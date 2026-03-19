에이전틱 엔터프라이즈 시대를 여는 동력

머지않은 미래, AI 시스템이 데이터를 분석하거나 워크플로우를 실행하는 데 그치지 않고, 다음에 무엇을 해야 할지를 판단하고 직접 행동하는 세상이 된다고 상상해 보세요.

이러한 변화는 이미 현실이 되고 있습니다. 기업들은 고객 지원, 재무, 영업 및 운영 전반에 걸쳐 AI 에이전트를 도입하고 있습니다. 하지만 도입이 확대되면서 새로운 문제가 나타나고 있습니다. 에이전트들이 공유된 컨텍스트, 거버넌스 또는 조정 체계 없이 운영되어 파편화되고 신뢰하기 어려운 상태에 놓이고 있기 때문입니다.

이러한 과제를 해결하는 것이 다음 단계 업무인 에이전틱 엔터프라이즈를 정의하게 될 것입니다.

누락된 계층: 제어 영역

에이전틱 기술을 효과적으로 활용하려면 엔터프라이즈에서 모델과 애플리케이션만으로는 충분하지 않습니다. 이들은 조직 전반에서 인텔리전스, 엔터프라이즈 데이터, 정책 및 실행을 정렬하는 중앙 제어 영역이 필요하며, 이를 통해 에이전틱 운영의 일관성을 확보할 수 있습니다.

오늘 Snowflake는 일부 고객을 대상으로 리서치 프리뷰 형태로 제공되는 Project SnowWork를 발표했습니다. 이는 제어 영역을 구현하고, 엔터프라이즈 데이터, 인텔리전스 및 액션을 거버넌스 기반으로 연결하기 위한 첫 단계입니다.

Project SnowWork는 비기술 사용자도 활용할 수 있는 자율형 엔터프라이즈 AI 플랫폼이며 재무, 영업, 마케팅과 같은 팀에 역할 기반 AI 프로파일을 제공하여 일상 업무에 맞는 인텔리전스를 제공합니다.

에이전틱 엔터프라이즈의 기반

모델이 더욱 강력해지고 접근성이 높아질수록, 핵심 경쟁력은 인텔리전스를 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터에 연결하고 이를 실제 업무가 이루어지는 시스템과 애플리케이션 내에서 다단계 액션으로 전환하는 데서 결정됩니다.

클라우드가 최신 소프트웨어 아키텍처를 재편한 것처럼, 에이전틱 AI는 인텔리전스가 엔터프라이즈 데이터 및 운영 시스템과 상호작용하는 방식에 대한 새로운 아키텍처를 제시합니다.

에이전틱 엔터프라이즈는 네 가지 핵심 구성 요소를 기반으로 구축될 것으로 예상됩니다.

엔터프라이즈 데이터 및 컨텍스트 - 엔터프라이즈 데이터, 운영 컨텍스트 및 정책 가드레일로 구성된 거버넌스 기반으로, AI 의사 결정을 공유되고 신뢰할 수 있는 비즈니스 이해에 기반하도록 합니다.

AI 모델 - 분석, 예측 및 추천을 생성하는 추론 엔진입니다. 모델이 발전함에 따라 그 가치는 엔터프라이즈 컨텍스트와 얼마나 효과적으로 연결되는지에 점점 더 의존하게 됩니다.

SaaS 및 애플리케이션 - 업무가 실행되고 운영 활동이 발생하는 엔터프라이즈 시스템입니다. ERP 및 CRM 시스템부터 공급망 및 협업 플랫폼에 이르기까지, 이러한 시스템은 실행을 담당하지만 의사 결정은 수행하지 않습니다.

제어 영역 - 인텔리전스를 승인된 엔터프라이즈 액션으로 전환하는 조정 및 거버넌스 계층입니다.

이러한 구성 요소가 함께 작동하여 최신 엔터프라이즈 환경에서 지능형 시스템이 안전하고 효과적으로, 그리고 확장 가능하게 운영되도록 합니다.