 파악할 수 있습니다.
보유 스킬 확대
새로운 스킬을 익히고 강화하여 커리어에서 한 걸음 더 앞서 나가고 무수히 많은 새로운 기회를 얻을 수 있습니다.
전문 지식 입증
Snowflake 데이터 클라우드에서 직무 전문가로 활동하며 깊이 있는 지식을 보여주고 내외부적으로도 인정받을 수 있습니다.
성공을 위한 자격 인증: SnowPro Certification 가치 보고서
갈수록 심화되고 있는 데이터 중심의 세상에서 SnowPro 자격 인증을 보유하는 것은 업계에서 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 650명 이상의 SnowPro 자격 인증 보유자를 대상으로 한 조사에 따르면 SnowPro Core 또는 Advanced Certification의 획득이 커리어에서 주요한 영향을 미친 것으로 나타났습니다. SnowPro 자격 인증 보유자가 새로운 경력 기회를 얻고, 보유 스킬을 강화하고, 혹독한 시장 환경에서 경쟁 우위를 점하는 이유를 알아보세요.