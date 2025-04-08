Perché i progetti di data collaboration falliscono e come avere successo con una data clean room

Con l’evoluzione costante degli standard di privacy, le aziende affrontano una duplice sfida: sostenere standard etici per l’utilizzo dei dati e cogliere al contempo le opportunità offerte dalla data collaboration. Le data clean room sono una soluzione che rafforza la privacy e consente alle organizzazioni di condividere insight preziosi senza compromettere la conformità.* Se non conosci le data clean room, il nostro recente articolo “Data clean room: cosa devi sapere sulla collaborazione che mette la privacy al primo posto” descrive i fondamentali.

Anche se il potenziale delle data clean room è enorme, implementarle con successo può essere complesso come qualsiasi progetto tecnologico aziendale. Tra la gestione delle politiche normative e delle esigenze tecniche, molti progetti si bloccano o falliscono completamente. Ma la buona notizia è che nonostante queste sfide, le aziende che padroneggiano la collaborazione sui dati attraverso le clean room possono ottenere un vantaggio competitivo significativo.

Allora perché alcune di queste iniziative falliscono e come puoi garantire il successo della tua? Esploriamo le sei sfide più comuni, con le strategie per superarle.

Conformità

Garantire la conformità alle leggi e ai quadri normativi sulla privacy è spesso la principale barriera alla data collaboration. Le organizzazioni devono destreggiarsi tra la conformità a diversi livelli di policy aziendali, normative di settore (come HIPAA e FCRA negli Stati Uniti) e obblighi governativi (come GDPR e CCPA). Aggiungendo un partner per la collaborazione, la complessità aumenta, soprattutto con l’evoluzione continua delle leggi sulla privacy.

Per affrontare queste sfide, è consigliabile coinvolgere i team legali all’inizio del progetto per identificare i potenziali rischi e affrontarli precocemente. Inoltre, i team devono essere allineati sui criteri di utilizzo dei dati e stabilire accordi tramite i team procurement. Questa fase iniziale stabilisce un framework e un processo ripetibili per le collaborazioni future.

La gestione del consenso e le strategie di archiviazione dei dati sono altrettanto importanti per mantenere la conformità nella collaborazione sui dati. Assicurati che i processi di raccolta dei dati siano trasparenti e rispettino le preferenze e le autorizzazioni fornite da ciascun data consumer. Il consenso dei consumatori è un elemento fondamentale per una collaborazione di successo. È inoltre necessario implementare un monitoraggio affidabile dell’origine dei dati, mantenendo la registrazione di come e dove sono stati raccolti i dati, nonché dell’ambito di utilizzo approvato per semplificare la gestione della conformità in seguito.

Governance

La conformità è impossibile senza una solida governance dei dati. Essenzialmente, la governance consiste nell’applicare criteri di accesso e utilizzo dei dati. Tuttavia, negli ecosistemi di dati complessi di oggi, in cui le informazioni sono spesso distribuite su più sistemi e piattaforme, implementare la governance può essere una sfida significativa. Ogni nuova copia dei dati è un rischio aggiuntivo.