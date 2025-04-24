In questa nuova serie di blog, Snowflake accende i riflettori su alcune straordinarie startup che sviluppano il loro business su Snowflake. In questa edizione parliamo con Richard Meng, cofondatore e CEO di ROE AI, una startup che consente ai team dati di estrarre insight dai dati multimodali non strutturati (tra cui documenti, immagini e pagine web) utilizzando query SQL familiari. Integrando gli agenti AI, la piattaforma ROE AI semplifica l’elaborazione dei dati, consentendo alle organizzazioni di tutti i settori di automatizzare i flussi di lavoro manuali e ricavare intelligence fruibile dai dati.

Cosa ti ispira in quanto fondatore di startup?

Sfidare lo status quo e affrontare problemi irrisolti prima, soprattutto quelli che si incrociano tra dati e AI. Anche lavorare in Snowflake prima di fondare la ROE AI mi ha ispirato. Ho toccato con mano il ritmo entusiasmante dell’innovazione basata sui dati e l’AI.

Non appena sono emersi i large language model (LLM), ho capito che avrei potuto creare qualcosa in grado di risolvere una sfida annosa nel mondo dei dati: sfruttare i dati non strutturati. Le persone hanno tentato di risolverla per decenni, ma le soluzioni spesso non erano sufficienti. Sentivo che questo era il momento perfetto per provare qualcosa di audace, sfruttando il mio background e la mia esperienza in Snowflake.

Quale problema intende risolvere la tua azienda?

Molte organizzazioni di servizi finanziari si affidano ai documenti per ottenere molti insight. Oggi questi flussi di lavoro sono completamente manuali. Il mio obiettivo è consentire a questi clienti di creare workflow di documenti agentici e valutati rigorosamente. Molte aziende tentano di risolvere con la RAG, ma spesso non sono all’altezza perché l’accuratezza è un requisito obbligatorio.

Ecco perché stiamo creando ROE AI per consentire ai clienti che hanno a cuore l’accuratezza di creare, valutare e mettere in produzione flussi di lavoro di documenti basati su agenti con poche righe di SQL.

Siamo lieti di collaborare con Snowflake e di metterci a disposizione dei clienti Snowflake in modo nativo tramite il Marketplace Snowflake.

Qual è la cosa più interessante che fai con i dati?

ROE AI risolve i dati non strutturati senza vettori di embedding. Per i problemi di dati non strutturati dei clienti, non facciamo affidamento sui vettori a causa della loro natura imprecisa. Utilizziamo invece molte chiamate LLM e siamo in grado di rendere questo processo economico.

Un altro fatto interessante è che usiamo ROE AI internamente nel nostro prodotto per la selezione del personale per aiutarci a esaminare i curriculum dei candidati. Siamo in grado di analizzare rapidamente migliaia di curriculum in meno di un minuto, rispondendo a domande mirate come: Il candidato ha esperienza sia di impresa che di startup? Il candidato possiede competenze sostanziali in materia di dati?

Quali sono i principali vantaggi che hai sperimentato con Snowflake?

Per prima cosa, Snowflake ci ha consentito di rafforzare la fiducia degli utenti nella nostra app. Con Snowflake Native Apps e Snowflake Cortex AI, tutte le funzionalità di ROE AI risiedono all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake. Ciò significa che le aziende possono eseguire flussi di lavoro di dati non strutturati, alimentati da agenti AI, senza spostare i dati fuori da Snowflake, il che aumenta la fiducia e aiuta a supportare la conformità.

In secondo luogo, stiamo ottimizzando la scalabilità. Le operazioni LLM su vasta scala spesso richiedono risorse specializzate. Con Cortex AI, possiamo scalare in modo trasparente le GPU e altre risorse di calcolo per gestire elevati volumi di analisi dei dati non strutturati. Con i LLM Cortex possiamo utilizzare in sicurezza modelli commerciali all’avanguardia.

E terzo, stiamo aumentando l’efficienza. Sfruttando funzioni SQL, staging Snowflake e altre funzionalità native Snowflake, gli utenti finali possono interrogare o trasformare i dati non strutturati utilizzando ROE AI in modalità self-service, esattamente come interrogano i propri dati strutturati.

In che modo Snowflake Native App Framework ha plasmato la strategia di crescita e sviluppo della tua startup?

Per prima cosa abbiamo accelerato la nostra strategia di lancio sul mercato attraverso la rete Snowflake. Le grandi imprese sono i nostri clienti ideali, ma possono essere difficili da raggiungere per le startup. Entrando nell’ecosistema Snowflake Native App, possiamo attingere all’audience aziendale consolidata e ai canali di vendita di Snowflake.

Inoltre, usiamo di un’esperienza di query Snowflake completamente integrata. Invece di adottare un approccio eterogeneo e autonomo, abbiamo integrato le nostre soluzioni per i dati non strutturati nelle trasformazioni e nei flussi di lavoro di Snowflake. Questa stretta integrazione abbrevia i cicli di vendita e riduce la complessità per il cliente.

Infine, la nostra soluzione è già allineata ai framework di sicurezza e procurement di Snowflake, consentendo ai clienti di acquistare facilmente ROE AI utilizzando i loro contratti Snowflake esistenti. Questo può accorciare il processo di acquisto da sei mesi a poche settimane.

Quale consiglio daresti a chi oggi sta valutando di sviluppare le proprie applicazioni su Snowflake?

Per prima cosa, sfrutta appieno le funzionalità native di Snowflake. Cortex AI, UDF, Snowpark e Secure Data Sharing possono comprimere notevolmente la tempistica di sviluppo. In secondo luogo, allinea la tua soluzione alla postura di sicurezza dei dati di Snowflake per semplificare l’adozione da parte dell’azienda. Infine, mettiti subito in contatto con i partner e i team di vendita Snowflake. Hanno insight approfonditi sui punti critici del cliente, che possono aiutarti a perfezionare la tua combinazione prodotto-mercato e accelerare la tua strategia di lancio sul mercato.

Domanda finale: Che lezione hai imparato nel peggiore dei modi?

Affronta prima i problemi difficili. Vincere facile può sembrare attraente all’inizio, ma la vera compatibilità prodotto-mercato spesso emerge quando risolviamo le sfide più difficili con coraggio e perseveranza.

Scopri di più su ROE AI e sulla sua strategia per risolvere con alta precisione problemi difficili ad alta intensità di dati su getroe.ai o prova l’app sul Marketplace Snowflake.