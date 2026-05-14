Novità di SnowConvert AI: febbraio 2026

Le migrazioni dei dati sono raramente semplici. Tra piattaforme legacy, logica procedurale complessa e tempistiche serrate, molti team faticano ad avanzare rapidamente senza introdurre rischi. È proprio per questo che continuiamo a investire in SnowConvert AI per semplificare le migrazioni verso Snowflake grazie a una maggiore automazione e migliorare efficienza e affidabilità.
Questo trimestre introduce alcuni dei miglioramenti più significativi di sempre. Che tu abbia già utilizzato SnowConvert AI o sia solo all’inizio, è il momento ideale per (ri)scoprire come può accelerare il tuo percorso di migrazione.
Che cos’è SnowConvert AI?
SnowConvert AI è una soluzione di migrazione gratuita basata su AI che aiuta le organizzazioni a migrare l’intero ecosistema dati su Snowflake — inclusi data warehouse, pipeline ETL e workload di business intelligence. Le funzionalità basate su AI sono abilitate tramite una connessione a Snowflake e sfruttano Snowflake Cortex AI per la conversione e la convalida intelligente del codice.
SnowConvert AI combina conversione automatizzata del codice, test integrati e workflow di migrazione guidati per ridurre l’impegno manuale, accorciare i tempi e aiutare i team a modernizzare gestendo la complessità della migrazione.
Ampia copertura di piattaforme e codice
SnowConvert AI supporta la conversione automatizzata di codice SQL e procedurale su un’ampia gamma di piattaforme sorgente, tra cui Oracle, Microsoft SQL Server, Teradata, Amazon Redshift, Google BigQuery, Greenplum, Sybase, Synapse, Netezza, PostgreSQL e Databricks SQL.
Le conversioni coprono tutto, dalle tabelle e viste fino alle stored procedure complesse e alle funzioni definite dall’utente (UDF). Per Amazon Redshift e Microsoft SQL Server, SnowConvert AI offre anche un workflow completo di migrazione end-to-end, dalla conversione di schema e codice fino alla migrazione e convalida dei dati, consentendo ai team di procedere più rapidamente e con maggiore sicurezza.
SnowConvert AI CLI: progettata per automazione e scalabilità
SnowConvert AI è disponibile anche tramite un’interfaccia a riga di comando (CLI) unificata, progettata per i team che devono integrare le migrazioni in workflow automatizzati, pipeline CI/CD e strumenti dei partner.
La CLI di SnowConvert AI consente migrazioni end-to-end dalla riga di comando, inclusi estrazione del codice, conversione, verifica basata su AI, distribuzione, migrazione dei dati e convalida, estendendo tutte le funzionalità oltre l’esperienza desktop. È progettata specificamente per esecuzioni headless, run non interattivi e integrazione con strumenti moderni per sviluppatori e sistemi agentici.
Questo approccio CLI-first facilita partner, team di servizi professionali e utenti avanzati nel standardizzare, automatizzare e scalare le migrazioni verso Snowflake.
Novità
Conversione del codice basata su AI (verifica AI) in GA
Dopo una public preview di successo, AI-Powered Code Conversion è ora GA. Questa funzionalità utilizza gli agenti AI avanzati di SnowConvert AI per analizzare e convertire codice SQL e procedurale, migliorando l’accuratezza della conversione e riducendo la latenza.
Con questa release GA, SnowConvert AI include la verifica a singolo lato, in cui il codice convertito viene convalidato eseguendolo su Snowflake con dati di test sintetici. Questo consente di individuare tempestivamente eventuali problemi di sintassi e logica, prima della distribuzione, riducendo revisioni e rilavorazioni manuali.
La verifica a singolo lato basata su AI è disponibile su più piattaforme sorgente supportate.
Verifica bidirezionale con esecuzione sul sistema sorgente per SQL Server
SnowConvert AI supporta anche la verifica bidirezionale, un approccio avanzato che esegue la logica convertita sia sul sistema sorgente sia su Snowflake utilizzando dati di test sintetici, confrontandone poi i risultati.
Se vengono rilevate discrepanze, SnowConvert AI attiva automaticamente la conversione del codice basata su AI per correggere la logica e riconvalidare i risultati, offrendo ulteriore sicurezza prima della distribuzione.
