SnowflakeのDocument AIで複雑なドキュメントから実行可能なインサイトを引き出す

今日の企業は、シンプルな請求書から複雑な法的契約書、詳細な複数の列テーブルを含む技術マニュアルまで、膨大な量の多様なドキュメントを活用しています。こうしたドキュメントを手作業で処理すると、時間がかかり、リソースを大量に消費するだけでなく、エラーも発生しやすくなります。また、面倒なタスクのために従業員の15～25%もの時間が失われています。

長年にわたって、企業はこれらの問題を解決するためにRPA、OCR、ワークフローツールに目を向けてきました。しかし、こうしたソリューションは多くの場合、メンテナンスやスケーリングが硬直的で複雑であるだけではなく、とりわけ個々のビジネスチームがそれぞれで孤立して導入する傾向にありました。

その解決策はAI活用の自動化にあり、コストを10分の1に削減できます。しかし、こうしたドキュメントの複雑さと多様性は大きな課題となっています。また、リッチな情報を含む構造化ドキュメントをフラットテキストとして扱う基本的なツールで処理すると、重要なビジネスコンテキストが失われ、アナリティクスやAIの有効性が損なわれます。

こうした課題を克服するためには、ドキュメントに含まれる関連情報を簡単、自動、正確に抽出するための一元化されたプラットフォームを提供する、インテリジェントなドキュメント処理（IDP）システムやDocument AIが必要です。