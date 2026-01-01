엔터프라이즈 데이터 에이전트의 필요성

Snowflake 고객은 이제 정형 데이터와 비정형 데이터 모두 즉시 처리 및 검색할 수 있고 정확도가 매우 높은 통합 플랫폼을 갖추고 있습니다. 수집에서 적용까지 전 단계를 아우르는 엔드투엔드 통합 거버넌스를 통해 팀들은 새로운 데이터 에이전트를 제공할 수 있습니다. 고객은 확장 가능한 솔루션을 구축하는 동시에 액세스 및 개인정보 보호 조치를 시행할 수 있습니다.

데이터 에이전트에 대한 요구

Snowflake는 AI 에이전트가 곧 엔터프라이즈 인력에 필수적인 요소가 되어 고객 지원, 현장 기술자, 분석, 엔지니어링 등 여러 팀의 생산성을 향상할 것이라고 믿고 있습니다. AI 에이전트는 비즈니스가 직면하는 고가치 과제에 직원들이 집중할 수 있도록 귀중한 시간을 확보해줄 것입니다. AI 에이전트의 전문 카테고리인 데이터 에이전트는 데이터 도구를 결합하여 검색을 위한 올바른 데이터 소스와 도구를 효과적으로 선택하여 더 정확하고 기본화된 인사이트를 제공합니다.

AI 에이전트가 규모에 맞게 작업을 수행하려면 조직 내 팀을 통제하는 기존의 제어 기능과 마찬가지로, 엔터프라이즈 데이터와 안전하게 연결되고 액세스를 관리할 수 있는 통합 거버넌스가 필요합니다. AI 에이전트는 데이터 정책을 준수하고 여러 소스에 효율적으로 액세스하며 신뢰할 수 있는 고품질의 결과를 제공하기 위해 정확한 정보를 검색해야 합니다.

하지만 이러한 에이전틱한 미래에는 그 잠재력에 비례하는 과제가 수반된다는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 모델 품질이 향상되고 추론 비용이 감소하고 있지만, 신뢰할 수 있는 에이전틱 시스템을 대규모로 배포하려는 기업들 사이에서 시스템을 배포하려는 기업들 사이에서 동일한 과제들이 발생하고 있습니다.

정확성: 품질 측면에서, 엔터프라이즈 앱의 에이전틱 결과물에 대한 기준치는 매우 높으며, 특히 재무나 엔지니어링과 같은 비즈니스 크리티컬한 부서에서는 오류 허용 범위가 작습니다.

신뢰 및 보안: 고객들이 점점 더 데이터 집약적인 AI 애플리케이션을 구축함에 따라, 보안 및 거버넌스 정책을 총족하기가 점차 어려워지고 있습니다.

거버넌스가 적용된 데이터 액세스: 에이전트는 비즈니스 컨텍스트에서 신뢰할 수 있게 작동하기 위해 다양한 데이터 소스에 액세스 할 수 있어야 하며 이러한 데이터 소스에는 많은 경우 여러 시스템에 분산되어 있는 비정형(e.g., 텍스트, 오디오) 데이터 소스와 정형(e.g., 테이블, 뷰) 데이터 소스가 포함됩니다.

데이터를 활용하는 에이전틱 워크플로우의 규모를 확장하는 데 있어 핵심은 정확성, 신뢰성, 규정 준수를 유지하면서 모델과 데이터 간의 원활한 인터랙션을 지속하는 것입니다. 예를 들어, 재무 분석가는 수익 데이터(정형)를 재무 보고서 및 시장 조사(비정형) 데이터와 결합해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 엔터프라이즈 사용 사례에는 데이터에 대한 안전한 액세스와 엔드투엔드 거버넌스를 통해 적절한 정보를 AI에 제공할 수 있는 방법이 필요합니다.

이 문제를 해결하기 위해 Snowflake는 정형 및 비정형 데이터의 통합, 검색 및 처리를 단순화하는 완전 관리형 서비스인 Cortex Agents를 출시하여 Snowflake 고객들이 대규모로 고품질의 에이전트를 구축할 수 있도록 지원합니다.

Cortex Agents: 엔터프라이즈의 AI 도입

이제 공개 프리뷰(PuPr)로 제공되는 Cortex Agents는 정형 및 비정형 데이터 소스(Snowflake 테이블 또는 오브젝트 스토리지에 저장된 PDF 파일 등)전반에 걸쳐 오케스트레이션을 실행하여 인사이트를 제공합니다. Cortex Agents는 Cortex Search, Cortex Analyst 그리고 LLM을 사용하여 복잡한 쿼리를 분석하고, 관련 데이터를 검색하고, 정확한 답변을 생성합니다. 이러한 과정은 각 단계에서 정확성, 효율성 및 거버넌스 실현을 가능하게 합니다.

