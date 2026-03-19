Guidare l’era dell’Agentic Enterprise

Immagina un mondo, nel futuro non troppo lontano, in cui i sistemi AI non si limitano ad analizzare i dati o eseguire workflow, ma determinano cosa dovrebbe accadere dopo e agiscono di conseguenza.
Questa realtà sta già prendendo forma. Le aziende stanno implementando agenti AI nel customer support, nel finance, nel sales e nelle operations. Ma con l’aumento dell’adozione emerge un problema: questi agenti operano senza un contesto condiviso, governance o coordinamento, risultando frammentati e difficili da rendere affidabili.
Risolvere questa sfida definirà la prossima fase del lavoro: l’Agentic Enterprise.
Il livello mancante: un control plane
Per sfruttare efficacemente la tecnologia ad agenti, le aziende hanno bisogno di più di modelli e applicazioni. Serve un livello di coordinamento, un control plane centrale che allinei intelligence, dati enterprise, policy ed esecuzione in tutta l’organizzazione per guidare la coesione agentica.
Oggi abbiamo presentato Project SnowWork, ora disponibile in research preview con un gruppo selezionato di clienti, un primo passo verso la realizzazione di questo control plane e la connessione tra dati enterprise, intelligence e azione in modo governato per gli utenti business.
Project SnowWork è una piattaforma enterprise AI autonoma per utenti non tecnici che offre profili AI specifici per ruolo per team come Finance, Sales e Marketing, adattando l’intelligence alle attività quotidiane.
Le fondamenta dell’Agentic Enterprise
Con modelli sempre più potenti e accessibili, il vero vantaggio deriverà dal collegare l’intelligence a dati enterprise affidabili e tradurla in azioni multi-step all’interno dei sistemi e delle applicazioni in cui il lavoro avviene realmente.
Così come il cloud ha ridefinito l’architettura del software moderno, l’agentic AI introdurrà una nuova architettura per il modo in cui l’intelligence interagisce con i dati enterprise e i sistemi operativi.
Crediamo che l’Agentic Enterprise si baserà su quattro componenti fondamentali:
Dati e contesto enterprise Le fondamenta governate dei dati enterprise, del contesto operativo e delle policy, che ancorano le decisioni AI a una comprensione condivisa e affidabile del business.
Modelli AI I motori di ragionamento che generano analisi, previsioni e raccomandazioni. Con l’evoluzione dei modelli, il loro valore dipenderà sempre più da quanto efficacemente saranno collegati al contesto enterprise.
SaaS e applicazioni I sistemi enterprise in cui il lavoro viene eseguito e si verificano le azioni operative. Dai sistemi ERP e CRM alle piattaforme di supply chain e collaboration, questi sistemi eseguono, ma non decidono.
Il control plane Il livello di coordinamento e governance che traduce l’intelligence in azioni enterprise autorizzate.
Insieme, questi componenti consentiranno ai sistemi intelligenti di operare in modo sicuro, efficace e scalabile all’interno delle aziende moderne.
Passare dall’intelligence all’azione con il control plane
Il cambiamento più importante in questa architettura è il passaggio dalla generazione di insight alla guida di azioni e risultati.
Il control plane lo rende possibile valutando l’intento e determinando:
Se un’azione deve essere eseguita
In base a quali policy e vincoli di rischio
Quando è necessario il giudizio umano
Come coordinare l’esecuzione tra sistemi
Nel caso di un’organizzazione finance che rileva anomalie in tempo reale, invece di generare un semplice alert, il sistema avvia un’indagine instradando attività, applicando controlli ed effettuando escalation solo quando necessario.
Oppure un team go-to-market che lancia una campagna. Invece di coordinare manualmente messaggi, canali e compliance, il sistema può essere incaricato di orchestrare un outreach personalizzato garantendo al contempo il rispetto di brand, normative e contesto cliente in ogni fase.
In entrambi i casi, l’intelligence non si limita a produrre raccomandazioni, ma guida l’azione entro confini definiti dall’azienda.
Il ruolo di Snowflake nell’Agentic Enterprise
Snowflake è in una posizione unica per supportare questa architettura.
Per molte aziende, Snowflake rappresenta già il componente “dati e contesto enterprise” del business. I dati operativi e analitici più critici risiedono su Snowflake, rendendolo il luogo naturale per connettere dati enterprise, modelli AI e sistemi in cui il lavoro avviene realmente.
Allo stesso tempo, Snowflake collabora con i principali provider di modelli AI per garantire l’accesso alla migliore intelligence disponibile mentre l’ecosistema evolve. E grazie a integrazioni profonde con le applicazioni enterprise su cui le aziende fanno affidamento, Snowflake consente alle azioni autorizzate di fluire direttamente nei sistemi in cui il lavoro avviene.
Queste condizioni creano l’ambiente ideale per un control plane che coordina il modo in cui l’intelligence opera nell’intera azienda.
Project SnowWork offre una visione concreta di questo futuro. Attraverso questo ambiente ad agenti, gli utenti business possono sfruttare funzionalità integrate per il proprio ruolo: un team Investor Relations può analizzare report di ricerca in linguaggio naturale, i team Enablement possono creare materiali per diverse persone in pochi istanti e i team Sales possono automatizzare attività di outreach personalizzate. Questo cambiamento integra le capacità agentiche direttamente nel flusso del lavoro quotidiano.
Il prossimo capitolo dell’enterprise computing
L’Agentic Enterprise rappresenta un cambiamento radicale dai sistemi che archiviano dati ed eseguono comandi a sistemi in grado di ragionare, decidere e agire in coordinamento con l’azienda.
Con l’emergere di questo nuovo modello, il successo dipenderà da:
Dati enterprise affidabili
Modelli AI di livello mondiale
Integrazione profonda con i sistemi enterprise
E un control plane che garantisca che l’intelligence operi entro i confini richiesti dalle organizzazioni
Insieme, questi elementi definiscono il modo in cui i sistemi intelligenti opereranno in modo sicuro ed efficace nelle aziende moderne.
Crediamo che Snowflake sia in una posizione unica per guidare questa nuova era.
E siamo entusiasti di collaborare con i nostri clienti mentre iniziano a costruire la propria Agentic Enterprise.