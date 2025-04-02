Por que os projetos de colaboração de dados falham e como os seus projetos podem ter sucesso com um data clean room

À medida que as normas de privacidade continuam a evoluir, as empresas enfrentam um duplo desafio: manter os padrões éticos para o uso dos dados e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades oferecidas pela colaboração de dados. Nesse cenário, entram em cena os data clean rooms: uma solução capaz de melhorar a privacidade e permitir que as organizações compartilhem insights valiosos sem comprometer a conformidade.* Se os data clean rooms são uma novidade para você, leia o nosso blog recente ”Data Clean Rooms explicados: o que você precisa saber sobre colaboração com privacidade em primeiro lugar" , que apresenta os conceitos básicos.

Embora o potencial dos data clean rooms seja enorme, implementá-los com sucesso pode ser tão complexo quanto qualquer projeto de tecnologia empresarial. Entre a implementação de políticas regulatórias e a resolução de demandas técnicas, muitos projetos acabam paralisados ou não são bem-sucedidos. A boa notícia é que, apesar desses desafios, as empresas que dominam a colaboração de dados por meio de data clean rooms podem obter uma boa vantagem competitiva.

Por que algumas dessas iniciativas falham e como você pode garantir o sucesso da sua? Vamos analisar os seis desafios comuns e conhecer algumas estratégias práticas para superá-los.

Conformidade

A conformidade com as leis de privacidade e as estruturas regulatórias é, com frequência, a principal barreira para a colaboração de dados. As organizações devem combinar a conformidade a diferentes níveis de políticas corporativas, normas do setor (como HIPAA e FCRA nos EUA) e mandatos do governo (como o RGPD e a CCPA). Adicione um parceiro de colaboração à equação e a complexidade aumenta, especialmente à medida que as leis de privacidade continuam a evoluir.

Para enfrentar esses desafios, uma boa ideia é envolver suas equipes jurídicas no início do projeto para identificar possíveis riscos e resolvê-los na fase inicial. Além disso, tenha certeza de que as equipes estão alinhadas às políticas de uso de dados e estabeleça acordos por meio das equipes de aquisição. Esse trabalho inicial ajuda a estabelecer uma estrutura e um processo repetíveis para colaboração futura.

O gerenciamento de consentimento e as estratégias de armazenamento de dados são igualmente importantes para manter a conformidade na colaboração de dados. Garantir que os processos de coleta de dados sejam transparentes e respeitem as preferências e as permissões fornecidas por cada cliente. O consentimento (autorização) do consumidor é um elemento fundamental para uma colaboração bem-sucedida. Também é necessário implementar o rastreamento eficaz da origem dos dados, mantendo registros de onde e como os dados foram coletados, bem como o escopo aprovado de uso dos dados, visando simplificar futuras etapas de gestão de conformidade.

Governança

A conformidade é impossível sem uma forte governança de dados. Em essência, a governança consiste em aplicar políticas de acesso e uso aos dados. No entanto, nos complexos ecossistemas de dados atuais, onde a informação frequentemente encontra-se espalhada por vários sistemas e plataformas, a operacionalização da governança pode ser um grande desafio. Cada nova cópia de dados é um risco adicional.