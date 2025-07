BMW Group met le turbo sur ses charges de travail autour des données opérationnelles grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake

Pour nombre de cas d’usage dans son CDH, BMW s’appuie sur une solution qui combine l’infrastructure AWS avec des Apache Iceberg Tables, afin de bénéficier de performances élevées et d’une grande flexibilité. « Nous avons établi un solide partenariat avec Amazon Web Services, dont les outils répondent aux besoins de la majorité de nos cas d’usage », explique Ruben Simon, Head of Product Management, Cloud Data Hub au sein de BMW Group.

Pourtant, l’équipe CDH s’est rendu compte que certains cas d’usage pourraient bénéficier d’une approche différente, notamment lorsqu’ils impliquaient de vastes jeux de données opérationnelles. « Pour les cas d’usage opérationnels, nous avions besoin d’un calcul ultrarapide. Sur ce point, Snowflake se démarquait de ses concurrents. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’intégrer Snowflake dans le CDH. »

Maintenant que l’AI Data Cloud constitue un composant clé de son socle data, BMW Group profite de performances élevées pour exécuter ses charges de travail sur d’importants volumes de données. Par exemple, Snowflake héberge désormais dans un data lake massif les données d’entretien de l’entreprise, sur les transactions d’entretien et de réparation de la dernière décennie. Soutenus par la puissance de calcul de Snowflake, les garages et les concessions peuvent récupérer presque instantanément l’historique d’entretien de leurs clients. Ainsi, les collaborateurs peuvent travailler plus efficacement et obtenir les informations dont ils ont besoin plus rapidement, tandis que les clients bénéficient d’un entretien et de réparations plus rapides.

Si Iceberg offre un meilleur rapport coûts-bénéfices pour les charges de travail simples sur des tables uniques, l’équipe CDH a rapidement compris que Snowflake pouvait fournir des performances élevées à moindre coût pour les charges de travail plus complexes. « Comme il s’agit d’une ressource de calcul haut de gamme, nous pensions que Snowflake nous coûterait plus cher, mais en fait nous réalisons des économies sur les charges de travail nécessitant beaucoup de calculs », souligne Ruben Simon. Ainsi, sur les charges de travail exécutées sur des données d’entretien, BMW Group a réduit ses coûts de 25 % en moyenne avec Snowflake par rapport à sa plateforme héritée.

En outre, l’interface de Snowflake est facile à utiliser et à configurer. Alors que les outils AWS obligent leurs utilisateurs à configurer des rôles, déployer des instances Snowflake ne prend que quelques clics. L’équipe CDH a collaboré étroitement avec Snowflake pour simplifier encore l’adoption de l’AI Data Cloud et les premiers pas de ses utilisateurs. Ces efforts expliquent sans doute son succès si rapide, puisque plus de 60 cas d’usage du CDH (ventes, entretien, supply chain, etc.) ont été mis en place et exécutés sur Snowflake en seulement 18 mois.