Cortex Agents란?

Cortex Agents는 태스크를 계획하고, 도구를 사용하여 이를 실행하며, 결과를 반영하여 응답을 개선합니다. REST API로 제공되는 Cortex Agents는 모든 애플리케이션을 원활하게 통합할 수 있습니다. 또한 LLM과 함께 Cortex Analyst(정형 SQL) 및 Cortex Search(비정형 데이터)를 도구로 사용하여 답변을 분석하고 생성합니다. 이 워크플로우는 4가지 핵심 구성 요소로 이루어집니다.

1. 계획: 애플리케이션은 많은 경우, 정형 및 비정형 소스를 오가며 데이터를 처리합니다. 예를 들어 사용자 쿼리에 답하는 대화형 앱을 생각해 봅시다. 비즈니스 사용자는 먼저 매출 기준 상위 유통업체(정형 데이터)를 요청한 다음, 계약(비정형 데이터)에 대해 묻는 요청으로 전환할 수 있습니다. Cortex Agents는 요청을 오케스트레이션하여 계획을 세우고 응답을 도출할 수 있습니다.

옵션 탐색: 사용자가 모호한 질문(e.g., "Accme Supplies에 대해 알려주세요.")을 던질 때, 에이전트는 제품, 위치 또는 영업 담당자 등 다양한 가능성을 고려하여 정확도를 높입니다.

사용자가 모호한 질문(e.g., "Accme Supplies에 대해 알려주세요.")을 던질 때, 에이전트는 제품, 위치 또는 영업 담당자 등 다양한 가능성을 고려하여 정확도를 높입니다. 하위 태스크로 분할: Cortex Agents는 더 정확한 응답을 위해 태스크 또는 요청(e.g. "Acme Supplies의 계약 약관과 Acme 편지기 사이의 차이점은 무엇입니까?")을 여러 부분으로 분할할 수 있습니다.

Cortex Agents는 더 정확한 응답을 위해 태스크 또는 요청(e.g. "Acme Supplies의 계약 약관과 Acme 편지기 사이의 차이점은 무엇입니까?")을 여러 부분으로 분할할 수 있습니다. 도구 선택: 에이전트는 Cortex Analyst, Cortex Search 또는 자연어에서 SQL 생성 등 도구를 선택하여 거버넌스가 적용된 관리형 액세스를 용이하게 하고 엔터프라이즈 정책에 대한 준수를 보장합니다.

2. 도구 사용: 계획이 세워지면 에이전트는 데이터를 효율적으로 검색할 수 있습니다. Cortex Search는 비정형 소스에서 인사이트를 추출하고 Cortex Analyst는 정형 데이터를 처리하기 위한 SQL을 생성합니다. 도구 식별 및 실행에 대한 포괄적인 지원을 통해 엔터프라이즈 데이터에 기반한 정교한 애플리케이션을 제공할 수 있습니다.

3. 반영: 각 도구 사용 후 에이전트는 결과를 평가하여 설명 요청, 반복 또는 최종 응답 생성 중에서 다음 단계를 결정합니다. 이러한 오케스트레이션을 통해 정확도를 높이고 Snowflake의 안전한 경계 내에서 규정 준수와 제어를 지속적으로 유지하면서 복잡한 데이터 쿼리를 처리할 수 있습니다.

4. 모니터링 및 반복: 배포 후 고객은 지표를 추적하고, 성능을 분석하고, 지속적인 개선을 위한 행동을 수정할 수 있습니다. 클라이언트 애플리케이션 개발자는 TruLens를 사용하여 에이전트와의 상호 인터랙션을 모니터링할 수 있습니다. 거버넌스 제어를 지속적으로 모니터링하고 개선함으로써 기업은 보안과 규정 준수를 유지하면서 AI 에이전트의 규모를 자신 있게 확장할 수 있습니다.

다른 Snowflake 제품과 결합된 Cortex Agents는 이제 대규모로 정형 및 비정형 데이터를 검색, 처리 및 관리할 수 있는 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다.

Snowflake는 Cortex Agents의 공개 프리뷰(PuPr)를 통해 AI 기능을 확장하고 있습니다. 이를 통해 정형 및 비정형 데이터 세트 전반에서 데이터를 효과적으로 오케스트레이션하여 데이터 인사이트 도출을 지원합니다. Cortex Agents는 Snowflake의 Cortex AI 검색 서비스의 향상된 기능을 기반으로, 에이전틱 애플리케이션의 데이터 액세스와 오케스트레이션을 간소화하여 보다 신뢰할 수 있는 AI 기반 의사 결정을 지원합니다.