Snowflake Openflow revoluciona a movimentação de dados para a IA e a interoperabilidade

A promessa da IA para empresas é tanto atraente quanto complexa. De acordo com as empresas pesquisadas para o nosso relatório O incrível ROI da IA generativa, muitas das empresas pioneiras a adotarem a IA generativa relataram ver melhorias significativas em termos de eficiência e um retorno médio de 41% sobre seus investimentos. No entanto, chegar até obter retorno sobre o investimento (ROI) é um caminho repleto de desafios, relacionados à preparação, ao gerenciamento e à qualidade dos dados. Com certeza, os desafios já conhecidos quanto à capacidade de resposta, a escalabilidade e o tratamento de dados multimodais dificultam a produtividade. Mas, ainda mais importante, eles deixam a IA prática fora de alcance.

Pipelines de integração herdados (rígidos e difíceis de adaptar, expandir e dimensionar) requerem um número impressionante de ferramentas para gerenciar e um trabalho ainda maior de manutenção. Os dados acabam se movimentando em um labirinto de pipelines fragmentados, exigindo uma engenharia complexa para a integração dos dados de todas as várias fontes, e em todas as várias formas. E, ainda assim pode ser que esses pipelines não deem conta.

O que os engenheiros de dados modernos precisam é de uma solução radical, uma plataforma que atenda a todas as necessidades que eles têm de integração de dados (que seja adaptável e extensível), mas ainda simples de gerenciar e controlar.

A espera acabou: apresentamos o Snowflake Openflow, um serviço aberto de integração de dados multimodais extensível e gerenciado que facilita a movimentação de dados entre fontes e destinos. Oferecendo suporte a todos os tipos de dados, estruturados e não estruturados, em lote e de streaming, o Openflow possui todo o necessário para fazer a IA para empresas funcionar, possibilitando ETL contínuo e revolucionando a movimentação total de dados no Snowflake.

Toda a integração de dados é unificada em uma única plataforma, com extensibilidade e interoperabilidade ilimitadas para se conectar a qualquer fonte de dados. O Openflow torna qualquer arquitetura de dados mais fácil, com confiabilidade e governança de nível empresarial, permitindo que as empresas dimensionem suas necessidades de integração com confiança e em escala. Anunciamos que o Snowflake Openflow agora está disponível ao público em todas as regiões comerciais do AWS com implementação Bring Your Own Cloud (BYOC).

Uma estrutura completa em torno do Snowflake Openflow

Para trazer essa visão para a realidade, o Openflow foi criado com uma base sólida e componentes-chave para integração moderna de dados, incluindo: