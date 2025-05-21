Três motivos para participar do MWC 2025 junto com a Snowflake

Inovação em inteligência artificial (IA). Tendências líderes em tecnologia e conectividade. Tudo isso fez parte do Mobile World Congress (MWC) o evento do ano para as operadoras de telecomunicações e as empresas líderes do setor em todo o mundo, desde provedores de serviços móveis e fintechs até fabricantes e provedores de serviços digitais. O foco do evento não é apenas mostrar como as empresas de telecomunicações podem se manter à frente da concorrência. É também onde o setor entra em ação com líderes e especialistas inovadores que ampliam os limites do que é possível realizar nas redes móveis alimentadas por IA, em sistemas de Internet das Coisas em grande escala impulsionados por IA e muito mais. É onde clientes e parceiros podem obter soluções práticas, fazer perguntas e conhecer colegas que de outra forma não teriam a oportunidade de se encontrar pessoalmente.

A expectativa era de que o MWC 2025 fosse ainda mais vibrante do que o evento de 2024, com temas expandidos como IA+, Game Changers, Enterprise Reinvented e Connect X. A Snowflake orgulhosamente patrocinou o evento novamente este ano, oferecendo apresentações motivadoras e práticas e painéis de discussão que trouxeram insights tangíveis de negócios aos participantes.

"2025 será o ano em que as discussões sobre IA de muitas organizações se transformarão em soluções reais de IA, e o Snowflake estará no centro delas. Na verdade, para muitas empresas líderes, já ocupamos esse lugar. Estamos em um momento incrível e a Snowflake está se destacando mais forte no MWC do que no ano passado com inovações mais recentes em IA e soluções de ponta que lidam com desafios essenciais para os negócios, como a otimização da rede e a melhoria da experiência do cliente", disse Phil Kippen, Head of Industry, Telecommunications da Snowflake. "A equipe Snowflake e eu estamos ansiosos para nos conectarmos com nossos clientes e parceiros e ter discussões que se transformem em implementações reais de produção no Snowflake."

Veja, a seguir, três bons motivos para se conectar à Snowflake durante o MWC.

1. Descobrir como o Snowflake pode ajudar sua organização a tirar o máximo proveito da IA para simplificar as operações de rede e negócios e aprimorar a experiência do cliente.

Sessões informativas com tópicos do tipo:

Como as empresas líderes do setor de telecomunicações adotam recursos de IA da Snowflake, incluindo Snowflake Cortex AI, para automatizar operações, otimizar redes e revolucionar o engajamento do cliente.

Como o Snowflake capacita as operadoras a descobrir novas oportunidades de receita por meio de insights de dados em tempo real, serviços hiperpersonalizados e estratégias inovadoras de monetização.

Como a estratégia exclusiva da Snowflake de gestão de dados geoespaciais e gêmeos digitais melhora o planejamento de rede e a prestação de serviços.

Como o Snowflake unifica todos os dados empresariais, operacionais e corporativos dos sistemas OSS e BSS, permitindo que as empresas de telecomunicações simplifiquem as operações e gerenciem todos os seus negócios em uma única plataforma segura e preparada para o futuro.

2. Aprender diretamente com executivos, especialistas e parceiros Snowflake.

Durante a conferência, houve seis sessões Snowflake sobre diferentes assuntos, desde IA generativa até monetização de 5G. Veja, a seguir, algumas dessas sessões:

Mesa redonda com executivos do setor de telecomunicações: Disrupt or Be Disrupted — The High-Stakes Race to Become AI-Focused. O painel analisou a adoção da IA no setor de telecomunicações, abordando tópicos como resolver os tradicionais desafios do sistema, as barreiras regulatórias e a resistência cultural, além de insights das empresas pioneiras na adoção da tecnologia. Os especialistas também discutiram como a IA e o 5G podem impulsionar a monetização de dados, revelar novas oportunidades de negócios e oferecer ROI mensurável. Vagas limitadas. Inscrições.

Power of the Ecosystem — Best of Breed for CSPs. Essa apresentação do painel de parceiros da Snowflake e da Ericsson analisou o futuro do gerenciamento de rede e a evolução da função dos rApps na automação de RAN. Com uma discussão voltada para o futuro, a sessão trouxe as principais prioridades estratégicas para CSPs e ISVs, lidando com desafios, compartilhando casos de sucesso e descobrindo oportunidades de inovação. Mais informações.

Female Quotient Panel: Cross-Industry Innovation: Breaking Down Industry Silos. Com a convergência de setores como energia, saúde e serviços financeiros, a inovação está acelerando nas interseções. A sessão visou mostrar como os dados, as plataformas digitais e as parcerias estratégicas estão eliminando silos para descobrir novos valores e enfrentar desafios que um único setor não pode resolver sozinho. Mais informações.

3. Demonstrações ao vivo

Uma oportunidade de vivenciar o futuro da IA e da inovação de dados no estande da Snowflake! No estande, os participantes puderam assistir a demonstrações ao vivo dos mais novos recursos e do Snowflake AI Data Cloud para telecomunicações e de nossos parceiros. Algumas das demonstrações:

Ericsson LiDAR drone demo. Demonstração de uma solução de drone com tecnologia de IA que usa LiDAR, 5G e IA na nuvem para transformar as operações do mundo real. Ao permitir a captura e o processamento em tempo real de dados 3D de alta resolução, a solução transmite insights continuamente por redes programáveis. A plataforma de dados de IA da Snowflake integra análise de dados baseada em IA, oferecendo novas eficiências em telecomunicações, resposta a desastres e automação industrial.

Nokia: demonstração de Network-Aware Routing for Connected Vehicles. Ao planejar rotas de condução ou planos de voos de veículos e drones conectados a 5G, é fundamental incluir previsões de qualidade do serviço da rede no cálculo da rota ideal. Assista à demonstração da Snowflake e da Nokia sobre otimização de rotas conscientes da rede para saber como os dados geoespaciais, as APIs de rede, os gêmeos digitais e a inteligência artificial podem ser usados para ajudar a garantir a qualidade da rede segura e confiável para veículos conectados.

RelationalAI: Digital Twins Reimagined demo. A sessão permitiu conhecer e ver como os gráficos de conhecimento da Snowflake e da RelationalAI transformam as simulações e a análise de dados da rede, oferecendo recursos para identificar vulnerabilidades de rede, otimizar o posicionamento de equipamentos e planejar as flutuações da demanda.

Além dessas demonstrações de ponta, mostramos soluções avançadas de parceiros como Aglocell, Aible, Amdocs, Carto, Ericsson, GrowthLoop, Hightouch, Nokia, Prodapt, RelationalAI e TransUnion. Foi possível ver em primeira mão como esses líderes do setor estão ajudando as operadoras de telecomunicações a acelerarem o sucesso da IA com uma base de dados unificada e sólida.

Excelente evento em Barcelona

Estivemos no maior evento de telecomunicações e conectividade do ano. Saiba mais sobre a participação da Snowflake no Mobile World Congress 2025. If you’re coming, don’t forget to book a meeting with us — spots fill up fast — or stop by and see us at Booth 5A31 in Hall 5.