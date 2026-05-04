Eseguire Apache Kafka® su larga scala significa che il tuo connettore ha dovuto occuparsi di attività che non gli competevano: gestione dei buffer, validazione dello schema e tuning della Java Virtual Machine (JVM). Abbiamo creato Kafka Connector versione 4.0 (V4) per cambiare le cose. È una riscrittura completa di Snowflake Kafka Connector basata su Snowpipe Streaming High-Performance Architecture, un servizio di ingestion lato server che gestisce validazione, trasformazione e commit all’interno della piattaforma. Ora il processo del connettore è lineare. Invia le righe e Snowflake gestisce tutto il resto.

Snowpipe Streaming ha dimostrato la propria efficacia su larga scala, in esecuzione in produzione su migliaia di deployment cliente dalla sua general availability. Kafka Connector V4 ne sfrutta appieno i vantaggi, spostando la logica di ingestion lato server e rimuovendola completamente dai tuoi worker. Kafka Connector versione 3.0 (V3) è stato ampiamente collaudato in produzione per anni. Il percorso di upgrade a Kafka Connector V4 non richiede di ripartire da zero. Se oggi utilizzi V3, la tua Dead Letter Queue (DLQ) e i pattern di gestione degli errori continuano a funzionare senza modifiche fin dal primo giorno. Procedi con i tuoi tempi.

Con Kafka Connector V4 in general availability (GA) da oggi, abbiamo osservato fino a 10 GB/s di throughput per tabella e 5 secondi di latenza end‑to‑end dall’ingest alla disponibilità per le query. Per rendere molto più semplice prevedere la spesa, adotta lo stesso pricing di ingestion del modello Snowpipe Streaming basato sul throughput, sostituendo il modello a crediti legato alla capacità di calcolo serverless e alle connessioni client. Paghi 0,0037 crediti per GB, in modo costante. Sulla base di benchmark interni del rollout ai clienti dell’edizione Business Critical e Virtual Private Snowflake (BC/VPS) ad agosto 2025, i clienti stanno già ottenendo risparmi sui costi superiori al 50% grazie al nuovo modello di prezzo. E per semplificare più che mai, abbiamo creato una skill Cortex Code per Kafka Connector V4 e un set di skill che ti accompagnano dalla configurazione a una pipeline di streaming operativa in Snowflake.

Il cambio di architettura

In Kafka Connector V3, il connettore si portava dietro molte responsabilità: validazione lato client, gestione dei buffer, converter personalizzati specifici per Snowflake, gestione dello schema. Tutto questo consumava risorse e creava potenziali punti di errore nell’infrastruttura lato client.

Kafka Connector V4 ribalta questo modello. L’elaborazione si sposta lato server tramite oggetti PIPE, oggetti gestiti da Snowflake che definiscono come i dati streaming vengono validati, trasformati e sottoposti a commit prima di arrivare nella tua tabella. Il processo del connettore diventa semplice: Inviare le righe. Snowflake gestisce validazione, trasformazione, clustering e commit. Per i clienti che migrano o eseguono l’upgrade all’ultima versione, Kafka Connector V4 offre anche una compatibilità opzionale lato client con le funzionalità principali di V3, così puoi aggiornare senza preoccuparti del tempo di inattività.