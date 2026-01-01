CDHの多くのユースケースにおいて、BMWはAWS基盤とApache Icebergテーブルを組み合わせて利用し、高いパフォーマンスと柔軟性を実現しています。BMWグループのCloud Data Hub担当プロダクトマネジメント責任者であるRuben Simon氏は、次のように説明します。「当社はAmazon Web Servicesと強固なパートナーシップを結んでおり、AWSのツールは当社のユースケースの大半のニーズを満たしています」

しかし、CDHチームは一部のユースケース、特に大規模な運用データセットを扱うユースケースにおいては、異なるデータアプローチが有効であることに気づきました。「オペレーショナルなユースケースにおいては、非常に高速なコンピュート処理が必要であり、Snowflakeが競合他社を大きくリードしていました。これが、SnowflakeをCDHに統合した理由です」

現在、AIデータクラウドをデータ基盤の重要なコンポーネントとして組み込むことで、BMWグループは大規模なデータワークロードに対して高レベルのパフォーマンスを提供できるようになりました。例えば、同社のサービスデータ（過去10年以上にわたる車両のサービスや修理のトランザクションデータを格納した巨大なデータレイクに保管されているデータ）は、現在Snowflake上で稼働しています。Snowflakeの強力なコンピュート能力を背景に、ディーラーや修理工場では、顧客のサービス履歴をほぼ瞬時に呼び出すことができます。これにより、ディーラーのスタッフは必要な情報をより迅速に入手して業務を効率化でき、顧客にはより迅速なサービスや修理を提供できるようになります。

単一のテーブルに対するシンプルなワークロードにおいては、Icebergの方が優れた費用対効果をもたらす一方で、より複雑なワークロードにおいては、Snowflakeが低コストで高いパフォーマンスを発揮できることをCDHチームはすぐに実感しました。「Snowflakeはプレミアムなコンピュートリソースであるため、より高額になると想定していましたが、実際には計算負荷の高いワークロードにおいてコスト削減を実現できています」とRuben Simon氏は語ります。サービスデータのワークロードにおいて、BMWグループはSnowflakeを利用することで、従来のプラットフォームと比較して平均コストを25%削減しました。

また、Snowflakeはユーザーに対してシンプルなインターフェースと容易な設定環境を提供します。AWSのツールではユーザーがロールを設定する必要がありますが、Snowflakeのインスタンスはわずか数回のクリックで展開できます。CDHチームはSnowflakeと緊密に連携し、AIデータクラウドの導入障壁をさらに下げ、ユーザーが簡単に利用を開始できるようにしました。これが、わずか18ヶ月という短期間で、販売やサービスからサプライチェーンに至るまで、60以上ものCDHユースケースがSnowflake上で稼働するという急速な普及の理由と言えるでしょう。