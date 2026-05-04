Executar o Apache Kafka® ao ajustar a escala significa que seu conector vem fazendo um trabalho que nunca deveria ser dele: gerenciamento de buffers, validação de esquema e ajuste da Java Virtual Machine (JVM). Criamos o Kafka Connector versão 4.0 (V4) para mudar isso. Ele foi reescrito do zero, com base na Snowpipe Streaming High-Performance Architecture, um serviço de ingestão do lado do servidor que faz validação, transformação e commit dentro da plataforma. Agora, o papel do conector é direto. Ele entrega as linhas, e o Snowflake cuida do resto.

O Snowpipe Streaming já provou seu valor ao ajustar a escala, rodando em produção em milhares de implantações de clientes desde que ficou disponível ao público. O Kafka Connector V4 aproveita isso ao máximo, levando a lógica de ingestão para o lado do servidor e tirando essa carga totalmente dos seus workers. O Kafka Connector versão 3.0 (V3) foi testado em produção por anos. O caminho de atualização para o Kafka Connector V4 não exige recomeçar do zero. Se você usa o V3 hoje, sua Dead Letter Queue (DLQ) e seus padrões de tratamento de erros continuam funcionando, sem mudanças, desde o primeiro dia. Você avança no seu ritmo.

Com o Kafka Connector V4 em GA hoje, observamos até 10 GB/s de throughput por tabela e latência completa de 5 segundos, da ingestão até os dados ficarem disponíveis para consulta. Para facilitar muito a previsão de custos, ele usa os mesmos preços de ingestão do modelo baseado em throughput do Snowpipe Streaming, substituindo o modelo baseado em créditos vinculado ao processamento serverless e às conexões do cliente. Você paga 0.0037 créditos por GB, de forma consistente. Com base em benchmarks internos do rollout para clientes das edições Business Critical e Virtual Private Snowflake (BC/VPS) em agosto de 2025, os clientes já estão obtendo mais de 50% de economia de custos com o novo modelo de preços. E, para deixar tudo mais simples do que nunca, criamos uma skill do Kafka Connector V4 no Cortex Code e um conjunto de skills que levam você da configuração a uma pipeline de streaming em execução no Snowflake.

A mudança de arquitetura

No Kafka Connector V3, o conector carregava muita responsabilidade: validação do lado do cliente, gerenciamento de buffers, conversores personalizados específicos do Snowflake e tratamento de esquemas. Tudo isso consumia recursos e criava possíveis pontos de falha na infraestrutura do lado do cliente.

O Kafka Connector V4 inverte esse modelo. O processamento passa para o lado do servidor por meio de PIPE objects, objetos gerenciados pelo Snowflake que definem como os dados de streaming são validados, transformados e commitados antes de chegarem à sua tabela. O papel do conector fica simples: Entregar as linhas. O Snowflake cuida da validação, transformação, clustering e commit. Para clientes que estão migrando ou fazendo atualização para a versão mais recente, o Kafka Connector V4 oferece compatibilidade opcional do lado do cliente com os principais recursos do V3, o que permite fazer a atualização sem se preocupar com tempo de inatividade.