„Die angesagteste neue Programmiersprache ist Englisch“, twitterte OpenAI-Gründungsmitglied Andrej Karpathy. Die Art und Weise, wie wir mit Daten interagieren, hat sich grundlegend verändert. In der Vergangenheit sind wir von Papierakten zu digitalen Daten und Datenspeichersystemen übergegangen, dann zu SQL-gestütztem Datenzugriff. Dieser ist leistungsfähig, erfordert aber technisches Fachwissen und verhindert, dass Marketingexpert:innen direkten Zugriff auf Daten haben. Dabei mussten Marketingexpert:innen natürliche Sprache verwenden, um Anfragen in IT-Ticketing-Systemen zu stellen. Anschließend interpretiert die IT die Anfragen, übersetzt sie in SQL und arbeitete sie ab. Das konnte Tage, Wochen oder sogar Monate dauern, da der Rückstand wuchs, da diese Tickets manuelle Aufmerksamkeit erforderten.

Dann kam die Drag-and-Drop-Click-Oberfläche, die wir heute im MarTech-Bereich am besten kennen. Diese Schnittstellen, die normalerweise als „No Code“ bezeichnet werden, sind für Marketingexpert:innen relativ Self-Service, aber sie erfordern ein Verständnis der technischen Datenstrukturen. Wie heißt beispielsweise die „Kunden“-Tabelle in unseren Systemen? Wie heißt die Spalte, die den in den letzten zwölf Monaten ausgegebenen Betrag angibt? Marketingexpert:innen sind in diesem System relativ autark, können aber ihre natürliche Sprache und Geschäftssemantik nicht für den direkten Zugriff auf Daten verwenden, die sie leicht verstehen können.

Heute versprechen Natural Language Interfaces, dass Marketingexpert:innen sowohl unabhängig sein als auch natürliche Sprache verwenden können. Sie müssen sich nicht auf andere Teams verlassen oder auf das Ergebnis manueller Aktionen warten. Das ist ein Gamechanger für nicht technische Anwender:innen. NLIs versprechen, Marketingworkflows für Kampagnenplanung, Entscheidungsfindung, Analyse und Optimierung zu transformieren. Sie können Ideenfindung, Zielgruppenansprache, Inhaltsauswahl, Kanalentscheidungen, Reporting und vieles mehr unterstützen. Obwohl Tempo und Priorität dieses Wandels von Unternehmen zu Unternehmen variieren werden, ist der Trend klar: NLIs werden zur neuen Schnittstelle der Wahl.