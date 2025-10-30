SnowflakeとWorkday：AIドリブンなエンタープライズを加速

サンフランシスコで開催されたWorkday Risingにおいて、SnowflakeとWorkdayは画期的なゼロコピーの双方向パートナーシップを発表しました。このコラボレーションは、SnowflakeのAIデータクラウドとWorkdayのエンタープライズデータプラットフォームの間でセキュアでシームレスなデータ共有とエージェント相互運用性を実現することで、共有するお客様のAIイノベーションを加速し、ビジネスアジリティを強化することを目的としています。このパートナーシップの中核となるのは、Workday Data Cloudです。Workdayデータクラウドは、Workdayプラットフォームをオープンにし、お客様が人とお金の最も重要なデータにアクセスして活用する方法を変革するために設計された、新しい製品スイートと機能です。

SnowflakeのCEOであるSridhar RamaswamyやWorkdayのProduct and Technology担当社長であるGerrit Kazmaier氏も指摘するように、お客様は以前から、プラットフォーム間でのデータ共有やAIエージェント間のコラボレーションを容易にする方法を求めていました。このパートナーシップは、こうしたニーズに対応し、お客様が断片化されたデータサイロ、高コストのデータ移動、統合されたインサイトの実現の難しさという課題を解決するのに役立ちます。

Snowflakeのお客様は、Snowflake内で従業員、ビジネスワークフロー、財務に関するモデル化されたセマンティックにエンリッチされたWorkdayデータに直接アクセスできるようになりました。複雑なデータコピーや移動は不要です。Workdayは、共有する特定のデータオブジェクトを定義し、Snowflakeで外部マネージドのApache Iceberg™テーブルを自動的に作成します。このテーブルは、Workday Data Cloudにセキュアに保存されているParquetファイルを参照します。データはSnowflake内でネイティブのインバウンド共有として認識されるため、チームはSnowflakeテーブルと共有Workdayデータの両方にわたってシームレスにクエリを実行できます。このゼロコピー統合により、両プラットフォームのAIエージェントは相互運用、データ結合、リアルタイムのインサイト生成が可能になるとともに、高コストで複雑なデータパイプラインが不要になります。

この発表では、以下が提供されます。

コスト削減と複雑性の軽減：カスタムデータパイプラインや、高価なサードパーティの抽出、変換、ロード（ETL）、抽出、ロード、変換（ELT）ツール は、SnowflakeとWorkdayの間に直接、ゼロコピー接続を提供することで不要になります。

より迅速なインサイト、よりスマートな意思決定：Workdayの豊富な財務データや人事データとSnowflakeのエンタープライズデータを組み合わせることで、お客様はビジネスを包括的かつリアルタイムで把握できるようになり、より正確で柔軟な重要なビジネス意思決定を行えるようになります。

「お客様は、断片化されたデータサイロと、人とお金についての最も重要なデータから統合されたインサイトを得るために必要な複雑で高コストのデータ移動に長い間悩まされてきました」と、Workdayソフトウェア開発エンジニアリング担当副社長のRay Chan氏は言います。「Snowflakeとのパートナーシップはこの方程式を変え、セキュアでシームレスなデータ共有のためのゼロコピーの双方向接続を提供し、データガバナンスとエージェントの相互運用性を強化して、AIイノベーションを加速します」

たとえば、財務トレンドを予測し、決算サイクルを短縮することで業務を加速させたいと考えている顧客を例に挙げてみましょう。このパートナーシップにより、Workdayはコアとなるリアルタイムの財務データを提供しています。さらに、Snowflakeはこのデータを他のすべてのビジネスデータと運用データと統合して、より高速で自動化された分析を提供することで、高度なアナリティクスと運用をサポートします。中核的な財務タスクと、顧客満足度スコア、製品使用状況データ、サプライチェーンコストなどの重要な情報を組み合わせることで、企業は将来のトレンドを予測してアクション可能な意思決定を行えるようになります。WorkdayのAIによる自動照合に加え、Snowflakeの高度なアナリティクスと機械学習を使用して、異常な変動を自動的に検出し、財務完了プロセスをリアルタイムで可視化するモデルを構築できます。これにより、財務部門が履歴報告の役割からプロアクティブで戦略的なビジネスパートナーへと変化します。

このような展開は、エンタープライズAIの進化における大きなマイルストーンです。セマンティックにエンリッチされた、信頼性の高いWorkdayデータを、SnowflakeのスケーラブルなデータクラウドとAIエコシステムの機能と融合させることで、コラボレーションAIエージェントとワークフローをかつてないほど強化する統合されたデータ環境を手に入れることができます。オープンでセキュア、かつAI-readyのエンタープライズデータエコシステムを構築するためにWorkdayと提携できることを嬉しく思います。Snowflakeは共同で、データサイロを解消し、イノベーションを加速し、AI投資からかつてない価値を引き出す能力を、共通のお客様に拡大しています。

今後の方向性

このパートナーシップの詳細については、以下をご覧ください。

私たちは、Workdayやその他のパートナーとともに、エンタープライズAIの未来を構築し続けていきます。Snowflakeの目標は、シームレスでセキュア、かつインテリジェントなデータコラボレーションを通じて、世界中の組織がビジネスインサイトをアクションに変換できるように支援することです。皆様とご一緒にこのデータジャーニーを開始するのを楽しみにしています。

将来の見通しに関する記述

このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。