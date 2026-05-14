Offrir le Postgres le plus adapté aux entreprises, conçu pour l’AI Data Cloud de Snowflake

Aujourd’hui, Snowflake concrétise notre vision d’être la plateforme ultime pour l’innovation basée sur les données en annonçant que nous avons accepté d’acquérir Crunchy Data, un fournisseur majeur de technologies PostgreSQL open source fiables. Cette décision nous permettra de proposer Snowflake Postgres, un nouveau type de Postgres conçu pour alimenter les systèmes transactionnels et d’IA stratégiques les plus exigeants à l’échelle de l’entreprise et en toute confiance.

Snowflake Postgres donnera aux développeurs toute la puissance et la flexibilité de Postgres open source tout en fournissant les normes de gouvernance, de sécurité et d’exploitation sans compromis dont les entreprises ont besoin, le tout au sein de la plateforme puissante de Snowflake.

Cela permettra aux entreprises d’accélérer le développement de l’IA et de simplifier la gestion des données grâce à une solution de base de données sécurisée et conforme prête pour les entreprises de tous les secteurs, y compris les institutions financières du Fortune 500, les entreprises SaaS de grande envergure et les agences fédérales américaines.

Le défi : répondre à la demande de Postgres

Postgres est le premier choix des développeurs pour la création d’applications en raison de sa flexibilité, de sa rentabilité et de ses capacités d’IA native comme la prise en charge vectorielle. Les développeurs apprécient sa nature open source et son riche écosystème.

Cependant, de nombreuses entreprises trouvent que Postgres standard n'a pas les capacités d'entreprise nécessaires aux réalités exigeantes des workloads de production. La gestion des données sensibles, l’alimentation des agents et applications d’IA essentiels et les activités au sein de secteurs hautement réglementés nécessitent une sécurité, une conformité et une fiabilité prouvées. Par exemple, de nombreuses entreprises ont besoin de mesures de sécurité avancées, telles que des clés de chiffrement gérées par le client pour un plus grand contrôle sur les données. Ces impératifs vont bien au-delà de ce qu’offrent les plateformes conçues pour l’expérimentation rapide et le « vibe coding ».

Trouver une solution Postgres véritablement professionnelle qui réponde à ces critères non négociables, sans compromettre la compatibilité avec Postgres ni accepter les complexités de l’autogestion de l’infrastructure stratégique, reste un défi. Cette lacune a forcé de nombreuses entreprises à faire des compromis difficiles, créant des silos opérationnels et les empêchant de tirer pleinement parti du potentiel transformateur de l’IA.

Découvrez Snowflake Postgres, qui apporte de la rigueur à l’univers de Postgres

Snowflake Postgres répondra directement à l’appel en faveur d’un Postgres adapté aux entreprises et aux développeurs. Avec la conclusion de cette acquisition, qui devrait se produire bientôt, nous apporterons à l’AI Data Cloud de Snowflake le modèle opérationnel éprouvé de Crunchy Data axé sur l’entreprise, la grande expertise de Postgres et le soutien spécialisé en matière de conformité.

Le résultat est Snowflake Postgres : une base de données Postgres sécurisée, compatible et entièrement gérée qui fournit aux développeurs des outils familiers conçus pour créer des agents et applications d’IA prêts à la production, tout en répondant aux demandes les plus rigoureuses des entreprises.

Avec Snowflake Postgres, vous pourrez :

Répondre aux exigences strictes de l’entreprise : exploiter les fonctions de sécurité renforcées de Crunchy Data en entreprise et la prise en charge intégrée des normes de conformité critiques pour garantir l’intégrité des données et la conformité réglementaire pour les workloads d’IA sensibles et les applications stratégiques.

Rationaliser le développement et accélérer l’innovation en matière d’IA : éliminer l’administration complexe des bases de données et les silos opérationnels. Snowflake Postgres intégrera les données Postgres transactionnelles à Snowflake, accélérant ainsi l’innovation et offrant aux développeurs des outils avancés pour plus d’agilité, de visibilité et de contrôle, afin qu’ils puissent créer plus rapidement des agents et des applications d’IA fiables.

