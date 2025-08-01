Snowflake는 이러한 약속을 완전히 실현하려면 기업 내부 데이터와 외부 전문 지식을 원활하게 결합할 수 있는 AI 시스템이 필요하다는 것을 잘 알고 있습니다. 현재 공개 미리 보기로 제공되는 Snowflake Intelligence는 비즈니스 사용자가 신뢰할 수 있는 외부 소스를 손쉽게 통합하면서 엔터프라이즈 데이터와 자연스럽게 대화할 수 있도록 지원하는 혁신적인 장점을 제공합니다. 이러한 에이전트형 경험은 전체 데이터 생태계에서 더 깊은 인사이트를 확보하고 의사 결정을 가속화할 수 있도록 지원합니다.

과제: AI와 외부 전문 지식의 격리 해소

파운데이션 모델은 강력한 도구이지만, 수개월 또는 수년 전 데이터로 학습되었기 때문에 최신 현안에 대한 지식은 부족합니다. 데이터 엔지니어는 즉시 사용 가능한 솔루션이 없는 플랫폼에서는 복잡하고 신뢰성이 낮은 스크래핑 방식을 직접 구축하고 관리해야 하는 경우가 많습니다.

또한 기업은 규정 준수와 거버넌스 문제가 고민거리입니다. 이는 기업용 구독 서비스에 일반적으로 퍼블리셔가 설정한 AI 사용 제한 조항이 포함되어 있기 때문입니다. 엔터프라이즈 IT 보안은 프롬프트나 컨텍스트가 지식재산권으로 간주되는 경우가 많아, 이를 보안 경계 밖으로 전송하는 것을 제한할 수 있습니다.

반면 콘텐츠 소유자와 퍼블리셔는 자신들의 지식재산권이 적절한 보상이나 출처 표시 없이 AI 학습에 사용될 것을 우려하고 있습니다.