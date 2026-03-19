Guidare l’era dell’Agentic Enterprise

Immagina un mondo, nel futuro non troppo lontano, in cui i sistemi AI non si limitano ad analizzare i dati o eseguire workflow, ma determinano cosa dovrebbe accadere dopo e agiscono di conseguenza.

Questa realtà sta già prendendo forma. Le aziende stanno implementando agenti AI nel customer support, nel finance, nel sales e nelle operations. Ma con l’aumento dell’adozione emerge un problema: questi agenti operano senza un contesto condiviso, governance o coordinamento, risultando frammentati e difficili da rendere affidabili.

Risolvere questa sfida definirà la prossima fase del lavoro: l’Agentic Enterprise.

Il livello mancante: un control plane

Per sfruttare efficacemente la tecnologia ad agenti, le aziende hanno bisogno di più di modelli e applicazioni. Serve un livello di coordinamento, un control plane centrale che allinei intelligence, dati enterprise, policy ed esecuzione in tutta l’organizzazione per guidare la coesione agentica.

Oggi abbiamo presentato Project SnowWork, ora disponibile in research preview con un gruppo selezionato di clienti, un primo passo verso la realizzazione di questo control plane e la connessione tra dati enterprise, intelligence e azione in modo governato per gli utenti business.

Project SnowWork è una piattaforma enterprise AI autonoma per utenti non tecnici che offre profili AI specifici per ruolo per team come Finance, Sales e Marketing, adattando l’intelligence alle attività quotidiane.

Le fondamenta dell’Agentic Enterprise

Con modelli sempre più potenti e accessibili, il vero vantaggio deriverà dal collegare l’intelligence a dati enterprise affidabili e tradurla in azioni multi-step all’interno dei sistemi e delle applicazioni in cui il lavoro avviene realmente.

Così come il cloud ha ridefinito l’architettura del software moderno, l’agentic AI introdurrà una nuova architettura per il modo in cui l’intelligence interagisce con i dati enterprise e i sistemi operativi.

Crediamo che l’Agentic Enterprise si baserà su quattro componenti fondamentali:

Dati e contesto enterprise Le fondamenta governate dei dati enterprise, del contesto operativo e delle policy, che ancorano le decisioni AI a una comprensione condivisa e affidabile del business.

Modelli AI I motori di ragionamento che generano analisi, previsioni e raccomandazioni. Con l’evoluzione dei modelli, il loro valore dipenderà sempre più da quanto efficacemente saranno collegati al contesto enterprise.

SaaS e applicazioni I sistemi enterprise in cui il lavoro viene eseguito e si verificano le azioni operative. Dai sistemi ERP e CRM alle piattaforme di supply chain e collaboration, questi sistemi eseguono, ma non decidono.

Il control plane Il livello di coordinamento e governance che traduce l’intelligence in azioni enterprise autorizzate.

Insieme, questi componenti consentiranno ai sistemi intelligenti di operare in modo sicuro, efficace e scalabile all’interno delle aziende moderne.