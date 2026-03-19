에이전틱 엔터프라이즈 시대를 여는 동력

머지않은 미래, AI 시스템이 데이터를 분석하거나 워크플로우를 실행하는 데 그치지 않고, 다음에 무엇을 해야 할지를 판단하고 직접 행동하는 세상이 된다고 상상해 보세요.
이러한 변화는 이미 현실이 되고 있습니다. 기업들은 고객 지원, 재무, 영업 및 운영 전반에 걸쳐 AI 에이전트를 도입하고 있습니다. 하지만 도입이 확대되면서 새로운 문제가 나타나고 있습니다. 에이전트들이 공유된 컨텍스트, 거버넌스 또는 조정 체계 없이 운영되어 파편화되고 신뢰하기 어려운 상태에 놓이고 있기 때문입니다.
이러한 과제를 해결하는 것이 다음 단계 업무인 에이전틱 엔터프라이즈를 정의하게 될 것입니다.
누락된 계층: 제어 영역
에이전틱 기술을 효과적으로 활용하려면 엔터프라이즈에서 모델과 애플리케이션만으로는 충분하지 않습니다. 이들은 조직 전반에서 인텔리전스, 엔터프라이즈 데이터, 정책 및 실행을 정렬하는 중앙 제어 영역이 필요하며, 이를 통해 에이전틱 운영의 일관성을 확보할 수 있습니다.
오늘 Snowflake는 일부 고객을 대상으로 리서치 프리뷰 형태로 제공되는 Project SnowWork를 발표했습니다. 이는 제어 영역을 구현하고, 엔터프라이즈 데이터, 인텔리전스 및 액션을 거버넌스 기반으로 연결하기 위한 첫 단계입니다.
Project SnowWork는 비기술 사용자도 활용할 수 있는 자율형 엔터프라이즈 AI 플랫폼이며 재무, 영업, 마케팅과 같은 팀에 역할 기반 AI 프로파일을 제공하여 일상 업무에 맞는 인텔리전스를 제공합니다.
에이전틱 엔터프라이즈의 기반
모델이 더욱 강력해지고 접근성이 높아질수록, 핵심 경쟁력은 인텔리전스를 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터에 연결하고 이를 실제 업무가 이루어지는 시스템과 애플리케이션 내에서 다단계 액션으로 전환하는 데서 결정됩니다.
클라우드가 최신 소프트웨어 아키텍처를 재편한 것처럼, 에이전틱 AI는 인텔리전스가 엔터프라이즈 데이터 및 운영 시스템과 상호작용하는 방식에 대한 새로운 아키텍처를 제시합니다.
에이전틱 엔터프라이즈는 네 가지 핵심 구성 요소를 기반으로 구축될 것으로 예상됩니다.
엔터프라이즈 데이터 및 컨텍스트 - 엔터프라이즈 데이터, 운영 컨텍스트 및 정책 가드레일로 구성된 거버넌스 기반으로, AI 의사 결정을 공유되고 신뢰할 수 있는 비즈니스 이해에 기반하도록 합니다.
AI 모델 - 분석, 예측 및 추천을 생성하는 추론 엔진입니다. 모델이 발전함에 따라 그 가치는 엔터프라이즈 컨텍스트와 얼마나 효과적으로 연결되는지에 점점 더 의존하게 됩니다.
SaaS 및 애플리케이션 - 업무가 실행되고 운영 활동이 발생하는 엔터프라이즈 시스템입니다. ERP 및 CRM 시스템부터 공급망 및 협업 플랫폼에 이르기까지, 이러한 시스템은 실행을 담당하지만 의사 결정은 수행하지 않습니다.
제어 영역 - 인텔리전스를 승인된 엔터프라이즈 액션으로 전환하는 조정 및 거버넌스 계층입니다.
이러한 구성 요소가 함께 작동하여 최신 엔터프라이즈 환경에서 지능형 시스템이 안전하고 효과적으로, 그리고 확장 가능하게 운영되도록 합니다.