Exécuter vos workloads stratégiques en toute confiance : exploiter l’évolutivité de la plateforme Snowflake pour répondre aux besoins opérationnels les plus exigeants. Les entreprises profondément investies dans l’écosystème Postgres pourront migrer et exécuter des applications existantes sur Snowflake sans réécrire de code, et en déployer de nouvelles avec plus de confiance.

En fournissant une base de données sécurisée et évolutive basée sur Postgres open source fiable, Snowflake Postgres permettra aux entreprises de créer et déployer des agents et applications d’IA avec la rigueur dont elles ont besoin, tout en rationalisant le flux de développement de leurs équipes.

Pourquoi Crunchy Data ? Un leader en solutions Postgres d’entreprise fiables

Crunchy Data s’est imposé comme un leader dans la fourniture de solutions Postgres open source fiables spécifiquement conçues pour les environnements stratégiques. Leurs solutions englobent des services cloud gérés, des déploiements Kubernetes et des solutions on-premise, ce qui démontre leur polyvalence et leur capacité à répondre aux divers besoins de l’entreprise.

Crunchy Data a également fait ses preuves en matière d’innovation lorsqu’il s’agit de créer une excellente expérience pour les développeurs. La technologie de Crunchy Data a été conçue pour tout le cycle de vie de la construction, du déploiement et de l’exploitation des workloads d’entreprise les plus importants. Crunchy Data offre un accès prêt à l’emploi à des indicateurs de performance essentiels, une mise en commun de connexion intégrée pour une évolutivité robuste, une prise en charge de la journalisation et une interface de développement puissante qui permet de créer plus rapidement et plus facilement des applications étonnantes.

Le profond engagement de Crunchy Data envers les développeurs et la communauté open source, combiné à leur niveau de préparation en entreprise, y compris leurs antécédents éprouvés dans un environnement sécurisé et conforme, en fait le partenaire idéal pour nous aider à intégrer le meilleur Postgres d’entreprise possible à l’AI Data Cloud de Snowflake. Nous sommes heureux d’accueillir leur équipe talentueuse et leur expertise chez Snowflake.

L’avenir de l’IA et des données unifiées

Les nouvelles d’aujourd’hui soutiennent notre mission qui consiste à faire de Snowflake la destination ultime pour les workloads de données d’entreprise. En intégrant des fonctionnalités de données transactionnelles telles que Snowflake Postgres dans notre plateforme complète, nous facilitons plus que jamais la consolidation de votre stratégie data et l’accélération de l’innovation à l’ère de l’IA.

Snowflake Postgres complétera Unistore, notre solution innovante qui unifie les données transactionnelles et analytiques au sein d’une base de données unique, en fournissant une option prête pour l’entreprise pour les applications transactionnelles nécessitant la compatibilité avec Postgres.

Ce que disent nos clients

Grâce à Snowflake Postgres, les développeurs pourront exécuter toutes les applications alimentées par Postgres directement sur Snowflake. Des milliers de clients et partenaires Snowflake, dont Blue Yonder et Landing AI, qui utilisent Postgres pour stocker et gérer les données de leurs applications, ont désormais la possibilité de consolider leur stack d’applications, ce qui leur permet de gagner en efficacité et de réaliser des économies.

« La plateforme de Snowflake sert de base à la grande quantité de données de la supply chain de Blue Yonder. Intégrer la technologie PostgreSQL à l’écosystème Snowflake est une opportunité pour nos équipes de développement d’accélérer et de simplifier les avantages pour nos clients », affirme Chris Burchett, Senior Vice President, Generative AI chez Blue Yonder.

« L’accès à une base de données PostgreSQL directement dans Snowflake a le potentiel d’avoir un impact considérable sur notre équipe et nos clients, car il nous permettrait de déployer en toute sécurité notre Snowflake Native App LandingLens dans le compte de nos clients. Cette intégration est essentielle pour simplifier la création, le déploiement et l’exécution d’applications d’IA directement sur la plateforme Snowflake », explique Dan Maloney, CEO de Landing AI.

Restez à l’affût pour plus d’informations

L’acquisition de Crunchy Data devrait être finalisée prochainement et est soumise aux conditions de clôture habituelles. Après la clôture, nous partagerons avec vous de plus amples informations sur Snowflake Postgres et comment il transformera la façon dont vous créez et déployez vos applications les plus stratégiques dans l’AI Data Cloud.