SnowConvert AI의 새로운 기능: 2026년 2월

SnowConvert AI CLI: 자동화 및 확장을 위한 설계

SnowConvert AI는 통합 명령줄 인터페이스(CLI)로도 제공되며, 자동화된 워크플로우, CI/CD 파이프라인, 파트너 도구에 마이그레이션을 통합하려는 팀을 위해 설계되었습니다.

SnowConvert AI CLI는 코드 추출, 변환, AI 기반 검증, 배포, 데이터 마이그레이션 및 검증을 포함한 엔드투엔드 마이그레이션을 명령줄에서 수행할 수 있도록 지원해 데스크톱 환경을 넘어 SnowConvert AI 전체 기능을 제공합니다. SnowConvert AI CLI는 헤드리스 및 비대화형 실행과 최신 개발자 도구, 에이전트 기반 도구와의 통합을 위해 설계되었습니다.

이와 같은 CLI 중심 접근 방식은 파트너, 전문 서비스 팀 및 고급 사용자가 Snowflake로의 마이그레이션을 표준화하고 자동화하며 확장하는 데 도움을 줍니다.

새로운 기능

GA: AI 기반 코드 변환(기존 AI verification에서 변경)

성공적인 PuPr를 거쳐 AI 기반 코드 변환 기능이 정식 출시(GA)되었습니다. 이 기능은 SnowConvert AI의 고급 AI 에이전트를 활용해 SQL 및 절차적 코드를 분석하고 변환하여 변환 정확도를 높이고 지연 시간을 줄입니다.

이번 GA 릴리스에는 변환된 코드를 합성 테스트 데이터로 Snowflake에서 실행해 검증하는 단방향 검증 기능이 포함됩니다. 이를 통해 배포 이전 단계에서 구문 및 로직 문제를 조기 식별하여 수작업 검토 및 재작업을 줄일 수 있습니다.

단방향 AI 기반 검증은 여러 지원 소스 플랫폼에서 제공됩니다.

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SQL Server용 소스 시스템 실행 기반 양방향 검증

SnowConvert AI는 고급 검증 방식인 양방향 검증도 지원합니다. 이 방식은 합성 테스트 데이터를 사용해 소스 시스템과 Snowflake 양쪽에서 변환된 로직을 실행한 뒤 결과를 비교합니다.

불일치가 감지되면 SnowConvert AI는 AI 기반 코드 변환을 자동으로 실행해 로직을 수정하고 결과를 다시 검증합니다. 이를 통해 배포 전 단계에서 검증 정확도에 대한 신뢰를 한층 높일 수 있습니다.

소스 시스템 기반 양방향 검증은 현재 SQL Server 마이그레이션에서 제공되며, 향후 릴리스에서 추가 플랫폼으로 확대될 예정입니다.

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Snowflake 관리형 Apache Iceberg™ 테이블로의 직접 변환

SnowConvert AI는 이제 Teradata와 같은 소스 플랫폼 테이블을 Snowflake 관리형 Iceberg 테이블로 직접 변환할 수 있도록 지원합니다.

이 새로운 타겟 옵션은 오픈 테이블 포맷에 대한 엔터프라이즈 요구를 충족하면서도 Snowflake 관리형 성능, 거버넌스, 안정성 및 보안의 이점을 그대로 활용할 수 있도록 지원해 아키텍처 유연성을 유지하면서 현대화를 추진할 수 있습니다.

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저장 프로시저 및 UDF에 대한 Sybase 지원 확대

Sybase IQ의 지원 종료가 임박함에 따라, 많은 기업들은 핵심 시스템에 깊이 통합된 절차적 로직을 이전해야 하는 복잡한 과제에 직면하고 있습니다.

SnowConvert AI의 Sybase 저장 프로시저 및 UDF 지원을 통해 이제 팀은 다음을 수행할 수 있습니다.