제어 영역을 통한 인텔리전스에서 액션으로의 전환
이 아키텍처에서 가장 중요한 변화는 인사이트 생성에서 벗어나 실제 액션과 결과를 이끄는 방향으로의 전환입니다.
제어 영역은 의도를 평가하고 다음을 결정함으로써 이를 지원합니다.
액션 실행 여부
적용되는 정책 및 리스크 조건
인간의 판단이 필요한 시점
시스템 간 실행 조정 방식
예를 들어, 실시간으로 이상 징후를 감지하는 금융 조직을 생각해 볼 수 있습니다. 단순히 경고를 표시하는 대신, 시스템은 작업을 라우팅하고 제어를 적용하며, 필요한 경우에만 에스컬레이션하여 조사를 시작합니다.
또는 GTM 팀이 캠페인을 시작하는 경우를 생각해 볼 수 있습니다. 메시지, 채널 및 규정 준수를 수동으로 조정하는 대신, 시스템에서 브랜드, 법적 요구사항 및 고객 컨텍스트가 모든 단계에서 적용되도록 하면서 개인화된 아웃리치를 오케스트레이션하도록 설정할 수 있습니다.
각 사례에서 인텔리전스는 단순히 추천을 생성하는 데 그치지 않고, 엔터프라이즈에서 정의한 경계 내에서 실제 액션을 실행합니다.
에이전틱 엔터프라이즈를 구현하는 Snowflake의 역할
Snowflake는 이 아키텍처를 구현할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
많은 엔터프라이즈 환경에서 Snowflake는 이미 엔터프라이즈 데이터 및 컨텍스트를 위한 핵심 구성 요소 역할을 하고 있습니다. 기업에서 가장 중요한 운영 및 분석 데이터는 Snowflake에 저장되어 있으며, 이는 엔터프라이즈 데이터, AI 모델, 그리고 실제 업무가 이루어지는 시스템을 연결하는 자연스러운 기반이 됩니다.
동시에 Snowflake는 AI 생태계가 발전함에 따라 최상의 인텔리전스에 액세스할 수 있도록 주요 AI 모델 공급자와 협력합니다. 또한 기업이 사용하는 엔터프라이즈 애플리케이션과의 깊은 통합을 통해, Snowflake는 승인된 액션이 실제 업무가 이루어지는 시스템으로 직접 전달되도록 지원합니다.
이러한 기반은 인텔리전스가 엔터프라이즈 전반에서 어떻게 작동하는지를 조정하는 제어 영역을 구현하기에 적합한 환경을 제공하고 있습니다.
Project SnowWork는 이러한 미래를 구체적으로 그려볼 수 있는 방향을 제시합니다. 이 에이전틱 환경에서 비즈니스 사용자는 자신의 역할에 맞는 내장형 기능을 활용할 수 있습니다. 투자 정보 팀은 자연어로 리서치 보고서를 분석할 수 있고, 인에이블먼트 팀은 다양한 페르소나에 맞는 자료를 즉시 생성할 수 있으며, 영업 팀은 맞춤형 고객 아웃리치를 자동화할 수 있습니다. 이러한 변화는 에이전틱 기능을 일상 업무 흐름에 직접 통합합니다.
엔터프라이즈 컴퓨팅의 다음 단계
에이전틱 엔터프라이즈는 데이터를 저장하고 명령을 실행하는 시스템에서, 추론하고 판단하며 엔터프라이즈와 협력하여 행동할 수 있는 시스템으로의 큰 전환을 의미합니다.
이 새로운 모델이 등장함에 따라 성공은 다음 요소에 달려 있습니다.
신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터
세계적 수준의 AI 모델
엔터프라이즈 시스템과의 깊은 통합
조직이 요구하는 경계 내에서 인텔리전스가 작동하도록 보장하는 제어 영역
이러한 요소들이 결합되어 최신 엔터프라이즈 전반에서 지능형 시스템이 안전하고 효과적으로 작동하는 방식을 정의합니다.
Snowflake는 이와 같은 새로운 시대를 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
고객이 각자의 에이전틱 엔터프라이즈 구축을 시작하는 과정에서 Snowflake가 함께하게 되어 매우 기쁩니다.