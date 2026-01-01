大規模言語モデル（LLM）は、効率的な顧客サポートからシンプルなデータ分析まで、さまざまな業界のソリューションを推進する生成AI変革の中核です。企業は生成AIソリューションを拡張するために、高性能でコスト効率の高い、低レイテンシーの推論を必要としています。しかし、LLM推論の複雑さとコンピュート能力には課題があります。多くのワークロードでは、推論コストが依然として膨大です。そこで登場したのが、SwiftKVとSnowflake Cortex AIです。

SwiftKVの最適化は、Snowflake AI Researchチームによって開発されてvLLMに統合されており、LLM推論スループットの大幅な向上とコストの削減を実現します。SwiftKVに最適化されたLlama 3.3 70BおよびLlama 3.1 405Bモデルである、Snowflake-LLama-3.3-70BおよびSnowflake-Llama-3.1-405Bが、Cortex AIのサーバーレス推論で利用できるようになりました。これにより、SwiftKVに最適化されていないCortex AIのベースラインMeta Llamaモデルと比較して、推論コストが最大75%削減しました。お客様は、COMPLETE関数を介してCortex AIでこれらにアクセスできます。私たちは、組織が効率的かつコスト効率の良い方法でAIアプリを実稼働環境に導入できるよう、Snowflake Cortex AIで利用可能な他のモデルファミリーにもこの最適化を適用することを検討しています。

SwiftKVの概要

では、SwiftKVがどのようにこのパフォーマンスを実現しているのか見ていきましょう。エンタープライズのユースケースでは、多くの場合、最小限の出力となる長い入力プロンプト（ほぼ（ほぼ1対10）が使用されます。これは、キー値（KV）キャッシュ生成の入力（またはプリフィルステージ）中にコンピュートリソースの大部分が消費されることを意味します。SwiftKVは前のトランスフォーマーレイヤーの非表示ステートを再利用し、後のレイヤー用のKVキャッシュを生成します。これにより、プリフィル段階での重複計算がなくなり、計算オーバーヘッドが大幅に削減されます。これにより、エンタープライズアプリケーションに必要な精度レベルを維持しながら、プリフィルコンピュートを最大50%削減することができます。この最適化により、スループットが向上し、より費用対効果の高い推論スタックが実現します。

SwiftKVは、精度の低下を最小限に抑えながら、より高いスループットパフォーマンスを実現します（表1および表2を参照）。これは、パラメータを保持したモデルに軽量のファインチューニングをリワイヤリングして組み合わせることにより、プロセスで知識が失われる可能性を最小限に抑えることによって行われます。リワイヤードモデルは自己蒸留によって元の挙動を再現し、ほぼ同等のパフォーマンスを実現します。精度損失は、複数のベンチマークの平均で1ポイント程度に限定されます（表1および表2を参照）。この最適化への精密なアプローチにより、企業は生成AI出力の品質を損なうことなく、SwiftKVの計算効率のメリットを享受できます。