Snowflake Openflow rivoluziona il movimento dei dati per l’AI e l’interoperabilità

La promessa dell’enterprise AI è tanto attraente quanto sfuggente. Secondo il report Il ROI eccezionale della Gen AI, molti tra i primi ad adottare l’AI generativa hanno già rilevato miglioramenti significativi nell’efficienza e un ritorno medio sugli investimenti del 41%. Ma arrivare al ROI è pieno di sfide per la preparazione dei dati, la gestione e la qualità dei dati. I persistenti problemi di reattività, scalabilità e gestione dei dati multimodali, naturalmente, ostacolano la produttività, ma ancora più importante, mettono fuori portata l’AI pratica.

Le vecchie pipeline di integrazione, rigide e difficili da adattare, estendere e scalare, richiedono un numero incredibile di strumenti da gestire e un notevole sforzo di manutenzione. I dati finiscono per spostarsi attraverso un labirinto di pipeline frammentate, che richiedono engineering complesso per integrare i dati provenienti da tutte le loro varie fonti e forme. Eppure, queste pipeline potrebbero non funzionare.

I moderni data engineer hanno bisogno di una soluzione radicale, di una piattaforma in grado di soddisfare tutte le loro esigenze di integrazione dei dati: adattabile ed estendibile, ma più semplice da gestire e controllare.

Quello di cui hanno bisogno è finalmente qui: Snowflake Openflow è un servizio di integrazione dei dati multimodale aperto, estendibile e gestito che semplifica il trasferimento dei dati tra le sorgenti e le destinazioni. Supportando tutti i tipi di dati, strutturati e non strutturati, batch e streaming, Openflow detiene le chiavi dell’enterprise AI, consentendo processi ETL fluidi e rivoluzionando completamente il movimento dei dati in Snowflake.

Tutte le integrazioni di dati sono unificate in un’unica piattaforma, con estendibilità e interoperabilità illimitate per connettersi a qualsiasi sorgente dati. Agevolando qualsiasi architettura dati, Openflow consente alle aziende di scalare con fiducia le proprie esigenze di integrazione con affidabilità e governance di livello enterprise. Siamo lieti di annunciare che Snowflake Openflow è ora disponibile per tutti i clienti AWS in tutte le regioni commerciali con distribuzione Bring Your Own Cloud (BYOC).

Un framework completo per Snowflake Openflow

Per realizzare questa visione, Openflow si basa su una solida base e su componenti chiave per la moderna integrazione dei dati, tra cui: