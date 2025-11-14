Vai al contenuto
Valore per partner e clienti
NOV 18, 2025|Lettura: 4 min

Snowflake e Microsoft attivano i dati e portano l’AI a ogni utente aziendale

microsoft

La scorsa settimana è stata a dir poco intensa. In occasione di Snowflake BUILD, abbiamo annunciato numerose nuove funzionalità e miglioramenti per aiutare i clienti a creare una solida data foundation, a modo loro, che dia vita all’intelligenza artificiale. E la prossima settimana saremo entusiasti di partecipare al Microsoft Ignite di San Francisco per mostrare ciò che queste innovazioni rendono oggi possibile all’interno dell’ecosistema Microsoft. Ecco un riepilogo delle novità per i nostri clienti su Microsoft Azure. 

Per prima cosa, organizza i tuoi dati 

Modernizzare l’infrastruttura dati è complesso, ma non deve essere complicato. Ora che SnowConvert AI offre un percorso di migrazione più rapido, prevedibile ed economico, puoi mettere dati affidabili rapidamente nelle mani degli sviluppatori. Se stai spostando i carichi di lavoro da un sistema on-premise a Snowflake su Azure, la nuova funzionalità di verifica e riparazione del codice basata su AI (in public preview) accelera il processo automatizzando test e correzione del codice convertito, garantendo precisione e qualità prima della distribuzione. La logica deterministica assicura accuratezza e sicurezza dei dati su larga scala, mentre gli agenti AI fanno un passo avanti convalidando e risolvendo automaticamente le lacune di conversione, per migrazioni più rapide, affidabili e un percorso verso il cloud più veloce. Scopri da CarMax come è riuscita a migrare oltre 450 pipeline di dati, più di 80 TB di dati e oltre 1200 report di business intelligence da un complesso sistema on-premise a Snowflake su Azure in soli 18 mesi. 

Dati connessi e semplificati

Le organizzazioni sono complesse, spesso con molteplici strumenti di dati e AI tra business unit e team. Se utilizzi sia Microsoft OneLake che Snowflake all’interno della tua organizzazione, ora puoi creare un data lakehouse aperto per unire i dati senza doverli spostare. Grazie ad Apache Iceberg, l’interoperabilità aperta diventa realtà: puoi utilizzare un’unica copia dei dati su più piattaforme e scegliere lo strumento più adatto per ogni esigenza. Questo elimina i silos e consente di ottenere insight completi, affidabili e basati sui dati. 

Inoltre, se sei uno sviluppatore low-code che usa Microsoft Power Platform per creare app aziendali, puoi facilmente arricchirle con i tuoi dati in Snowflake. Il connettore tra Dataverse — il livello di archiviazione e gestione dei dati di Microsoft Power Platform — e Snowflake consente di unificare i dati di Dynamics 365, Microsoft Power Platform e Snowflake, semplificando la collaborazione e migliorando le prestazioni delle app data-driven. Scopri da SKF, leader globale nel manifatturiero, come ha accelerato il time to value eliminando parte della complessità operativa dell’integrazione dei dati grazie all’implementazione del connettore.

E se desideri collegare i dati dalle piattaforme Microsoft a Snowflake, ora puoi farlo. L’opzione di distribuzione Snowflake Openflow, tramite Snowpark Container Services, consente di acquisire in Snowflake i dati provenienti dalle piattaforme Microsoft in modo fluido per generare insight analitici. I clienti che utilizzano gli Openflow Connectors per Dataverse e Microsoft SharePoint beneficiano di pipeline semplificate, delivery di dati arricchiti e una gestione dell’infrastruttura più leggera. 

Sblocca insight di intelligenza artificiale per tutti gli utenti, ovunque 

La nostra partnership si fonda sulla fornitura di funzionalità e servizi integrati che consentono ai clienti di affrontare le sfide tecniche secondo le proprie esigenze. L’intelligenza artificiale non fa eccezione. Insieme, li aiutiamo a risolvere problemi nel loro patrimonio dati unificato in linguaggio naturale, utilizzando l’interfaccia che preferiscono. 

Con Snowflake Intelligence ora disponibile in generale, tutti i dipendenti dell’organizzazione possono trasformare il proprio modo di lavorare, collaborare e innovare, promuovendo una vera cultura data-driven grazie agli agenti di enterprise intelligence. I dipendenti possono porre domande complesse su dati strutturati e non strutturati in Snowflake e Microsoft in linguaggio naturale, per scoprire il “perché” dietro ogni “cosa” e agire con sicurezza, tutto all’interno del perimetro sicuro e governato di Snowflake su Azure.

Nel frattempo, l’app Snowflake Cortex Agents consente agli utenti di Microsoft 365 Copilot e Microsoft Teams di interagire con i propri dati in Snowflake direttamente dalle applicazioni di produttività quotidiana. Xerox Corporation si affida all’app Snowflake Cortex Agents per Microsoft Teams per migliorare i propri processi di analisi finanziaria. Che tu acceda a Snowflake Intelligence, Microsoft 365 Copilot o Microsoft Teams, puoi trasformare i dati in insight senza scrivere una sola riga di codice. 

E per i professionisti tecnici, è ora possibile creare e ottimizzare agenti personalizzati integrando i dati di Snowflake con Microsoft Copilot Studio. United States Cold Storage utilizza Microsoft Copilot Studio e Snowflake Cortex AI per sviluppare soluzioni che consentono agli utenti aziendali di rispondere alle domande dei clienti usando il linguaggio naturale.

Ci vediamo al Microsoft Ignite! 

Se sarai a San Francisco, vieni a trovarci allo stand 4031. Presenteremo in anteprima tutte queste nuove funzionalità. Se non puoi partecipare di persona, non dimenticare di registrarti gratuitamente online ed esplorare la nostra presenza digitale.

 

