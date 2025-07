Die BMW Group holt sich mit der Snowflake AI Data Cloud zusätzliche Rechenleistung für ihre Betriebsdaten-Workloads

Für viele ihrer Anwendungsfälle im CDH nutzen die Teams von BMW eine Mischung aus AWS-Infrastruktur und Apache Iceberg-Tabellen, um von einer hohen Performance und Flexibilität zu profitieren. „Wir haben eine starke Partnerschaft mit Amazon Web Services, da sich die AWS-Tools für die meisten unserer Anwendungsfälle eignen“, erklärt Ruben Simon, Head of Product Management, Cloud Data Hub bei der BMW Group.

Das CDH-Team bemerkte jedoch, dass für einige Anwendungsfälle – vor allem diejenigen mit großen betrieblichen Datasets – eine andere Herangehensweise erforderlich war. „Für betriebliche Anwendungsfälle benötigen wir eine hohe Rechenleistung, und da konnte sich Snowflake unter seinen Wettbewerbern hervortun. Das war der Grund, warum wir Snowflake in den CDH integrieren wollten.“

Mit der AI Data Cloud als integralem Bestandteil der Datengrundlage der BMW Group profitiert das Unternehmen heute von einer hohen Performance für große Daten-Workloads. Aktuell werden mit Snowflake beispielsweise die Wartungsdaten des Unternehmens verarbeitet – also Transaktionsdaten zu Fahrzeugservices und Reparaturleistungen aus dem letzten Jahrzehnt, die in einem riesigen Data Lake gespeichert sind. Dank der hohen Rechenleistung von Snowflake können Mitarbeitende in Autohäusern und Werkstätten nahezu in Echtzeit die Wartungsverläufe ihrer Kundschaft aufrufen. Die Belegschaft kann dadurch effizienter arbeiten und schneller auf Informationen zugreifen, während Kundinnen und Kunden von kürzeren Wartezeiten für Wartungs- und Reparaturarbeiten profitieren.