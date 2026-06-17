La finanza ha bisogno di risposte più rapide, non solo di report migliori

Per gran parte della mia carriera nell’FP&A, il lavoro iniziava dopo la chiusura dei numeri. Raccoglievamo i dati, li riconciliavamo, li spiegavamo, li organizzavamo e poi li consegnavamo al business. Il problema era che, quando la risposta era pronta, spesso il business era già passato alla domanda successiva.

Per me, tutto è cambiato quando la finanza si è integrata più a fondo con la nostra piattaforma dati.

Utilizzo Snowflake per la finanza da otto anni. Uno dei segnali più evidenti del fatto che stavamo costruendo un’organizzazione FP&A diversa è arrivato presto: il quarto membro del mio team era un data scientist. Era una scelta intenzionale. Ero convinto che la finanza dovesse andare oltre il semplice racconto di ciò che era accaduto e diventare un vero partner operativo per il business. Per riuscirci, i dati finanziari non potevano restare intrappolati in fogli di calcolo, presentazioni statiche e processi di fine mese. Dovevano essere attivati all’interno dei workflow in cui si prendono davvero le decisioni.

Questo cambiamento ha trasformato la mia carriera. Quando i dati finanziari sono diventati più facili da accedere, modellare e rendere operativi, il mio team ha dedicato meno tempo al reporting e più tempo ad aiutare i responsabili aziendali a prendere decisioni. L’automazione che siamo riusciti a introdurre ci ha anche permesso di ampliare questo supporto in modo efficiente.

Perché Snowflake è diventato il centro dei nostri processi finanziari

Oggi Snowflake è al centro dei processi finanziari. Per molte organizzazioni finanziarie, questo può sembrare impegnativo. Non tutti i team finance hanno ingegneri all’interno della funzione, e non tutti gli analisti vogliono diventarlo. È anche per questo che anni fa sono passato a Streamlit in Snowflake. Streamlit ci ha dato un modo per trasformare la logica finanziaria in applications connesse e facili da utilizzare, con un’interfaccia visiva, mantenendo al tempo stesso l’esperienza vicina ai dati e nel modello di governance già esistente in Snowflake.

Ciò che Cortex Code cambia è chi può sviluppare queste applications, e con quale rapidità.

Cosa cambia Cortex Code per la finanza

Cortex Code è l’agente AI di coding Snowflake, integrato direttamente in Snowflake e progettato per comprendere ruoli, schemi e best practice Snowflake. In Snowsight può aiutare a generare, modificare, ottimizzare e spiegare codice SQL e Python, utilizzare il workspace attivo come contesto e supportare i workflow di governance, sicurezza e gestione dei costi. Ora è in GA in Snowsight per gli account commerciali. Snowflake offre anche un’interfaccia a riga di comando per Cortex Code, che estende queste funzionalità oltre il browser e offre ai team un modo flessibile per utilizzare l’agente AI nei workflow di sviluppo locali, continuando a beneficiare del contesto e dei controlli nativi Snowflake.

Per un’organizzazione finance, questo conta perché i migliori risultati dell’intelligenza artificiale non derivano solo dai prompt. Derivano dai prompt più il contesto. E nella finanza aziendale, i dati sono il contesto.

È questo il vero motivo per utilizzare Cortex Code in Snowflake, invece di trattare l’AI coding come uno strumento esterno generico. Non si tratta solo di confrontare modelli. Il vero vantaggio deriva dall’ambiente, dal percorso di esecuzione e dal contesto nativo dei dati.

Questa distinzione è particolarmente importante nella finanza.

Come il nostro team utilizza Cortex Code

Il nostro team non utilizza Cortex Code per creare demo fini a sé stesse. Lo utilizziamo per accelerare attività che si basano direttamente su dati enterprise governati. Lo utilizziamo per sviluppare dashboard connesse in Streamlit. Lo utilizziamo per automatizzare flussi di processo come investigation e outreach. Lo utilizziamo per sviluppare applications, tra cui una che automatizza l’analisi degli scostamenti e un’altra che supporta la pianificazione di lungo periodo. Poiché Cortex Code opera nello stesso ambiente in cui esistono già i nostri dati finanziari, le autorizzazioni e gli oggetti, riduce drasticamente il tempo che intercorre tra una domanda di business e una risposta utilizzabile.

