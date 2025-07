Heute hat Snowflake mit unserer Ankündigung, Crunchy Data, einen führenden Anbieter vertrauenswürdiger Open-Source-PostgreSQL-Technologie, zu übernehmen, unsere Vision vorangetrieben, die ultimative Plattform für datengestützte Innovation zu sein. Mit diesem Schritt können wir Snowflake Postgres bereitstellen, eine neue Art von Postgres, die auf die anspruchsvollsten, missionskritischsten KI- und Transaktionssysteme im Unternehmensmaßstab und mit unternehmerischem Vertrauen abzielt.

Snowflake Postgres bietet Entwickler:innen die volle Leistungsfähigkeit und Flexibilität von Open-Source-Postgres und bietet gleichzeitig die kompromisslosen Governance-, Sicherheits- und Betriebsstandards, die Unternehmen benötigen – alles innerhalb der leistungsstarken Plattform von Snowflake.

So können Unternehmen die KI-Entwicklung beschleunigen und das Datenmanagement vereinfachen – mit einer sicheren, konformen Datenbanklösung, die branchenübergreifend verfügbar ist, darunter Fortune-500-Finanzinstitute, hochkarätige SaaS-Unternehmen und Bundesbehörden.

Die Herausforderung: Erfüllung der Unternehmensanforderungen für Postgres

Postgres ist aufgrund seiner Flexibilität, Kosteneffizienz und nativen KI-Funktionen wie Vektorunterstützung die erste Wahl für Entwickler:innen bei der Entwicklung von Anwendungen. Entwickler:innen schätzen die Open-Source-Natur und das reichhaltige Ökosystem.

Viele Unternehmen stellen jedoch fest, dass Standard-Postgres nicht über die nötigen Unternehmensfunktionen verfügt, um die anspruchsvollen Realitäten der Produktions-Workloads zu erfüllen. Der Umgang mit sensiblen Daten, die Unterstützung wesentlicher KI-Agenten und -Applikationen und der Betrieb in stark regulierten Branchen erfordern nachgewiesene Sicherheit, Compliance und Zuverlässigkeit. So benötigen viele Unternehmen fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen wie kundenverwaltete Verschlüsselungsschlüssel, um die Kontrolle über ihre Daten zu verbessern. Diese Imperative gehen weit über das hinaus, was Plattformen für schnelle Experimente und „Vibe-Coding“ bieten.

Eine wirklich unternehmensgerechte Postgres-Lösung zu finden, die diese nicht verhandelbaren Anforderungen erfüllt, ohne Kompromisse bei der Postgres-Kompatibilität einzugehen oder die Komplexität einer selbstverwaltenden kritischen Infrastruktur in Kauf zu nehmen, bleibt eine Herausforderung. Diese Lücke hat viele Unternehmen gezwungen, schwierige Kompromisse einzugehen, Betriebssilos zu schaffen und zu verhindern, dass sie das transformative Potenzial von KI voll ausschöpfen können.

Wir präsentieren Snowflake Postgres, das Enterprise-Strenge in die Welt von Postgres bringt

Snowflake Postgres wird sich direkt an die Forderung nach einem unternehmenstauglichen und entwicklerfreundlichen Postgres wenden. Mit dem Abschluss dieser Übernahme, die voraussichtlich unmittelbar erfolgen wird, werden wir das bewährte unternehmensorientierte Betriebsmodell von Crunchy Data, tiefgreifendes Postgres-Fachwissen und spezialisierten Compliance-Support in die Snowflake AI Data Cloud integrieren.

Das Ergebnis ist Snowflake Postgres: eine sichere, konforme und vollständig verwaltete Postgres-Datenbank, die Entwickler:innen vertraute Tools an die Hand gibt, mit denen sie produktionsreife KI-Agenten und -Apps entwickeln können, aber gleichzeitig auch die strengsten Unternehmensanforderungen erfüllt.

Mit Snowflake Postgres können Sie:

Strenge Unternehmensanforderungen erfüllen: Nutzen Sie die unternehmensweiten Sicherheitsfunktionen von Crunchy Data und die integrierte Unterstützung kritischer Compliance-Standards, um die Datenintegrität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für sensible KI-Workloads und geschäftskritische Anwendungen zu gewährleisten.

Entwicklung optimieren und KI-Innovationen beschleunigen: Eliminieren Sie komplexe Datenbankverwaltungen und Betriebssilos. Snowflake Postgres wird transaktionale Postgres-Daten zu Snowflake bringen, um Innovationen zu beschleunigen und Entwickler:innen fortschrittliche Tools für mehr Agilität, Transparenz und Kontrolle an die Hand zu geben, damit sie schneller vertrauenswürdige KI-Agenten und -Applikationen entwickeln können.

Geschäftskritische Workloads zuverlässig ausführen: Nutzen Sie die Skalierbarkeit der Plattform von Snowflake, um die anspruchsvollsten betrieblichen Anforderungen zu erfüllen. Unternehmen, die tief in das Postgres-Ökosystem investiert sind, können bestehende Anwendungen auf Snowflake migrieren und ausführen, ohne Code umzuschreiben, und neue Anwendungen zuverlässiger ausrollen.

