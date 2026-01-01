SwiftKV von Snowflake AI Research senkt Inferenzkosten von Meta-Llama-LLMs um bis zu 75 % auf Cortex AI

Large Language Models (LLMs) bilden das Fundament der Transformation generativer KI (GenAI) und treiben branchenübergreifend Lösungen voran – von effizienter Kundenbetreuung bis hin zu vereinfachten Datenanalysen. Unternehmen benötigen leistungsstarke, kostengünstige und latenzarme Inferenzen, um ihre GenAI-Lösungen zu skalieren. Die Komplexität und der Rechenaufwand der LLM-Inferenz stellen jedoch eine Herausforderung dar. Inferenzkosten bleiben bei vielen Workloads immens. Hier kommen SwiftKV und Snowflake Cortex AI ins Spiel.

SwiftKV-Optimierungen, die vom Snowflake AI Research-Team entwickelt und in vLLM integriert wurden, verbessern den LLM-Inferenzdurchsatz erheblich und senken so die Kosten. SwiftKV-optimierte Llama 3.3 70B und Llama 3.1 405B-Modelle, die als Snowflake-LLama-3.3-70B und Snowflake-Llama-3.1-405B bezeichnet werden, sind jetzt für die serverlose Inferenz in Cortex AI verfügbar. Die Inferenzkosten sinken dabei um bis zu 75 % im Vergleich zu den Meta-Llama-Basismodellen in Cortex AI, die nicht SwiftKV-optimiert sind. Kunden können auf diese in Cortex AI über die Complete-Funktion zugreifen. Damit Unternehmen ihre KI-Apps auch weiterhin effizient und kostengünstig in Produktion bringen können, überlegen wir, dieselben Optimierungen auch für andere Modellfamilien in Snowflake Cortex AI zu implementieren.

SwiftKV im Überblick

Schauen wir uns an, wie SwiftKV diese Performance erreicht. Unternehmensanwendungsfälle beinhalten oft lange Eingabeaufforderungen mit minimalem Output (fast 10:1). Das bedeutet, dass der Großteil der Rechenressourcen während der Eingabe- (oder Prefill-Phase) der Key-Value-Cache-Erstellung (KV) verbraucht wird. SwiftKV verwendet die versteckten Zustände früherer Transformer-Schichten wieder, um einen KV-Cache für spätere Schichten zu generieren. Dadurch entfallen redundante Berechnungen in der Prefill-Phase und der rechnerische Aufwand wird erheblich reduziert. Dadurch erreicht SwiftKV eine Reduzierung der Prefill-Rechenressourcen um bis zu 50 % bei gleichzeitiger Einhaltung der von Unternehmensanwendungen geforderten Genauigkeit. Diese Optimierung verbessert den Durchsatz und sorgt für einen kostengünstigeren Inferenzstack.

SwiftKV erreicht eine höhere Durchsatzleistung bei minimalem Genauigkeitsverlust (siehe Tabellen 1 und 2). Dies wird durch die Kombination von Parameter Preserving Model Rewiring und leichtem Fine-Tuning erreicht, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass dabei Wissen verloren geht. Durch Selbstdestillation repliziert das „rewired“ Modell das ursprüngliche Verhalten und erreicht dabei nahezu identische Performance. Genauigkeitsverluste sind auf etwa einen Punkt im Durchschnitt mehrerer Benchmarks begrenzt (siehe Tabellen 1 und 2). Dieser chirurgische Optimierungsansatz stellt sicher, dass Unternehmen von der Recheneffizienz von SwiftKV profitieren können, ohne Kompromisse bei der Qualität ihrer GenAI-Ausgaben einzugehen.