SnowConvert AIの新機能：2026年2月

SnowConvert AIのCLI：自動化とスケーリングのための構築

SnowConvert AIは、統合されたコマンドラインインターフェイス（CLI）からも利用可能であり、自動化されたワークフロー、CI/CDパイプライン、パートナーツールに移行を統合する必要があるチーム向けに設計されています。

SnowConvert AI CLIを利用すれば、コードの抽出、変換、AIによる検証、展開、さらにはデータの移行と検証まで、移行のエンドツーエンドをコマンドライン上で完結できます。これにより、SnowConvert AIの強力な全機能をデスクトップアプリの枠を超えて活用することが可能になります。このインターフェイスは、ヘッドレス実行、非インタラクティブ実行、最新の開発者ツールやエージェント型ツールとの統合を目的として構築されています。

このCLIファーストのアプローチにより、パートナー、プロフェッショナルサービスチーム、上級ユーザーは、Snowflakeへの移行の標準化、自動化、スケーリングを簡単に実現できます。

新しい機能

一般提供AIを活用したコード変換（旧AI検証）

パブリックプレビューの成功を受けて、AIを活用したコード変換は現在一般提供（GA）されています。この機能は、SnowConvert AIの高度なAIエージェントを使用してSQLコードやプロシージャーコードを分析および変換することで、変換精度の向上とレイテンシーの削減を実現します。

このGAリリースの一環として、SnowConvert AIには片側検証機能が含まれています。片側検証では、変換されたコードを合成テストデータを使用してSnowflake上で実行します。これにより、展開前の移行プロセスの早い段階で構文やロジックの問題を特定できるため、手作業によるレビューや手戻りを削減できます。

サポートされている複数のソースプラットフォームにわたって、AIを活用した片側検証を利用できます。

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SQL Serverのソースシステム実行による両側検証

また、SnowConvert AIは、ソースシステムとSnowflakeの両方で変換されたロジックを合成テストデータを使用して実行し、結果を比較する高度な検証アプローチである両側検証もサポートします。

矛盾が検出された場合、SnowConvert AIは自動的にAIを活用したコード変換を呼び出してロジックを修復し、結果を再検証します。これにより、展開前に検証結果の信頼性が向上します。

現在、SQL Serverの移行ではソースシステムの両側検証が可能です。今後のリリースで追加のプラットフォームをサポートする予定です。

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SnowflakeマネージドApache Iceberg™テーブルへの直接変換

SnowConvert AIは、ソースプラットフォームテーブル（Teradataなど）をSnowflakeマネージドIcebergテーブルに直接変換できるようになりました。

この新しいターゲットオプションは、Snowflakeのマネージドパフォーマンス、ガバナンス、信頼性、セキュリティのメリットを維持しながら、オープンテーブルフォーマットのエンタープライズ要件に対応し、アーキテクチャの柔軟性を損なうことなくモダナイズを容易にします。

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ストアドプロシージャとUDFのSybaseサポートの拡張

Sybase IQのサポート終了が近づくにつれて、多くの組織は深く組み込まれたビジネスクリティカルなプロシージャルロジックを移行するという課題に直面しています。

SnowConvert AIがSybaseストアドプロシージャとUDFをサポートするようになったことで、以下を実現できます。

複雑なレガシーロジックを手作業で書き換えずに移行

回帰リスクの軽減

サポートされていないインフラストラクチャの迅速なモダナイゼーション

これにより、移行の最も困難な部分の一つに対処でき、移行スケジュールを大幅に短縮できます。

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SSISからdbtプロジェクトへの変換

SnowConvert AIは、SSIS（.dtsx）プロジェクトをSnowflake上でネイティブのdbtプロジェクトに変換できるようになったため、レガシーのETLパイプラインのモダナイゼーションを支援できます。

制御フローをSnowflakeのタスクやプロシージャに変換

データフローをモジュール化、かつレイヤー化されたdbtモデルに変換する

その結果、脆弱なレガシーETLから、バージョン管理され、テスト可能でスケーラブルなデータパイプラインへと移行します。移行をゼロから開始する必要はありません。

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SQL ServerとRedshiftのデータ検証機能の強化

SnowConvert AIは、以下のように、マルチレベルの検証フレームワークにより、移行済みデータに対する信頼を継続的に強化します。

スキーマ検証（L1）

ソースとターゲットの間の構造的な一貫性を検証する：

列の存在と名前

データ型の互換性

列の順序（該当する場合）

Null許容性

メトリクス検証（L2）

データの完全性を大規模に検証：

行数

列レベルの集計（最小、最大、合計、平均、Null数、重複を除いた件数）

行ごとの検証（L3）

最高レベルの忠実性：

行ごとのMD5ハッシュ比較

行の欠落や不一致の検出

インデックスベースの行マッチング

大規模な検証を簡素化する新しいコマンド

大規模で複雑なデータセットを効率的に処理できるように、SnowConvert AIには新しいヘルパーコマンドが追加されました。

自動生成された設定ファイル： ソースデータベースから直接テーブルを検出することで、手動の設定を排除して完全なYAML構成を自動的に作成します。

ソースデータベースから直接テーブルを検出することで、手動の設定を排除して完全なYAML構成を自動的に作成します。 行パーティショニングヘルパー： 非常に大きなテーブルを管理可能な行ベースのパーティションに分割します。数百万行の増分検証に最適です。

非常に大きなテーブルを管理可能な行ベースのパーティションに分割します。数百万行の増分検証に最適です。 列パーティショニングヘルパー：ワイドテーブルを列ベースのパーティションに分割して、検証時のリソース使用量を削減します。

これらの機能は現在、SQL ServerとRedshiftの移行で利用可能であり、今後のリリースで追加のプラットフォームをサポートする予定です。

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移行のためのサポート

SnowConvert AIは、移行作業で最も時間のかかる部分を自動化するように設計されています。しかし、多くの場合、チームは少人数で運営されており、相反する優先事項のバランスを取っています。

そのため、Snowflakeでは、以下の複数の方法でサポートを受けられます。

SnowConvert AIの効果的な使用方法に関するエキスパートガイダンス

Snowflakeプロフェッショナルサービスによる実践的なサポート

適格なSnowflake移行パートナーによる実証済みの提供

これから初めて取り組む方も、以前の試行を経て再チャレンジする方も、必要なサポートはいつでもご利用いただけます。

初めの一歩を踏み出す準備はできましたか？SnowConvert AIをダウンロードして、クイックスタートを完了させてください。