Durch die Bereitstellung einer sicheren und skalierbaren Datenbank, die auf vertrauenswürdigen Open-Source-Postgres basiert, stellt Snowflake Postgres sicher, dass Unternehmen KI-Agenten und -Applikationen mit der nötigen Genauigkeit entwickeln und bereitstellen können. Gleichzeitig wird der Entwicklungsworkflow für ihre Teams optimiert.

Warum Crunchy Data? Ein führendes Unternehmen für zuverlässiges Unternehmens-Postgres

Crunchy Data hat sich als führender Anbieter zuverlässiger Open-Source-Postgres-Lösungen etabliert, die speziell für geschäftskritische Umgebungen entwickelt wurden. Die Lösungen decken verwaltete Cloud-Services, Kubernetes-Bereitstellungen und On-Premises-Lösungen ab und zeigen so ihre Vielseitigkeit und Fähigkeit, vielfältige Unternehmensanforderungen zu erfüllen.

Crunchy Data ist auch ein bewährter Innovator, wenn es darum geht, eine großartige Erfahrung für Entwickler:innen zu schaffen. Die Technologie von Crunchy Data wurde für den gesamten Lebenszyklus des Aufbaus, der Bereitstellung und des Betriebs der wichtigsten Unternehmens-Workloads entwickelt. Crunchy Data bietet sofort einsatzbereiten Zugriff auf wichtige Performance-Metriken, integriertes Connection Pooling für robuste Skalierung, Protokollierungsunterstützung und eine leistungsstarke Entwicklerschnittstelle, mit der Sie schneller und einfacher großartige Apps entwickeln können.

Crunchy Data setzt sich intensiv für Entwickler:innen und die Open-Source-Community ein. In Kombination mit seiner Bereitschaft für Unternehmen, einschließlich nachgewiesener Erfolgsgeschichte, die in einer sicheren und konformen Umgebung arbeitet, ist das Unternehmen der ideale Partner, um uns dabei zu helfen, die bestmöglichen Postgres auf Unternehmensniveau in die Snowflake AI Data Cloud zu integrieren. Wir freuen uns, ihr talentiertes Team und ihr Fachwissen bei Snowflake begrüßen zu dürfen.

Die Zukunft einheitlicher Daten und KI

Die heutigen Nachrichten unterstützen unsere Mission, Snowflake zum ultimativen Ziel für Unternehmensdaten-Workloads zu machen. Durch die Integration von Transaktionsdatenfunktionen wie Snowflake Postgres in unsere umfassende Plattform machen wir es einfacher denn je, Ihre Datenstrategie zu konsolidieren und Innovationen im Zeitalter der KI zu beschleunigen.

Snowflake Postgres ergänzt Unistore, unsere innovative Lösung, die Transaktions- und analytische Daten in einer einzigen Datenbank vereint, indem sie eine unternehmenstaugliche Option für Transaktionsanwendungen bereitstellt, die Postgres-Kompatibilität erfordern.

Das sagen unsere Kunden

Mit Snowflake Postgres können Entwickler:innen jede Postgres-gestützte Anwendung direkt auf Snowflake ausführen. Tausende von Snowflake-Kunden und -Partnern – darunter Blue Yonder und Landing AI, die beide Postgres zum Speichern und Verwalten von Anwendungsdaten nutzen – haben jetzt die Möglichkeit, ihren Application Stack zu konsolidieren und so mehr Effizienz und Kosteneinsparungen zu erzielen.

„Die Plattform von Snowflake dient als Grundlage für die riesige Menge an Lieferkettendaten von Blue Yonder. Die Integration von PostgreSQL-Technologie in das Snowflake-Ökosystem bietet unseren Entwicklungsteams die Möglichkeit, die Vorteile für unsere Kunden zu beschleunigen und zu vereinfachen“, so Chris Burchett, Senior Vice President, Generative KI bei Blue Yonder.

„Der Zugriff auf eine PostgreSQL-Datenbank direkt in Snowflake kann für unser Team und unsere Kunden enorm viel bewirken, da wir hiermit unsere Snowflake Native App LandingLens sicher im Kundenkonto bereitstellen können. Diese Integration ist ein wichtiger Baustein, um die Entwicklung, Bereitstellung und Ausführung von KI-Anwendungen direkt auf der Plattform von Snowflake zu vereinfachen“, so Dan Maloney, CEO von Landing AI.

Bleiben Sie dran für weitere Informationen

Die Übernahme von Crunchy Data wird voraussichtlich unmittelbar abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Nach dem Closing freuen wir uns darauf, weitere Details zu Snowflake Postgres bekannt zu geben und zu erfahren, wie es die Entwicklung und Bereitstellung Ihrer wichtigsten Anwendungen in der AI Data Cloud transformieren wird.