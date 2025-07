Snowflake Openflow révolutionne le mouvement de données pour l’IA et l’interopérabilité

Les promesses de l’IA d’entreprise sont aussi séduisantes qu’insaisissables. Selon les personnes interrogées dans le cadre de notre rapport Le ROI exceptionnel de l'IA générative, de nombreux utilisateurs précoces de l’IA générative ont déjà constaté des améliorations substantielles en termes d’efficacité et un retour sur investissement moyen de 41 %. Mais le retour sur investissement est plein de défis : préparation, gestion et qualité des données. Les problèmes persistants de réactivité, d’évolutivité et de gestion des données multimodales entravent bien sûr la productivité, mais ils mettent surtout l’IA pratique hors de portée.

Les pipelines d’intégration hérités, rigides et difficiles à adapter, à étendre et à faire évoluer, nécessitent un nombre impressionnant d’outils pour leur gestion et des efforts de maintenance démesurés. Les données finissent par se déplacer dans un labyrinthe de pipelines fragmentés, ce qui nécessite une ingénierie sophistiquée pour intégrer les données provenant de ses diverses sources et sous toutes ses diverses formes. Pourtant, ces pipelines risquent de ne pas être à la hauteur.

Les data engineers modernes ont besoin d’une solution radicale, d’une plateforme qui réponde à tous leurs besoins en matière d’intégration de données, adaptable et extensible, mais plus simple à gérer et à contrôler.

Ce dont ils ont besoin est enfin là : découvrez Snowflake Openflow, un service ouvert, extensible et géré d’intégration de données multimodales qui facilite le déplacement des données entre les sources et destinations de données. Prenant en charge de tous les types de données, y compris les données structurées et non structurées, batch et streaming, Openflow détient les clés de l’IA d’entreprise, permettant un ETL transparent et révolutionnant le mouvement des données dans Snowflake.

Toutes les intégrations de données sont unifiées dans une seule plateforme, avec une extensibilité et une interopérabilité illimitées pour se connecter à n’importe quelle source de données. Openflow facilite toute architecture de données, avec une fiabilité et une gouvernance de niveau professionnel, ce qui permet aux entreprises d’adapter leurs besoins d’intégration en toute confiance. Nous sommes ravis d’annoncer que Snowflake Openflow est désormais disponible pour tous nos clients dans toutes les régions commerciales AWS grâce au déploiement Bring Your Own Cloud (BYOC).

Un framework complet autour de Snowflake Openflow

Pour concrétiser cette vision, Openflow s’appuie sur des bases solides et des composants clés pour l’intégration moderne des données, notamment :