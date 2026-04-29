APR 29, 2026제품 및 기술
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APR 29, 2026제품 및 기술
아이덴티티 없는 AI 에이전트의 한계
APR 23, 2026고객 및 파트너의 가치 창출
신뢰할 수 있는 마이그레이션 여정 지원
APR 21, 2026AI & ML
Snowflake Intelligence: 개인 업무 에이전트로 답변을 실행으로 전환
APR 21, 2026AI & ML
Cortex Code 확장: 어디서나 작동하는 데이터 스택 전반을 위한 단일 거버넌스 에이전트
APR 21, 2026AI & ML
Cortex Agents: Snowflake Intelligence와 엔터프라이즈 AI 에이전트를 구동하는 플랫폼
APR 18, 2026데이터 엔지니어링
Cortex Code로 dbt Projects on Snowflake 구축 및 배포
APR 18, 2026제품 및 기술
Snowflake, CSTO로 Mayank Upadhyay 선임
APR 17, 2026AI & ML
Snowflake Cortex AI 기반 Claude Opus 4.7 공개
APR 07, 2026Public Sector
2026년 공공 부문에 영향을 미칠 3가지 핵심 전망
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