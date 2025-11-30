Innovación en IA. Tendencias en conectividad y tecnologías de vanguardia. Estos son los factores que convierten al Mobile World Congress (MWC) en el evento del año para los operadores de telecomunicaciones y líderes del sector de todo el mundo, desde proveedores de servicios móviles y tecnología financiera hasta fabricantes y proveedores de servicios digitales. El evento no solo es una forma de que las empresas de telecomunicaciones se mantengan a la vanguardia, sino que también es donde el sector se codea con líderes de opinión y visionarios que rebasan los límites de lo que es posible en las redes móviles basadas en IA, los sistemas del Internet de las cosas (IdC) a gran escala basados en IA y mucho más. Y es donde los clientes y los partners pueden obtener soluciones prácticas, hacer preguntas y conocer a colegas que, de lo contrario, nunca tendrían la oportunidad de conocer en persona.

Está previsto que el MWC 2025 sea aún más eléctrico que el del año pasado, con temas ampliados como AI+, Game Changers, Enterprise Reinvented y Connect X. Snowflake vuelve a ser un orgulloso patrocinador este año, con presentaciones prácticas que invitan a la reflexión y mesas redondas que ofrecen información empresarial tangible a los asistentes.

“El año 2025 será el año en que los debates sobre IA de muchas organizaciones se conviertan en auténticas soluciones de IA, y Snowflake estará en el centro de todo esto. De hecho, para muchas empresas líderes ya lo estamos. Estamos en un punto de inflexión emocionante, y Snowflake se presenta más fuerte en el MWC que el año pasado con la innovación puntera en IA de Snowflake y soluciones de vanguardia que abordan desafíos críticos para el negocio, como la optimización de la red y la mejora de la experiencia del cliente”, afirma Phil Kippen, Head of Industry, Telecommunications, Snowflake. “El equipo de Snowflake y yo esperamos conectar con nuestros clientes y partners, y mantener conversaciones que se conviertan en implementaciones de producción reales en Snowflake”.

A continuación, se muestran tres razones por las que debes conectar con Snowflake en el MWC.

1. Descubrir cómo Snowflake puede ayudarte a capitalizar la IA para optimizar las operaciones empresariales y de red, y mejorar la experiencia del cliente

En las sesiones informativas se explorarán temas como los siguientes:

Cómo los líderes del sector de las telecomunicaciones utilizan las capacidades de IA de Snowflake, incluida la de Snowflake Cortex AI, para automatizar operaciones, optimizar redes y revolucionar la interacción con los clientes

Cómo Snowflake capacita a los operadores para aprovechar nuevas oportunidades de ingresos a través de información extraída de datos en tiempo real, servicios hiperpersonalizados y estrategias innovadoras de monetización

Cómo el enfoque único de Snowflake para gestionar datos geoespaciales y gemelos digitales mejora la planificación de redes y la prestación de servicios

Cómo Snowflake unifica todos los datos empresariales, de operaciones y de negocio en los sistemas OSS y BSS, lo que permite a las empresas de telecomunicaciones optimizar las operaciones y gestionar todo su negocio en una única plataforma segura y preparada para el futuro.

2. Aprender directamente de la mano de ejecutivos, expertos y partners de Snowflake

Snowflake organiza seis sesiones de conferencia sobre varios temas, desde la IA generativa hasta la monetización 5G. Estas son algunas sesiones “imprescindibles”:

Telecom Executive Roundtable: Disrupt or Be Disrupted — The High-Stakes Race to Become AI-Focused: El panel examina la adopción de la IA en el sector de las telecomunicaciones, abordando los desafíos de los sistemas heredados, los obstáculos normativos y la resistencia cultural, así como la información obtenida de los pioneros en su adopción. Los expertos también hablarán sobre cómo la IA y el 5G pueden impulsar la monetización de los datos, descubrir nuevas oportunidades de negocio y ofrecer un ROI medible. El espacio es limitado. Regístrate ahora.

Power of the Ecosystem — Best of Breed for CSPs: Esta presentación del panel de partners con Snowflake y Ericsson explora el futuro de la gestión de redes y el papel cambiante de las aplicaciones rApp en la automatización de RAN. Con un debate con miras al futuro, la sesión destacará las prioridades estratégicas clave para los proveedores de servicios en la nube (CSP) y los proveedores independientes de software (ISV). Se abordarán desafíos, se compartirán historias de éxito y se descubrirán oportunidades de innovación. Más información.

Female Quotient Panel: Cross-Industry Innovation: Breaking Down Industry Silos: A medida que sectores como el de la energía, la sanidad y los servicios financieros convergen, la innovación se acelera en las intersecciones. En esta sesión se examina cómo los datos, las plataformas digitales y las alianzas estratégicas están acabando con los silos para generar nuevo valor y abordar los desafíos que ningún sector puede resolver por sí solo. Más información.

3. Demostraciones en directo

Prepárate para experimentar el futuro de la IA y la innovación de datos en el stand de Snowflake. Los participantes podrán asistir a demostraciones en directo de las nuevas funciones y capacidades de Snowflake AI Data Cloud para telecomunicaciones y de nuestros partners en el stand 5A31 en el pabellón 5. Estas demostraciones incluyen:

Demostración de Ericsson LiDAR Drone: Esta demostración muestra una solución de drones basada en IA que aprovecha LiDAR, 5G e IA en la nube para transformar operaciones reales. Al permitir la captura y el procesamiento en tiempo real de datos en 3D de alta resolución, la solución transmite información sin problemas a través de redes programables. La plataforma de datos de IA de Snowflake integra analíticas basadas en IA y ofrece nuevas eficiencias en telecomunicaciones, respuesta ante desastres y automatización industrial.

Nokia: demostración de Network-Aware Routing for Connected Vehicles: Al planificar rutas de conducción o planes de vuelo para vehículos y drones conectados a 5G, es fundamental incluir predicciones de la calidad del servicio de red en el cálculo de la ruta óptima. Mira la demostración de Snowflake y Nokia sobre optimización de rutas conscientes de la red para descubrir cómo los datos geoespaciales, las API de red, los gemelos digitales y la IA se pueden utilizar para garantizar la seguridad y fiabilidad de la calidad de la red de los vehículos conectados.

RelationalAI: demostración de Digital Twins Reimagined: Ven y descubre cómo los grafos de conocimientos de Snowflake y RelationalAI transforman las simulaciones y analíticas de red, ya que permiten identificar vulnerabilidades de red, optimizar la colocación de equipos y planificar las fluctuaciones de la demanda.

Junto con estas demostraciones vanguardistas, presentamos potentes soluciones de partners como Aglocell, Aible, Amdocs, Carto, Ericsson, GrowthLoop, Hightouch, Nokia, Prodapt, RelationalAI y TransUnion. Descubre de primera mano cómo estos líderes del sector ayudan a los operadores de telecomunicaciones a acelerar el éxito de la IA con una base para los datos unificada y sólida.

Nos vemos en Barcelona

Estamos deseando verte en el mayor evento de telecomunicaciones y conectividad del año. Obtén más información sobre la participación de Snowflake en el Mobile World Congress 2025. Si vienes, no olvides reservar una reunión con nosotros —las plazas se cubren rápido— o visitarnos en el stand 5A31 en el pabellón 5.