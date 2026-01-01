여행 및 숙박 산업을 위한 구성 가능한 CDP: 데이터 및 AI를 통한 개인화된 고객 경험 창출

여행자들이 갈수록 개인 맞춤화된 경험을 기대함에 따라 여행 및 호스피탈리티 산업 브랜드는 마케팅 및 제품 경험에 데이터를 활용할 수 있는 혁신적인 방법을 찾아야 합니다. 그러나 여러 브랜드, 충성도 프로그램 및 고객 접점에 걸쳐 있는 방대하고 복잡한 데이터 세트를 관리하는 것은 해당 산업 분야의 기업에 고유한 과제를 초래합니다.
Snowflake의 여행 및 숙박 산업을 위한 AI 데이터 클라우드에서 구성 가능한 CDP에 참여하세요. 선도적인 브랜드가 신뢰하는 이 혁신적인 솔루션은 여행 및 숙박 회사가 Snowflake에서 데이터 잠재력을 최대한 활용하고 맞춤형 고객 경험을 제공하고 충성도 프로그램을 최적화하는 데 도움을 줍니다.
How Composable CDPs work on the Snowflake AI Data Cloud
Snowflake AI 데이터 클라우드는 예약, 충성도 프로그램, 예약 엔진 등 고객 데이터를 중앙 집중화합니다. 구성 가능한 CDP는 이 통합 소스를 활용하여 여행 및 숙박 브랜드에 마케팅, 충성도 관리 및 고객 개인화를 위해 데이터를 활성화할 수 있는 도구를 제공합니다.
여행 및 숙박 산업을 위한 구성 가능한 CDP의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다.
데이터 활성화: 고객 프로필, 기본 설정 및 행동에 따라 잠재 고객을 구축합니다. 잠재 고객과 고객 데이터를 이메일 플랫폼, 고객 관계 관리(CRM) 시스템, 광고 플랫폼 또는 개인화된 여행 경험을 촉진하는 기타 마케팅 도구에 동기화합니다.
AI 의사 결정: AI를 사용하면 고객을 위한 맞춤형 프로모션, 오퍼 및 충성도 커뮤니케이션을 통해 마케팅 노력을 지속적으로 최적화하여 고객의 경험을 개선하고 성능을 극대화할 수 있습니다.
캠페인 인텔리전스: 여러 플랫폼에 걸쳐 마케팅 캠페인을 분석하고 고객 경험을 개선할 수 있는 기회를 파악하세요. 실행 가능한 인사이트를 새로운 잠재 고객 세그먼트 또는 더 나은 마케팅 및 고객 참여를 촉진하는 정교한 커뮤니케이션 전략으로 전환할 수 있습니다.
이벤트 추적: 웹 사이트, 앱, 온프레미스 활동 전반의 게스트 상호 작용을 캡처하고 이러한 데이터를 Snowflake에 직접 저장합니다.
아이덴티티 식별: 여러 소스(e.g., 예약, 충성도 계정 및 숙소 내 상호 작용 관련)의 데이터를 결합하여 각 고객에 대한 포괄적인 뷰를 제공하는 통합 게스트 프로필을 만듭니다.
구성 가능한 CDP는 여행 및 숙박 브랜드가 모든 데이터를 활용할 수 있도록 지원하여 고객 충성도와 만족도를 높이는 개인화된 경험을 제공합니다.
Why Composable CDPs suit travel and hospitality companies
여행 및 숙박 서비스 부문은 다양한 브랜드, 채널 및 숙소에 걸쳐 고객 상호 작용을 관리하는 복잡성을 처리할 수 있는 유연하고 안전한 데이터 솔루션이 필요합니다. 구성 가능한 CDP는 해당 회사의 Snowflake AI 데이터 클라우드 내에서 데이터가 이미 저장된 위치에서 데이터를 사용하여 작업합니다. 이는 마케팅 팀이 데이터를 안전하게 보호하고 쉽게 액세스할 수 있도록 지원합니다.
주요 이점:
원활한 통합: 구성 가능한 CDP는 Snowflake에서 기존 데이터로 직접 작업하므로 데이터 중복이나 복잡한 변환이 필요하지 않습니다. 이는 부동산 숙소 관리 시스템, 충성도 플랫폼, 예약 엔진 등 여러 시스템에서 생성된 데이터를 관리하는 여행 및 숙박 산업에 매우 중요합니다.
