여행 및 숙박 산업을 위한 구성 가능한 CDP: 데이터 및 AI를 통한 개인화된 고객 경험 창출

여행자들이 갈수록 개인 맞춤화된 경험을 기대함에 따라 여행 및 호스피탈리티 산업 브랜드는 마케팅 및 제품 경험에 데이터를 활용할 수 있는 혁신적인 방법을 찾아야 합니다. 그러나 여러 브랜드, 충성도 프로그램 및 고객 접점에 걸쳐 있는 방대하고 복잡한 데이터 세트를 관리하는 것은 해당 산업 분야의 기업에 고유한 과제를 초래합니다.

Snowflake의 여행 및 숙박 산업을 위한 AI 데이터 클라우드에서 구성 가능한 CDP에 참여하세요. 선도적인 브랜드가 신뢰하는 이 혁신적인 솔루션은 여행 및 숙박 회사가 Snowflake에서 데이터 잠재력을 최대한 활용하고 맞춤형 고객 경험을 제공하고 충성도 프로그램을 최적화하는 데 도움을 줍니다.