Le aziende si stanno muovendo in un panorama complesso con sfide in continua evoluzione in materia di privacy, costi e il rapido progresso dell’intelligenza artificiale. La privacy dei dati dei consumatori non è più solo un’aspettativa: è un elemento non negoziabile, la base della fiducia dei consumatori. La volatilità economica ha spinto le aziende a fare di più con meno, chiedendo maggiore efficienza in presenza di normative in continua evoluzione. Nel frattempo, l’AI, in particolare l’AI generativa e l’Agentic AI, sta rivoluzionando l’accesso ai dati e i processi decisionali, costringendo le aziende ad adattarsi rapidamente.

Se il 2023 è stato l’anno della scoperta per l’AI generativa, il 2024 è stato l’anno della sperimentazione, del proof of concept e dello sviluppo di nuovi strumenti Gen AI per il servizio clienti e il marketing. All’inizio, la Gen AI poteva sembrare una soluzione accattivante facile ed economica per una miriade di casi d’uso, ma poi abbiamo scoperto che la realtà è molto più sfumata. La Gen AI può essere complessa da sviluppare e utilizzare in modo efficace e costosa da implementare, e si evolve a un ritmo senza precedenti. Ma per le aziende in grado di superare queste sfide, il 2025 sarà l’anno dell’AI applicata, in cui le interfacce basate sul linguaggio naturale (NLI) diventeranno più diffuse nei flussi di lavoro di marketing quotidiani, democratizzando l’accesso ai dati e contribuendo ad accelerare i risultati aziendali.