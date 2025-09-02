データコラボレーションプロジェクトが失敗する理由、データクリーンルームで成功する方法

相互運用性

データコラボレーションの会話では、クラウドテクノロジー、リージョン、データストレージとフォーマット、IDを包含する相互運用性が話題になります。組織は、さまざまな意思決定をした人とのコラボレーション能力に縛られずに、自ら選択できる柔軟性を求めています。

クラウドインフラストラクチャの観点から見ると、使用状況はAWS、Google Cloud、Microsoft Azureクラウドが中心で、市場全体で断片化されています。この分断がコラボレーションの課題を生み出します。コラボレーションは多くの場合、共通キーを使用してデータセットを安全にマッチングすることから始まりますが、さまざまなソリューションにはさまざまな利点と欠点があります。さらに、データクリーンルームテクノロジー間の相互運用性も課題となっています。2つの組織が別々のDCRプラットフォームを選択した場合はどうなるでしょうか。引き続き、安全かつ効果的にコラボレーションできるでしょうか。

ソリューションプロバイダーは、単一の優勢なソリューションは存在しないという認識を強めており、断片化は引き続き課題となるでしょう。複数のソリューションを共存させるには、相互運用性がカギとなります。組織は、テクノロジー、ID、クラウドの柔軟性と高度な相互運用性を優先するベンダーを選択する必要があります。このアプローチは、進化するエコシステムに適応しながらコラボレーションの機会を最適化します。

スキル

従来、データクリーンルームはデータアナリストやデータサイエンティストを念頭に置いて構築されており、高度な技術的専門知識を必要としていました。このアプローチは当初は合理的でしたが、特に技術的リソースが不足している組織や協力者にとってはアクセシビリティが大幅に制限されていました。結果として、コラボレーションの機会におけるギャップの拡大が生まれました。

本当の機会は、スキルギャップを埋めて誰もがデータクリーンルームにアクセスできるようにすることにあります。モダンデータクリーンルームプラットフォームは進化しており、ユーザーは、技術ユーザー向けのコードベースの環境でも、ビジネスユーザー向けのノーコードのインターフェイスでも、自分の体験に最適なインターフェイスを柔軟に選択できます。

Snowflakeデータクリーンルーム：セキュアでスケーラブルなデータコラボレーションを強化

Snowflake AIデータクラウドの信頼できるインフラストラクチャ上に構築されたSnowflakeデータクリーンルームは、データコラボレーションに関連する一般的な課題に対処する包括的なソリューションを提供します。その方法をご紹介します。

コンプライアンス：AIデータクラウドをバックボーンとするSnowflakeデータクリーンルームは、コンプライアンス、セキュリティ、プライバシーのための包括的なソリューションを組織に提供します。Snowflake Horizonは、社内ポリシー、業界規制、政府の義務にシームレスに適合するよう設計された統合機能セットへのアクセスを組織に提供します。

ガバナンス：Snowflakeの高度なガバナンスモデルでは、データセット全体にデータ使用ポリシーが適用されるため、セキュリティとプライバシーの厳格な管理を維持しながら、システムに分散されたデータを管理する運用上の複雑さが軽減されます。また、システム間でのデータの移動やレプリケーションが不要になります。

テクノロジー：Snowflakeは、AIデータクラウドのスケーラビリティと高度なプライバシー強化機能を活用し、非常に複雑なコラボレーションユースケースのニーズさえ満たすインフラストラクチャを提供します。他のソリューションとは異なり、Snowflakeはデータを販売したりメディアを所有したりすることなく、ニュートラルなソリューションを提供し、信頼性、透明性、偏りのないデータ処理を確実なものとします。

相互運用性：Snowflakeの機能を利用すれば、AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなど、複数のリージョンやクラウドをまたいでシームレスにコラボレーションできます。このプラットフォームのクロスクラウド機能により、ベンダーロックインがなくなり、組織はパートナーシップを拡大できます。Snowflakeのお客様でなくても、Snowflakeデータクリーンルームを通じてシームレスに接続し、イノベーションと成長を促進する真にコラボレーション可能なエコシステムを実現できます。

スキル：Snowflakeデータクリーンルームは、組織によってスキルレベルが多様であることを考慮し、テクニカルエキスパートとビジネスユーザーの両方をサポートするよう設計されています。直感的なインターフェイスを備えたこれらのデータクリーンルームは、データコラボレーションへの参入障壁を低くします。Snowflakeは、スキルギャップを解消することで、技術的制約が大半を占める分野でアクセシビリティを促進します。

戦略：Snowflakeは、戦略第一のデータコラボレーションアプローチを支持しています。第一の戦略は、管理しやすい小規模なプロジェクトから始め、チームが経験と自信を得たら迅速に拡張することです。先行ライセンス料なしで、企業は最小限のリスクでパートナーシップを模索し、拡大できます。

トップクラスのパブリッシャーと業界リーダーの信頼を得ているSnowflakeデータクリーンルームは、ニュートラルでプライバシーが保護され、簡単に導入できる安全なデータコラボレーション環境を提供します。

注目のお客様事例

人気のオンライン求人検索プラットフォームであるIndeedは、キャンペーンのパフォーマンス測定を改善するためにSnowflakeデータクリーンルームを選択しました。その結果、最適化の取り組みが大幅に削減され、コラボレーションパートナー間でのプロセスのシームレスな複製が実現しました。データコラボレーションイニシアチブを開始する方法に関するIndeedの提言をご覧ください。

さらに詳しくは「The Essential Guide to Trusted Data Collaboration for Advertisers」をダウンロードして、プライバシー第一の安全なコラボレーションに向けた第一歩を踏み出しましょう。

パーソナライズされたガイダンスが必要ですか？セールスチームにご連絡ください。私たちは、お客様が自信を持ってデータコラボレーションイニシアチブを開始できるようお手伝いします。

* DCRは重要な技術的イネーブラーですが、それ自体がコンプライアンスやプライバシーを保証するものではありません。データクリーンルームを効果的に利用するには、プライバシー基準を満たすためのプラクティス、ポリシー、責任ある意思決定からなる広範なエコシステムが必要です。これらがなければ、クリーンルームの能力に関係なく、プライバシー問題につながる不適切なステップが発生する可能性があります。