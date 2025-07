Realizzare il Postgres più enterprise-ready, creato per l’AI Data Cloud Snowflake

Oggi Snowflake, con l’annuncio dell’acquisizione di Crunchy Data, un provider leader di tecnologia PostgreSQL open source, rafforza la nostra visione di piattaforma definitiva per l’innovazione basata sui dati. Questa mossa ci consentirà di fornire Snowflake Postgres, un nuovo tipo di Postgres progettato per supportare i sistemi AI e transazionali mission-critical su scala aziendale e con la massima fiducia.

Snowflake Postgres fornirà agli sviluppatori tutta la potenza e la flessibilità dell’open source e al contempo gli standard operativi, di sicurezza e di governance senza compromessi di cui le aziende hanno bisogno, il tutto all’interno della potente piattaforma Snowflake.

Questo consentirà alle aziende di accelerare lo sviluppo dell’AI e semplificare la gestione dei dati con una soluzione di database sicura e conforme pronta per le aziende di tutti i settori, tra cui istituti finanziari Fortune 500, aziende SaaS di alta scala e agenzie federali.

La sfida: Soddisfare le richieste di Postgres da parte delle aziende.

Postgres è la scelta migliore per creare applicazioni grazie alla sua flessibilità, convenienza economica e funzionalità AI native come il supporto vettoriale. Gli sviluppatori ne apprezzano la natura open source e il ricco ecosistema.

Tuttavia, molte aziende ritengono che Postgres standard non abbia le capacità aziendali necessarie per le complesse realtà dei workload di produzione. La gestione di dati sensibili, che è alla base di applicazioni e agenti AI essenziali e opera all’interno di settori altamente regolamentati, richiedono sicurezza, conformità e affidabilità comprovate. Ad esempio, molte aziende hanno bisogno di misure di sicurezza avanzate, come le chiavi di crittografia gestite dai clienti, per un maggiore controllo sui dati. Questi imperativi vanno ben al di là di quanto offerto dalle piattaforme create per la sperimentazione rapida e il “vibe coding”.

Trovare una soluzione Postgres veramente di livello enterprise che soddisfi questi requisiti non negoziabili, senza compromettere la compatibilità con Postgres o accettare le complessità dell’infrastruttura critica autogestita, rimane una sfida. Questo gap ha costretto molte organizzazioni a difficili compromessi, creando silos operativi e impedendo loro di capitalizzare appieno il potenziale trasformativo dell’AI.

Snowflake Postgres: il rigore aziendale nel mondo di Postgres

Snowflake Postgres offrirà un Postgres enterprise-ready e developer-friendly. Con la chiusura di questa acquisizione, che dovrebbe avvenire a breve, porteremo il comprovato modello operativo enterprise di Crunchy Data, la profonda esperienza di Postgres e il supporto specializzato per la conformità nell’AI Data Cloud Snowflake.

Il risultato è Snowflake Postgres: un database Postgres sicuro, conforme e completamente gestito che offre agli sviluppatori strumenti familiari progettati per creare app e agenti AI pronti per la produzione, soddisfacendo al contempo le esigenze aziendali più rigorose.

Con Snowflake Postgres, potrai:

Soddisfare rigorosi requisiti aziendali: Sfrutta le funzionalità di sicurezza rafforzate di Crunchy Data e il supporto integrato per gli standard di conformità critici per garantire l’integrità dei dati e la conformità alle normative per i workload AI sensibili e le applicazioni mission-critical.

Razionalizzare lo sviluppo e accelera l’innovazione basata sull’AI: Elimina i complessi silos operativi e di amministrazione dei database. Snowflake Postgres porterà i dati transazionali di Postgres in Snowflake, accelerando l’innovazione e fornendo agli sviluppatori strumenti avanzati per migliorare l’agilità, la visibilità e il controllo, in modo da poter creare più rapidamente agenti e applicazioni AI affidabili.

Eseguire con sicurezza workload mission-critical: Sfrutta la scalabilità della piattaforma Snowflake per soddisfare le esigenze operative più complesse. Le aziende profondamente investite nell’ecosistema Postgres potranno migrare ed eseguire le applicazioni esistenti su Snowflake senza riscrivere il codice e distribuirne di nuove con più sicurezza.