Per me, questo è il punto chiave: Cortex Code aiuta a ridurre il più possibile il tempo necessario alla finanza per ottenere insight, avvicinandolo al tempo reale.

Perché questo riduce la barriera allo sviluppo

Riduce anche la barriera d’ingresso. Storicamente, sviluppare applications finanziarie richiedeva un impegno tecnico maggiore. Anche quando la logica era semplice, l’infrastruttura necessaria non lo era. Gli analisti avevano bisogno di supporto per collegare accesso ai dati, interfacce, ruoli e deployment. Cortex Code cambia tutto questo. Rende molto più semplice per i team non tecnici passare dall’idea a un’app connessa, senza perdere fiducia né controllo.

Perché governance e sicurezza contano così tanto nella finanza

C’è anche un tema di governance e sicurezza che conta quanto la produttività.

È un altro motivo per cui posizionerei Cortex Code in modo diverso rispetto a un assistente di coding generico. Un assistente generico può essere molto efficace nello scrivere codice in astratto. Ma la finanza non opera in astratto. La finanza lavora su dati governati, nel rispetto delle autorizzazioni, con esigenze di auditabilità e con la costante necessità di passare dall’analisi all’azione. Cortex Code è progettato per questo ambiente.

Perché il modello commerciale si adatta alla finanza

Anche il modello commerciale è in linea con il modo in cui molti responsabili finance valutano l’adozione della tecnologia. La piattaforma Snowflake per le aziende utilizza un modello di prezzo basato sui consumi e Cortex Code viene fatturato in base al consumo. Streamlit in Snowflake funziona su capacità di calcolo gestita da Snowflake. In pratica, questo significa che i team possono iniziare a sviluppare senza dover prima giustificare una categoria software completamente nuova; la spesa cresce in base all’utilizzo effettivo.

Infine, c’è il tema della flessibilità dei modelli. I frontier model continueranno a evolversi. L’approccio Snowflake offre ai team accesso ai modelli supportati all’interno dello stesso ambiente governato. Questo significa che non devi riprogettare il workflow ogni volta che cambia il panorama dei modelli.

La storia più importante: dal reporting all’azione

Quindi, quando mi chiedono perché la finanza guarda con interesse a Cortex Code, la mia risposta è semplice: aiuta la finanza a operare alla velocità che il business si aspetta, senza costringerla a uscire dall’ambiente governato in cui i suoi dati già risiedono.

Questo è il punto centrale. Non si tratta di rendere la finanza più tecnica fine a sé stessa. Si tratta di rendere la finanza più utile. Si tratta di dare agli analisti la possibilità di sviluppare app connesse, automatizzare workflow ripetitivi e fornire insight più rapidamente. Si tratta di trasformare i dati finanziari in qualcosa con cui il business può interagire, non solo in qualcosa che rivede a posteriori.

Cosa viene dopo

Nei prossimi articoli, io e il mio team condivideremo esempi concreti di come stiamo utilizzando Cortex Code nella pratica. Quindi salva questa pagina nei preferiti e cercheremo di pubblicare i contenuti il prima possibile:

Accelerare il FinOps: trasformare il reporting in sistemi intelligenti con Cortex Code

Analisi automatizzata degli scostamenti per il reporting di chiusura contabile

Presto arriveranno altri contenuti, tra cui pianificazione di lungo periodo, automazione dei workflow di reporting con outreach e Q&A per le investor relations

Per i team finance che vogliono passare dal reporting statico al supporto decisionale operativo, Cortex Code non è solo un altro strumento di intelligenza artificiale. È un percorso più rapido dai dati all’azione.