Intercontinental Exchange è un’organizzazione finanziaria globale che gestisce borse valori, stanze di compensazione, servizi dati e tecnologia per i mutui in mercati che spaziano dagli Stati Uniti e dall’Europa a Singapore e Abu Dhabi. Il New York Stock Exchange (NYSE), parte del portafoglio di ICE, è la più grande borsa valori del mondo, che offre a imprenditori e aziende iconiche l’opportunità di raccogliere capitali e cambiare il mondo.

La strategia di ICE per connettere le persone alle opportunità si basa su tecnologie innovative, competenza nel settore ed enormi quantità di dati. Di conseguenza, sia ICE che il NYSE hanno adottato il Data Cloud Snowflake e Snowpark per gestire efficacemente i dati su vasta scala e mantenere sotto controllo i costi.