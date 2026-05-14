Novità di SnowConvert AI: febbraio 2026

Le migrazioni dei dati sono raramente semplici. Tra piattaforme legacy, logica procedurale complessa e tempistiche serrate, molti team faticano ad avanzare rapidamente senza introdurre rischi. È proprio per questo che continuiamo a investire in SnowConvert AI per semplificare le migrazioni verso Snowflake grazie a una maggiore automazione e migliorare efficienza e affidabilità.

Questo trimestre introduce alcuni dei miglioramenti più significativi di sempre. Che tu abbia già utilizzato SnowConvert AI o sia solo all’inizio, è il momento ideale per (ri)scoprire come può accelerare il tuo percorso di migrazione.

Che cos’è SnowConvert AI?

SnowConvert AI è una soluzione di migrazione gratuita basata su AI che aiuta le organizzazioni a migrare l’intero ecosistema dati su Snowflake — inclusi data warehouse, pipeline ETL e workload di business intelligence. Le funzionalità basate su AI sono abilitate tramite una connessione a Snowflake e sfruttano Snowflake Cortex AI per la conversione e la convalida intelligente del codice.

SnowConvert AI combina conversione automatizzata del codice, test integrati e workflow di migrazione guidati per ridurre l’impegno manuale, accorciare i tempi e aiutare i team a modernizzare gestendo la complessità della migrazione.

Ampia copertura di piattaforme e codice

SnowConvert AI supporta la conversione automatizzata di codice SQL e procedurale su un’ampia gamma di piattaforme sorgente, tra cui Oracle, Microsoft SQL Server, Teradata, Amazon Redshift, Google BigQuery, Greenplum, Sybase, Synapse, Netezza, PostgreSQL e Databricks SQL.

Le conversioni coprono tutto, dalle tabelle e viste fino alle stored procedure complesse e alle funzioni definite dall’utente (UDF). Per Amazon Redshift e Microsoft SQL Server, SnowConvert AI offre anche un workflow completo di migrazione end-to-end, dalla conversione di schema e codice fino alla migrazione e convalida dei dati, consentendo ai team di procedere più rapidamente e con maggiore sicurezza.