복잡성이 높은 문서에서 실행 가능한 인사이트를 도출하는 Snowflake Document AI

오늘날 여러 기업이 간단한 인보이스부터 복잡한 법적 계약, 세부적인 다중 컬럼 테이블로 구성된 기술 매뉴얼에 이르기까지 방대한 양과 다양한 문서를 다루고 있습니다. 이러한 문서를 수동으로 처리하는 것은 느리고 리소스를 많이 소모할 뿐만 아니라 오류가 발생하기 쉬워, 조직은 이와 같은 지루한 작업에 직원 시간의 15~25%를 낭비하고 있습니다.

수년 동안 많은 기업이 이러한 문제를 해결하기 위해 RPA, OCR 및 여러 워크플로 도구에 의존해 왔지만 이들 솔루션은 유연성이 없고 유지 관리 및 확장이 복잡하며, 개별 비즈니스 팀에서 독립적으로 사용되는 경우가 많습니다.

이에 대한 해결책은 비용을 10배 절감할 수 있는 AI 기반 자동화에 있습니다. 그러나 이러한 문서의 복잡성과 가변성은 중대한 과제로 이어지며, 풍부하게 구조화된 문서가 기본 도구를 통해 평면 텍스트로 처리되면 핵심 비즈니스 컨텍스트가 손실되어 분석 및 AI의 효과를 떨어뜨립니다.

기업이 이와 같은 문제를 극복하려면 문서에 저장된 관련 정보를 손쉽고 정확하게 자동 추출할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공하는 지능형 문서 처리(IDP) 시스템 또는 Document AI가 필요합니다.