Fornendo un database sicuro e scalabile basato su Postgres open source affidabile, Snowflake Postgres garantirà alle aziende di creare e distribuire gli agenti e le applicazioni AI con il rigore aziendale di cui hanno bisogno, semplificando al contempo il flusso di sviluppo per i loro team.

Perché Crunchy Data? Leader nel Postgres aziendale affidabile.

Crunchy Data si è affermata come leader nella fornitura di soluzioni Postgres open source affidabili e specificamente progettate per ambienti business-critical. Le soluzioni spaziano dai servizi cloud gestiti, alle implementazioni di Kubernetes e alle soluzioni on-premise, dimostrando la loro versatilità e capacità di soddisfare diverse esigenze aziendali.

Crunchy Data è anche un innovatore comprovato quando si tratta di creare una grande esperienza per gli sviluppatori. La tecnologia di Crunchy Data è stata progettata per l’intero ciclo di vita di creazione, distribuzione e gestione dei più importanti workload aziendali. Crunchy Data offre accesso pronto all’uso a metriche prestazionali essenziali, pooling delle connessioni integrato per una scalabilità robusta, supporto per la registrazione e una potente interfaccia per sviluppatori che rende più facile e veloce creare app straordinarie.

Il profondo impegno di Crunchy Data nei confronti degli sviluppatori e della community open source, unito alla loro preparazione aziendale e ai comprovati risultati ottenuti in un ambiente sicuro e conforme, li rendono il partner ideale per aiutarci a portare il miglior Postgres di livello enterprise possibile nell’AI Data Cloud Snowflake. Siamo lieti di dare il benvenuto in Snowflake al loro team di talento e alla loro esperienza.

Il futuro dei dati e dell’AI unificati

La notizia di oggi rafforza la nostra missione di rendere Snowflake la destinazione finale per i data workload aziendali. Integrando funzionalità per i dati transazionali come Snowflake Postgres nella nostra piattaforma completa, consolidiamo più facilmente che mai la tua strategia dati e acceleriamo l’innovazione nell’era dell’AI.

Snowflake Postgres completerà Unistore, la nostra soluzione innovativa che unifica i dati transazionali e analitici in un unico database, fornendo un’opzione di livello enterprise per le applicazioni transazionali che richiedono la compatibilità con Postgres.

Cosa dicono i nostri clienti

Grazie a Snowflake Postgres, gli sviluppatori potranno eseguire qualsiasi applicazione basata su Postgres direttamente su Snowflake. Migliaia di clienti e partner Snowflake, tra cui Blue Yonder e Landing AI, che sfruttano entrambi Postgres per archiviare e gestire i dati delle applicazioni, ora hanno l’opportunità di consolidare il proprio stack applicativo, aumentando l’efficienza e il risparmio sui costi.

“La piattaforma Snowflake è la base per l’enorme quantità di dati della supply chain di Blue Yonder. L’introduzione della tecnologia PostgreSQL nell’ecosistema Snowflake è un’opportunità per i nostri team di sviluppo di accelerare e semplificare i vantaggi per i nostri clienti”, ha dichiarato Chris Burchett, Senior Vice President, Generative AI di Blue Yonder.

“L’accesso a un database PostgreSQL direttamente all’interno di Snowflake ha un potenziale di impatto incredibile per il nostro team e i nostri clienti, poiché ci permetterebbe di distribuire in modo sicuro la nostra Snowflake Native App, LandingLens, nell’account dei nostri clienti. Questa integrazione è un elemento fondamentale per semplificare la creazione, la distribuzione e l’esecuzione di applicazioni AI direttamente sulla piattaforma Snowflake”, ha affermato Dan Maloney, CEO di Landing AI.

Continua a seguirci per maggiori informazioni

L’acquisizione di Crunchy Data dovrebbe concludersi a breve ed è soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Non vediamo l’ora di svelarti ulteriori dettagli su Snowflake Postgres e su come trasformerà il modo in cui crei e distribuisci le tue applicazioni più critiche nell’AI Data Cloud.