유연한 데이터 모델: 모든 여행 브랜드는 고유합니다. 데이터가 숙소, 여행 혹은 충성도 프로그램 중 어느 쪽을 중심으로 정형화되어 있든 상관없이, 구성 가능한 CDP는 데이터 스키마에 적응하여 기업이 포괄적인 데이터에 대해 신속하게 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
멀티 브랜드 및 다국적 기업을 위한 사용자 설정: 구성 가능한 CDP는 여러 리전에 걸쳐 사업을 운영하는 브랜드를 거느린 거대 기업이 데이터 액세스와 사용량을 파티셔닝할 수 있도록 유연한 도구를 제공합니다. 이를 통해 부서와 관계없이 모든 팀원이 Snowflake에서 동일한 데이터를 활용하고 브랜드, 리전 또는 사용 사례와 관련이 있는 하위 집합에 대해서만 손쉽게 조치를 취할 수 있습니다.
AI와 머신러닝의 통합 간소화: 여행 브랜드는 Snowflake Cortex AI를 사용하여 머신러닝 모델을 구축하고 배포하여 고객 행동을 예측하고, 상품을 최적화하며, 전체 고객 경험을 개선할 수 있습니다. 마케팅 담당자는 AI 의사 결정을 통해 수명 주기 마케팅 캠페인을 최적화하고 참여를 극대화하는 고도로 맞춤화된 메시지를 통해 각 고객을 타깃팅할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 데이터 거버넌스 및 보안 제어: 여행 브랜드는 데이터 규정을 준수하는 데 Snowflake 기능을 활용할 수 있습니다. 구성 가능한 CDP는 Snowflake의 내장형 거버넌스를 활용하여 고객이 데이터 액세스 방식을 관리할 수 있도록 지원합니다.
Proof points: Travel and hospitality leaders driving results with the Composable CDP
선도적인 멀티 브랜드 다국적 호텔 체인
정체성: 전 세계를 선도하는 호스피탈리티 기업 중 하나로, 전 세계적으로 5,000개 이상의 숙소 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
서비스 대상: 럭셔리 브랜드부터 저가 숙소에 이르기까지 다양한 호텔의 투숙객
여행 및 숙박 산업을 위한 AI 데이터 클라우드에서 구성 가능한 CDP를 사용하는 방법: 구성 가능한 CDP를 활용하여 충성도 프로그램을 강화하고, 많은 여행객에게 개인화된 프로모션과 추천을 제공합니다.
결과 숙소 전반에 걸쳐 개인 맞춤화된 고객 경험을 통해 고객 유지율을 개선하여 충성도 프로그램 참여율이 높아졌습니다.
선도적인 게임 및 호스피탈리티 기업
정체성: 카지노 및 엔터테인먼트 산업 리더로, 다양한 숙소에서 광범위한 숙박 및 엔터테인먼트 경험을 제공합니다.
서비스 대상: 카지노, 호텔, 리조트를 방문하는 개별 고객 및 충성 회원
여행 및 숙박 산업을 위한 AI 데이터 클라우드에서 구성 가능한 CDP를 사용하는 방법: 구성 가능한 CDP를 사용하여 숙소 전반의 게스트 데이터를 통합하고 충성도 프로그램 회원을 위한 마케팅 서비스를 개인화합니다.
결과 구성 가능한 CDP를 통해 채널 전반에 걸쳐 고객 데이터를 활성화하여 개인화된 오퍼 및 충성도 커뮤니케이션에 대한 참여가 증가했습니다.
Transform your travel and hospitality business with the AI Data Cloud
여행 및 숙박 산업을 위한 AI 데이터 클라우드에 기반한, 구성 가능한 CDP를 통해 브랜드는 엄격한 데이터 거버넌스와 규정 준수 설정을 유지하면서 개인 맞춤화된 고객 경험을 제공하고 마케팅 캠페인을 최적화하며 충성도를 높일 수 있습니다. 데이터 Snowflake에 안전하게 저장되면 여행 브랜드는 데이터에 기반하여 자신 있게 행동하고 데이터의 모든 이점을 활용할 수 있습니다.
Snowflake의 구성 가능한 CDP로 비즈니스를 혁신하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 여행 및 숙박 산업을 위한 Snowflake AI 데이터 클라우드를 살펴보세요. 또한, 피닉스에서 열리는 Phocuswright 2024에 참석할 계획이 있다면 [email protected]에 연락해 미팅을 예약하시기 바랍니다.