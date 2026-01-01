SwiftKV de Snowflake AI Research reduce los costes de inferencia de los LLM de Meta Llama hasta un 75 % en Cortex AI

Los large language models (LLM) son el núcleo de las transformaciones de la IA generativa, ya que impulsan soluciones en todos los sectores, desde la asistencia al cliente eficiente hasta el análisis de datos simplificado. Las empresas necesitan una inferencia eficaz, rentable y de baja latencia para escalar sus soluciones de inteligencia artificial (IA) generativa. Sin embargo, la complejidad y las exigencias computacionales de la inferencia de LLM presentan un desafío. Los costes de inferencia siguen siendo prohibitivos para muchos workloads. Aquí es donde entran en juego SwiftKV y Snowflake Cortex AI.

Las optimizaciones de SwiftKV desarrolladas e integradas en vLLM por el equipo de Snowflake AI Research mejoran significativamente el rendimiento de la inferencia de LLM para reducir el coste. Los modelos Llama 3.3 70B y Llama 3.1 405B optimizados para SwiftKV, denominados Snowflake-Llama-3.3-70B y Snowflake-Llama-3.1-405B, ahora están disponibles para la inferencia sin servidor en Cortex AI con una reducción de los costes de hasta el 75 % en comparación con los modelos Meta Llama de referencia en Cortex AI que no están optimizados para SwiftKV. Los clientes pueden acceder a ellos en Cortex AI a través de la función completa. Para seguir permitiendo a las organizaciones llevar sus aplicaciones de IA a producción de forma eficiente y rentable, nos planteamos llevar las mismas optimizaciones a otras familias de modelos disponibles en Snowflake Cortex AI.

Descripción general de SwiftKV

Vamos a repasar cómo logra SwiftKV este rendimiento. Los casos de uso empresariales suelen implicar instrucciones de entrada largas con una salida mínima (casi 10:1). Esto implica que la mayoría de los recursos de computación se consumen durante la etapa de entrada (o carga previa) de la generación de caché de clave-valor (key-value, KV). SwiftKV reutiliza los estados ocultos de anteriores capas del transformador para generar una caché de KV para las capas posteriores. Esto elimina los cálculos redundantes en la etapa de carga previa, lo que reduce significativamente la sobrecarga computacional. Como resultado, SwiftKV logra una reducción de hasta el 50 % en el cómputo de carga previa, al tiempo que mantiene los niveles de precisión que exigen las aplicaciones empresariales. Esta optimización ayuda a mejorar el rendimiento y ofrece una pila de inferencia más rentable.

SwiftKV logra un mayor rendimiento con una pérdida de precisión mínima (consulta las tablas 1 y 2). Esto se logra combinando la reconfiguración de modelos que preservan los parámetros con un ajuste ligero para minimizar la probabilidad de que se pierda conocimiento en el proceso. Mediante la autodestilación, el modelo reconfigurado replica el comportamiento original, logrando así un rendimiento casi idéntico. La pérdida de precisión se limita a aproximadamente un punto de la media de varios indicadores (consulta las tablas 1 y 2). Este enfoque quirúrgico de optimización garantiza que las empresas puedan beneficiarse de la eficiencia computacional de SwiftKV sin comprometer la calidad de los resultados de la IA generativa.