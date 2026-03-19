エージェント型エンタープライズの時代を牽引する

そう遠くない未来の世界を想像してみてください。そこでは、AIシステムが単にデータを分析したりワークフローを実行したりするだけではありません。次に何が起こるべきかを判断し、アクションを起こします。

その現実はすでに形になりつつあります。企業は、カスタマーサポート、財務、営業、業務の各部門にAIエージェントを導入しています。しかし、導入が進むにつれて問題が浮上しています。これらのエージェントは、共有されたコンテキストやガバナンス、調整がないまま動作します。そのため、エージェントは断片化し、信頼しにくくなっています。

この課題を解決することが、ビジネスの次なるフェーズを定義します。それがエージェント型エンタープライズです。

欠落しているレイヤー：制御プレーン

エージェント型テクノロジーを効果的に活用するには、モデルやアプリケーション以上のものが必要です。企業には調整レイヤーが必要です。これは、組織全体でインテリジェンス、エンタープライズデータ、ポリシー、および実行を連携させる中央の制御プレーンです。これにより、エージェントが一貫して協調動作できるようになります。

本日、私たちはProject SnowWorkを発表しました。これは現在、一部のお客様を対象としたリサーチプレビューとして提供されています。今回の発表は、こうした制御プレーンを提供するための第一歩です。ビジネスユーザー向けに、ガバナンスの効いた方法でエンタープライズデータ、インテリジェンス、およびアクションを接続します。

Project SnowWorkは、技術者ではないユーザー向けの自律型エンタープライズAIプラットフォームです。財務、営業、マーケティングなどのチームに、ビジネスロール固有のAIプロファイルを提供し、日々の業務に合わせてインテリジェンスを調整します。

エージェント型エンタープライズの基盤

モデルがより強力になり、利用しやすくなるほど、真の優位性は、インテリジェンスを信頼できるエンタープライズデータに接続し、実際に業務が行われるシステムやアプリケーション内で複数ステップのアクションへと落とし込むことから生まれます。

クラウドがモダンソフトウェアのアーキテクチャを再構築したのと同じように、エージェント型AIは新しいアーキテクチャを導入します。これは、インテリジェンスがエンタープライズデータや運用システムとどのように相互作用するかを示すものです。

エージェント型エンタープライズは、4つのコアコンポーネントに基づいて構築されると私たちは考えています。

エンタープライズデータとコンテキスト：エンタープライズデータ、運用コンテキスト、およびポリシー上のガードレール（制約）からなるガバナンスの効いた基盤です。これにより、AIの意思決定がビジネスに関する共通の信頼できる理解に根ざしたものになります。

AIモデル：分析、予測、およびレコメンデーションを生成する推論エンジンです。モデルが進化するにつれて、その価値はエンタープライズコンテキストにどれだけ効果的に接続されているかにますます依存するようになります。

SaaSとアプリケーション：業務が実行され、運用アクションが発生するエンタープライズシステムです。ERPやCRMシステムから、サプライチェーンやコラボレーションプラットフォームに至るまで、これらのシステムはアクションを実行しますが、意思決定は行いません。

制御プレーン：インテリジェンスを承認されたエンタープライズアクションに変換する、調整およびガバナンスレイヤーです。

これらのコンポーネントを組み合わせることで、インテリジェントなシステムが実現します。モダンエンタープライズ内で、セキュアかつ効果的に、そして大規模に動作できるようになります。