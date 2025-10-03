Dall'investimento all'impatto: cogliere il valore aziendale di dati e AI

Insight per i leader aziendali dal 2025 Data and AI Leadership Forum

Non importa il settore, l'influenza dell'AI si estende ben oltre il regno tecnico dei CTO o dei responsabili dell’engineering. È cruciale per i leader aziendali di oggi concentrarsi sull'impatto tangibile e reale dei dati e dell'AI e sull’accelerazione di una serie di risultati aziendali. Quando si tratta di potenziare i flussi di entrate, migliorare le esperienze dei clienti, ottimizzare catene di approvvigionamento complesse e molto altro, padroneggiare i dati e l'AI è ora il fattore distintivo che offre alle organizzazioni leader un vantaggio per guidare la crescita.

Il recente Data and AI Leadership Forum di Snowflake ha presentato insight di leader aziendali tra cui Vijay Balaji, Managing Director di BlackRock; Ryan Thomas, AWS Specialist and Partners, WW Industries Leader di AWS; Amit Bansal, Global Data Business Lead di Accenture; Jim Rowan, Principal, Head of AI di Deloitte; e Sinclair Schuller, Americas Responsible AI Leader di EY; oltre ai dirigenti Snowflake: Chief Revenue Officer Mike Gannon; Chief Information Officer Mike Blandina; e SVP di Alliances e Channels, Chris Niederman. Il pubblico poteva scegliere tra una varietà di sessioni che coprivano la semplicità reale dell'AI, il ruolo della tecnologia nell'accelerare i risultati aziendali, il potere dell'ecosistema connesso e l'impatto dei dati e dell'AI sulla forza lavoro e sulla customer experience.

Tutto questo ci insegna che l'AI non riguarda più solo la tecnologia; riguarda la strategia.

Tre temi principali sono emersi dall'esperienza e dai consigli offerti al forum:

La necessità fondamentale di una strategia dati unificata: Una solida data foundation unificata è un prerequisito per qualsiasi iniziativa AI di successo. I dirigenti di Snowflake hanno sottolineato la necessità di abbattere i silos di dati per creare un'"unica fonte di verità" e stabilire un ecosistema dati governato. Jim Rowan di Deloitte ha discusso strategie per integrare fonti di dati di prima e terza parte, lavorare con input di dati multimodali e sviluppare fiducia e governance dei dati. Questo lavoro fondamentale consente risultati chiave e l'adozione responsabile dell'AI incorporando sicurezza, conformità e governance fin dall'inizio. L'importanza di una strategia dati democratizzata e di un ecosistema connesso e collaborativo: Le soluzioni raramente provengono da una singola fonte o partner e spesso coinvolgono collaborazioni multiparte internamente e con fornitori di cloud, partner tecnologici e integratori di sistemi. Sinclair Schuller di EY ha parlato di democratizzazione dei dati, dove i leader aziendali possono servirsi da soli e innovare. Questo aiuta i partner a portare competenze specializzate, abilità tecniche e soluzioni sviluppate congiuntamente per accelerare i risultati dei clienti, aiutare a garantire sicurezza e conformità e aiutare le aziende a differenziarsi nel mercato. Applicazioni pratiche dell'AI per aumentare l'efficienza nelle operazioni aziendali: L'AI è passata oltre l'hype per fornire un valore aziendale tangibile, di cui Amit Bansal di Accenture ha discusso in modo più dettagliato. Ciò include il miglioramento dell'efficienza operativa e la trasformazione delle funzioni aziendali fondamentali come lo sviluppo del prodotto, le strategie di go-to-market e la gestione della supply chain. I leader aziendali possono implementare dati e AI per ottenere risultati concreti. Sono stati presentati esempi provenienti da vari settori, tra cui sanità (Alberta Health Services), servizi finanziari (BlackRock) e media e intrattenimento (Acxiom).

Oltre la tecnologia: AI per l'impatto umano e la crescita aziendale

Le soluzioni, la collaborazione e la governance di cui si è parlato offrono risultati aziendali dimostrati, ma hanno anche un impatto umano.

"È emozionante vedere la tecnologia in azione," ha detto Mike Gannon durante la sessione keynote del forum. "È ancora più emozionante vedere l'impatto che ha sulle vite." Gli esempi di impatto sul mondo reale dell'AI presentati nella keynote includevano il potenziale dell'AI di aiutare a risolvere sfide globali come la cura delle malattie. Siemens è un altro esempio di un'organizzazione che utilizza l'AI per migliorare le vite: L'AI può abilitare sistemi di assistenza alla guida automobilistica che impattano sulla sicurezza di conducenti e passeggeri. E per la sicurezza nel mondo digitale, l'AI responsabile può anche gestire la protezione del marchio contro contenuti falsi, combattendo la disinformazione o contenuti dannosi.

L'AI offre anche vantaggi che mescolano esperienze umane migliorate con valore aziendale. Nel keynote, Chris Niederman ha citato esempi come l'uso dell'AI da parte di Jet2 per l'analisi del sentiment dei clienti dalle trascrizioni delle chiamate, o la collaborazione di Booking.com con AWS, Snowflake e Immuta per scalare la sua piattaforma dati e migliorare la sicurezza.

È probabile che chiunque faccia parte della discussione sull'AI sia stato esposto alla paura che l'AI prenda i posti di lavoro delle persone. Ulteriori temi nel keynote hanno affrontato questo aspetto, incluso l'impatto dell'AI sulla forza lavoro e sulla cultura. Il panel ha sostenuto che l'AI invece aumenterà le capacità umane, portando a un'evoluzione dei ruoli e a una maggiore efficienza. Hanno sottolineato l'importanza dell'alfabetizzazione all’intelligenza artificiale e dell'incorporazione di guardrail per prevenire "allucinazioni" o errori nei sistemi AI, specialmente in settori altamente regolamentati.

Il timing informato dall'AI significa raccolti più intelligenti E risultati migliori

Ryan Thomas di AWS ha condiviso una storia affascinante sulla raccolta delle pesche per aiutare il pubblico a comprendere i benefici aziendali dei dati e dell'AI in modo non tecnico.

La raccolta tradizionale delle pesche si concentra su due fattori: ottenere il colore giusto per l'appeal del mercato e garantire un'adeguata idratazione per il gusto. L'analisi dei dati ha rivelato un insight sorprendente: raccogliere una pesca crea un trauma che fa sì che la pesca successiva richieda cinque volte più acqua per crescere. Tuttavia, quando raccolta al tramonto, la pesca successiva ha bisogno solo di una volta e mezza la quantità tipica di acqua. Questa scoperta, resa possibile grazie all'AI e all'analisi dei dati, ha implicazioni significative. "Questo rappresenta una enorme, enorme, enorme riduzione dei costi per i nostri clienti, una produzione di pesche più rapida per i loro clienti e un tempo di immissione sul mercato più veloce," ha detto Thomas. "Ma è anche una bellissima storia di sostenibilità, perché ora ci vuole molta meno acqua per coltivare le pesche. Ed è una storia di supply chain davvero fantastica."