La verifica bidirezionale con esecuzione sul sistema sorgente è attualmente disponibile per le migrazioni SQL Server, con il supporto ad altre piattaforme previsto nelle prossime release.
Conversione diretta in tabelle Apache Iceberg™ gestite da Snowflake
SnowConvert AI supporta ora la conversione delle tabelle della piattaforma sorgente (come Teradata) direttamente in tabelle Iceberg gestite da Snowflake.
Questa nuova opzione risponde ai requisiti enterprise per formati di tabella aperti, beneficiando al contempo di prestazioni, governance, affidabilità e sicurezza gestite da Snowflake, semplificando la modernizzazione senza compromettere la flessibilità architetturale.
Supporto esteso a Sybase per stored procedure e UDF
Con l’avvicinarsi della fine del ciclo di vita di Sybase IQ, molte organizzazioni devono migrare logica procedurale mission-critical profondamente integrata nei sistemi.
SnowConvert AI ora supporta stored procedure e UDF Sybase, consentendo ai team di:
- Migrare logiche legacy complesse senza riscritture manuali
- Ridurre il rischio di regressioni
- Modernizzare più rapidamente infrastrutture non più supportate
Questo affronta una delle parti più complesse di qualsiasi migrazione riducendo significativamente i tempi.
Conversione di progetti da SSIS a dbt
SnowConvert AI può ora convertire progetti SSIS (.dtsx) in progetti dbt nativi su Snowflake, aiutando i team a modernizzare pipeline ETL legacy.
- Il Control Flow viene tradotto in task e procedure di Snowflake
- Il Data Flow diventa modelli dbt modulari e stratificati
Il risultato è il passaggio da ETL legacy fragili a pipeline dati versionate, testabili e scalabili — senza dover ripartire da zero.
Funzionalità avanzate di convalida dei dati per SQL Server e Redshift
SnowConvert AI continua a rafforzare la fiducia nei dati migrati grazie a un framework di convalida multilivello:
Validazione dello schema (L1)
Convalida la coerenza strutturale tra sorgente e destinazione:
- Esistenza e nomi delle colonne
- Compatibilità dei tipi di dati
- Ordine delle colonne (ove applicabile)
- Nullability
Validazione delle metriche (L2)
Convalida la completezza dei dati su larga scala:
- Numero di righe
- Aggregati a livello di colonna (min, max, somma, media, null, conteggi distinti)
Convalida riga per riga (L3)
Offre il massimo livello di accuratezza:
- Confronto hash MD5 per riga
- Rilevamento di righe mancanti o non corrispondenti
- Corrispondenza delle righe basata su indice
Nuovi comandi per semplificare la convalida su larga scala
Per aiutare i team a lavorare in modo efficiente con set di dati di grandi dimensioni e complessi, SnowConvert AI include nuovi comandi helper:
- File di configurazione generato automaticamente: Crea automaticamente una configurazione YAML completa individuando le tabelle direttamente dal database sorgente, eliminando la configurazione manuale.
- Helper per il partizionamento per righe: Suddivide tabelle molto grandi in partizioni basate su righe gestibili, ideali per convalidare milioni di righe in modo incrementale.
- Helper per il partizionamento per colonne: Suddivide tabelle con molte colonne in partizioni per colonna, riducendo l’utilizzo delle risorse durante la convalida.
Queste funzionalità sono attualmente disponibili per le migrazioni SQL Server e Redshift, con il supporto ad altre piattaforme previsto nelle prossime release.
Il cliente non è solo nella migrazione
SnowConvert AI è progettata per automatizzare le parti più dispendiose in termini di tempo della migrazione, ma sappiamo che i team sono spesso snelli e devono bilanciare priorità concorrenti.
Per questo Snowflake offre diversi modi per ottenere supporto:
- Consulenza esperta su come utilizzare SnowConvert AI in modo efficace
- Supporto operativo da Snowflake Professional Services
- Delivery comprovata da Snowflake migration partner qualificati
Che tu stia iniziando ora o riprendendo dopo un tentativo precedente, il supporto è sempre disponibile.
Scopri subito come iniziare. Scarica SnowConvert AI e completa il quickstart.