수작업 재작성 없이 복잡한 레거시 로직 마이그레이션 실행

회귀 리스크 감소

지원 종료된 인프라에서 전환해 현대화 추진

이를 통해 마이그레이션에서 가장 까다로운 영역을 해결함으로써 전체 일정을 크게 단축합니다.

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SSIS에서 dbt 프로젝트로의 변환

SnowConvert AI는 이제 SSIS(.dtsx) 프로젝트를 Snowflake에서 실행되는 네이티브 dbt 프로젝트로 변환할 수 있어, 팀이 레거시 ETL 파이프라인을 현대화할 수 있도록 지원합니다.

Control Flow는 Snowflake 작업 및 프로시저로 변환됩니다.

Data Flow는 모듈화되고 계층화된 dbt 모델로 전환됩니다.

그 결과, 취약한 레거시 ETL에서 벗어나 버전 관리, 테스트, 확장성을 갖춘 데이터 파이프라인으로 전환할 수 있습니다. 처음부터 다시 구축할 필요가 없습니다.

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SQL Server 및 Redshift를 위한 향상된 데이터 검증 기능

SnowConvert AI는 다단계 검증 프레임워크를 통해 마이그레이션된 데이터에 대한 신뢰를 지속적으로 강화하고 있습니다.

스키마 검증(L1)

소스와 타겟 간 구조적 일관성을 검증합니다.

컬럼 존재 여부 및 이름

데이터 유형 호환성

컬럼 순서(해당하는 경우)

Null 허용 여부

지표 검증(L2)

대규모 환경에서 데이터 완전성을 검증합니다.

행 수

컬럼 수준 집계(min, max, sum, avg, null count, distinct count)

행 단위 검증(L3)

가장 높은 수준의 정밀도를 제공합니다.

행별 MD5 해시 비교

누락되거나 불일치하는 행 탐지

인덱스 기반 행 매칭

대규모 검증을 간소화하는 신규 명령어

대용량 및 복잡한 데이터 세트를 효율적으로 처리할 수 있도록 SnowConvert AI는 새로운 헬퍼 명령어를 제공합니다.

자동 생성 구성 파일: 소스 데이터베이스에서 테이블을 직접 탐색해 전체 YAML 구성 파일을 자동으로 생성하여 수동 설정을 제거합니다.

소스 데이터베이스에서 테이블을 직접 탐색해 전체 YAML 구성 파일을 자동으로 생성하여 수동 설정을 제거합니다. 행 파티셔닝 헬퍼: 매우 큰 테이블을 관리 가능한 행 기반 파티션으로 분할해 수백만 건의 행을 점진적으로 검증할 수 있도록 지원합니다.

매우 큰 테이블을 관리 가능한 행 기반 파티션으로 분할해 수백만 건의 행을 점진적으로 검증할 수 있도록 지원합니다. 컬럼 파티셔닝 헬퍼: 와이드 테이블을 컬럼 기반 파티션으로 분할해 검증 시 리소스 사용량을 줄입니다.

이 기능은 현재 SQL Server 및 Redshift 마이그레이션에서 제공되며 향후 릴리스에서 추가 플랫폼으로 확대될 예정입니다.

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마이그레이션 여정, 혼자가 아닙니다

SnowConvert AI는 마이그레이션 과정에서 가장 많은 시간이 소요되는 작업을 자동화하도록 설계되었습니다. 하지만 많은 팀이 제한된 인력으로 여러 우선순위를 동시에 관리해야 하는 점도 잘 알고 있습니다.

이에 Snowflake는 다음과 같은 다양한 지원 방안을 제공합니다.

SnowConvert AI를 효과적으로 활용하기 위한 전문가 가이드

Snowflake Professional Services의 실무적 지원

인증된 Snowflake 마이그레이션 파트너의 검증된 수행 역량

처음 시작하는 경우이든 이전 시도 이후 다시 추진하는 경우이든, 필요한 지원을 언제든 받을 수 있습니다.

시작할 준비가 되셨나요? SnowConvert AI를 다운로드하고 Quickstart를 완료하세요.

