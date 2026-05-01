Apache Kafka®を大規模に実行する場合、コネクタは本来担うべきではない作業（バッファ管理、スキーマ検証、Java仮想マシン（JVM）のチューニングなど）を行うことになります。この状況を変えるために、Kafkaコネクタバージョン4.0（V4）を構築しました。これは、プラットフォーム内で検証、変換、コミットを処理するサーバー側の取り込みサービスであるSnowpipe Streamingの高性能アーキテクチャに基づいて、Snowflake Kafkaコネクタをゼロから書き直したものです。コネクタの役割は、現在ではシンプルになっています。コネクタは行を配信し、残りはSnowflakeが処理します。

Snowpipe Streamingは、一般提供開始以来、数千に及ぶお客様の環境で本番稼働して展開しており、大規模な環境での実績があります。KafkaコネクタV4はこれを最大限に活用し、取り込みロジックをサーバー側に移行することで、ワーカー側の処理負荷を大幅に削減します。Kafkaコネクタバージョン3.0（V3）は、何年にもわたって本番環境で実証されてきました。KafkaコネクタV4へのアップグレードパスでは、最初からやり直す必要はありません。現在V3を実行している場合、既存のデッドレターキュー（DLQ）とエラー処理パターンは、初日から変更なしで機能します。お客様はご自身のペースで移行できます。

本日一般提供（GA）となったKafkaコネクタV4では、取り込みからクエリ可能になるまで、テーブルあたり最大10 GB/秒のスループットと5秒のエンドツーエンドのレイテンシーが観測されています。支出の予測をはるかに容易にするため、サーバーレスコンピュートとクライアント接続に関連付けられたクレジットベースのモデルに代わり、Snowpipe Streamingのスループットベースのモデルと同じ取り込みの料金体系を採用しています。支払いは1 GBあたり0.0037クレジットで一定です。2025年8月にBusiness CriticalおよびVirtual Private Snowflake（BC/VPS）エディションのお客様にロールアウトした際の社内ベンチマークに基づくと、お客様は新しい料金モデルによってすでに50%以上のコスト削減を実現しています。さらに、これまで以上に使いやすくするために、セットアップからSnowflakeでのストリーミングパイプラインの実行までをサポートするKafkaコネクタV4 Cortex Codeスキルと一連のスキルを構築しました。

アーキテクチャの転換

KafkaコネクタV3では、コネクタはクライアント側の検証、バッファ管理、Snowflake固有のカスタムコンバーター、スキーマ処理など、多くの役割を担っていました。これらはすべてリソースを消費し、クライアント側のインフラストラクチャに潜在的な障害点を作り出していました。

KafkaコネクタV4は、このモデルを覆します。処理はPIPEオブジェクトを通じてサーバー側に移行します。これは、ストリーミングデータがテーブルに格納される前に、どのように検証、変換、コミットされるかを定義するSnowflakeマネージドのオブジェクトです。コネクタの役割はシンプルになります。それは、行を配信することです。Snowflakeが検証、変換、クラスタリング、およびコミットを処理します。最新バージョンに移行またはアップグレードするお客様向けに、KafkaコネクタV4はV3のコア機能に対するオプションのクライアント側互換性を提供しています。つまり、お客様はダウンタイムを心配することなくアップグレードできます。