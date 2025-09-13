Snowflake Ventures, Penguin Ai에 투자 ー 헬스케어를 위한 에이전틱 AI 가속화 지원

여러 조직이 모든 산업 전반에서 새로운 효율성을 이끌어내고 의사 결정을 개선하기 위해 AI를 채택하고 있습니다. 헬스케어 산업은 복잡하고 고도로 규제되어 있습니다. 개인 건강 정보(PHI)에 대한 수많은 규정을 고려한다면 규제 법규의 준수는 필수적입니다. AI 여정의 첫 번째 단계는 강력한 데이터 파운데이션, 거버넌스 및 보안 프레임워크를 구축하는 것입니다. 이 과제를 해결하려면 복잡성을 탐색하고 진정한 효율성을 이끌어내는 새로운 접근 방식이 필요합니다.

또한, 헬스케어 산업은 AI에 대해 성과 중심의 접근 방식을 기대하고 있습니다. 이에 Snowflake Ventures가 Penguin Ai와 같은 산업 AI 혁신 기업에 투자하게 되었음을 기쁘게 발표합니다.

Penguin Ai는 헬스케어 조직이 확신을 가지고 AI를 적극적으로 수용하며, 지급자와 공급자 생태계 전반에 걸쳐 측정 가능한 결과를 이끌어낼 수 있도록 지원하는 완전 서비스형 엔터프라이즈급 AI 플랫폼을 구축했습니다.

Kaiser Permanente, United Healthcare 및 Optum의 전 최고 데이터 책임자(CDO)가 2024년에 설립한 Penguin Ai는 복잡한 헬스케어 워크플로우를 재구상하는 강력한 규정 준수 AI 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 고비용, 대용량 및 데이터 집약적 작업을 자동화하는 사전 훈련된 AI 모델과 정교한 AI 기반 디지털 워커 및 에이전트를 제공합니다. 여기에는 사전 권한 부여, 의료 코딩 및 HCC 위험 코딩 등의 주요 지원 부서 프로세스가 포함됩니다.

이번 투자를 통해 Penguin Ai는 일련의 Snowflake Native Apps을 활용하여 자사의 에이전트형 AI 솔루션을 Snowflake Marketplace에 선보일 예정입니다. 이를 통해 고객은 의료 분야에 최적화된 LLM과 AI 에이전트를 쉽게 구축할 수 있습니다. 이 통합은 민감 데이터를 고객의 Snowflake 계정 내에 유지하며 주요 산업 워크플로우를 가속화하도록 설계되었습니다.

지급자의 경우: 사전 권한 부여를 간소화하고, 청구 처리를 최적화함과 동시에 HCC 코딩 및 위험 분석을 개선하고, 이의 신청 및 불만 제기 관리, 지불 무결성을 강화합니다.

공급자의 경우: 의료 코딩을 자동화하고, 문서 관리 및 팩스 처리를 현대화하며, 거부 및 이의 제기 관리를 간소화하고, 외상매출금(A/R)을 회수합니다.

수익 주기 관리의 경우: 청구 처리를 향상시키고, AI 기반 청구 및 수익 포착을 가능하게 하며, 거부 및 이의 제기를 자동화합니다.

Snowflake의 사명은 모든 엔터프라이즈가 데이터와 AI를 통해 잠재력을 최대한 발휘하도록 지원하는 것입니다. 이번 투자는 Penguin Ai의 전문 애플리케이션을 Snowflake AI 데이터 클라우드에 통합하여 헬스케어 고객에게 AI 여정을 가속화할 수 있는 강력하고 새로운 방법을 제공합니다.

곧 Snowflake Marketplace에서 출시될 Penguin Ai의 Snowflake Native App을 만나보세요. Snowflake가 업계를 어떻게 지원하고 있는지 알아보려면 헬스케어 및 라이프사이언스를 위한 Snowflake의 솔루션을 살펴보시길 바랍니다.